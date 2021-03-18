Тухель преобразил «Челси» за полтора месяца. Таким беспомощным «Атлетико» Симеоне не был давно

Лондонский клуб — в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

«Челси» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 2:0 (1:0)

Голы: Зиех, 34 (1:0). Эмерсон, 90+4 (2:0).

«Челси» (Англия): Менди, Аспиликуэта, Алонсо (Чилвелл, 90+4), Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Канте, Хаверц (Эмерсон, 90+3), Вернер (Хадсон-Одои, 83), Зиех (Пулишич, 77).

«Атлетико» (Испания): Облак, Савич, Триппьер (Лемар, 69), Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Коке, Сауль, Льоренте, Суарес (Корреа, 59), Феррейра-Карраско (Дембеле, 53), Жоау Феликс.

Предупреждения: Хаверц, 30. Лоди, 31. Сауль, 51. Хименес, 60. Коке, 72.

Удаление: Савич, 81.

Судья: Орсато (Италия).

17 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Первый матч: 1:0.

«Атлетико» в эпоху Диего Симеоне приучил всех к тому, что «матрасников» воспринимают как прагматичную команду. Комбинационные кружева — несмотря на испанскую прописку — это не про мадридцев. Зато задушить прессингом, задавить соперника, забить с отработанных до автоматизма «стандартов» и сыграть строго по счету — основные пункты командного резюме.

На самом деле это слишком простые формулировки, и в реальности все гораздо сложнее, тогда как вышесказанное — не более, чем стереотипы. Если руководствоваться исключительно ими, то Томас Тухель чуть ли не прямая противоположность Симеоне. У немца была настолько зрелищная «Боруссия», что некоторые договорились до того, что дортмундцы не играли столь качественно даже при Юргене Клоппе.

Во Франции ставку на атаку предопределяло особое положение «ПСЖ» и подбор исполнителей. Тухель даже выстроил схему, в которой на поле одновременно находились Мбаппе, Кавани, Неймар и Ди Мария. Тем удивительнее выглядели первые шаги немецкого тренера в «Челси». Переход на схему с тремя центральными защитниками выглядел тем самым сломом стереотипов, хотя и логично обоснованным.

Хавертц-Вернер-Зиеш-ГОЛ! ???



Новички «Челси» вскрыли защиту «Атлетико» — теперь мадридцам нужно отыгрывать сразу два мяча ?



? Залетай на второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/vfsqKOlcb0 pic.twitter.com/JwdATTdcfv — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

При Фрэнке Лэмпарде оборона была головной болью синих, а так как в четверке защитников нужды идеальные взаимодействия, Тухель решил проблему качества количеством, хотя правильнее говорить о том, что данный ход стал базисом, а надстройка — это в целом более системная, чем прежде игра. Отлаженный механизм, где каждый знает свой маневр и задачи.

У затеянной новым штабом перестройки есть свои жертвы и триумфаторы. Например, слева снова играет Алонсо, фактически игнорировавшийся Лэмпардом. У Тухеля есть четко обозначенные требования, которым нужно соответствовать. Об этом и готовности меняться говорили не слишком хорошо приспособленные для нынешней схемы крайние защитники Чилуэлл и Джеймс. У последнего это получается лучше, хотя какое-то время справа ему предпочитали номинального вингера Хадсона-Одои. Обратная замена последнего в матче с «Саутгемптоном», кстати, продемонстрировала, уровень требовательности Тухеля.

А принципы немца стали понятны с первой же игры, когда против «Вулверхэмптона» синие сделали 820 точных передач и владели мячом почти 80 процентов игрового времени. Контроль, надежность, доминирование — можно было бы говорить о трех китах, опираясь на которых «Челси» превратил «Атлетико» во что-то безликое и беспомощное. Но есть еще впечатляющий прессинг, благодаря которому давние проблемы в завершающей стадии атаки компенсируются игрой на переходах.

Первый гол на «Стэмфорд Бридж» — это как раз идеальная по скорости исполнения и принятия решений контратака плюс высочайшее исполнительское мастерство. И здесь показательны ключевые участники комбинации. Разгон атаки — Хаверц, который до смены тренера не мог продемонстрировать всю глубину своего таланта. Тухель нашел ему место на поле, упомянув гибридную роль «десятки» и «девятки». То есть, использовал хорошо известное со времен Леверкузена умение Хаверца классно играть между линиями.

Завершающий удар наносил Зиех — еще один летний новичок, прежде игравший ниже своих возможностей. А голевая передача — это Вернер. Тоже неоднозначно воспринимаемый игрок, чье будущее даже стало предметом слухов. Комментируя их, Тухель со смехом отбился от журналистов в лучших традициях Жозе Моуринью: «Где вы это читаете? Прекратите. Читайте книги — это лучше».

Да, нападающий сборной Германии перестал штамповать голы, как было в «Лейпциге», однако назвать его бесполезным язык не поворачивается. У Вернера в этом сезоне только в АПЛ четыре заработанных пенальти и пять результативных передач. Голы тоже будут, однако атака — в принципе самый сложный игровой компонент, и вывод ее на привычную для команд Тухеля мощность требует времени. Пока же нынешний «Челси» многим покажется скучным и слишком прагматичным.

Quarterfinals of the Champions League. Fourth in the Premier League.



Chelsea are looking STRONG under Thomas Tuchel ? pic.twitter.com/00uZ1lzNB1 — B/R Football (@brfootball) March 17, 2021

В этом плане противостояние синих с «Атлетико» вряд ли понравилось среднестатистическому зрителю. Кажется, эти матчи забудут уже завтра, оставив в памяти только супергол Жиру в первой игре, да образцово завершенные контратаки на «Стэмфорд Бридж». Но факт остается фактом: рядовая команда не могла бы сделать Симеоне таким беспомощным. А выучка «Челси» впечатляет. Настолько, что заставляет вспоминать единственный триумф синих в Лиге чемпионов. Тогда Роман Абрамович тоже поменял тренера, уволив Андре Виллаш-Боаша после проигрыша первого матча 1/8 финала, а прагматичный Роберто Ди Маттео совершил невероятное. История же иногда повторяется.