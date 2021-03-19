Жеребьевка определенно удалась.

19 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и была сформирована турнирная сетка. Пары получились на загляденье! Делать ставки на матчи ЛЧ по высоким коэффициентам в БЕТСИТИ можно уже сейчас — получите до 10 000 во фрибетах на первое пополнение.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

1) «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия)

2) «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

3) «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

4) «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов:

1) Победитель четвертьфинала 3 — Победитель четвертьфинала 1

2) Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 2

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе имени Ататюрка. Хозяином будет считаться победитель полуфинала 1. Турецкий город — это нейтральное поле для обеих команд, но формальный хозяин получает ряд небольших преимуществ. Он занимает удобную и просторную домашнюю раздевалку и выбирает комплект формы, в которой будет играть.

В четвертьфиналах нас ждут крайне любопытные противостояния. Это и ремейк прошлогоднего финала — «Бавария» против «ПСЖ». Это и встреча двух команд, у которых 19 Кубков чемпионов на двоих — афиша «Реал» против «Ливерпуля» смотрится невероятно статусно.

Это, наконец, Эрлинг Холанн против блистательного «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. А в полуфинале нас может ждать соперничество норвежца и Кильяна Мбаппе — главных молодых звезд наступившего десятилетия. Или битва, возможно, двух лучших сейчас команд Европы — «Сити» и «Баварии». Не менее интригующими могут стать матчи «Челси» и «Ливерпуля».

Календарь и расписание Лиги чемпионов

Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 6-7 апреля, ответные — 13-14 апреля.

Полуфиналы состоятся 27-28 апреля и 4-5 мая.

Финал Лиги чемпионов будет сыгран 29 мая в Стамбуле.

Где состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Согласно регламенту Лиги чемпионов, первые матчи 1/4 и 1/2 финала должны пройти на полях команд, указанных в парах первыми. Но ввиду ограничений в плане перемещений между странами, связанных с Covid-19, возможны переносы игр на нейтральное поле.

На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» и «Лейпциг», а также «Манчестер Сити» и «Боруссия» М дважды играли в Будапеште. Первый матч между «Атлетико» и «Челси» состоялся не в Мадриде, а в Бухаресте.

Очевидно, что наибольшие вопросы в этом плане вызывает пара «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Однако конкретные решения по местам проведения матчей будут приняты позже в зависимости от развития ситуации с ограничениями.

Где смотреть прямые трансляции Лиги чемпионов

Правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет субхолдинг «Матч». В плей-офф Лиги чемпионов один матч игрового дня транслируется на общедоступном канале «Матч ТВ», другой — на платном канале «Футбол 1».

Главные фавориты Лиги чемпионов

Главный фаворит Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». Букмекерская компания БЕТСИТИ дает коэффициент 3.20 на итоговую победу команды Гвардиолы. Чуть ниже оцениваются шансы прошлогоднего триумфатора «Баварии» — 4.70.

Примерно одинаково котируются «Челси» и «Ливерпуль» — 5.50 и 6.00 соответственно. Следом идут «ПСЖ» — 8.00, «Реал» — 11.0, «Боруссия» Д — 25.0 и «Порту» — 30.0.

Неймар. Фото AFP

«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз на победителя пары

«Бавария» против «ПСЖ» — это ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов. С тех пор мюнхенцы сохранили свой высочайший уровень. Коллектив Флика лидирует в бундеслиге и не проиграл ни одного матча в нынешней ЛЧ.

Парижане сначала прошли по лезвию в «группе смерти» с «МЮ» и «Лейпцигом», а затем уволили главного тренера — место Томаса Тухеля занял Маурисио Покеттино.

Впрочем, в 1/8 финала «Бавария» и «ПСЖ» сняли все вопросы еще в первом матче, выиграв в гостях с одинаковым счетом 4:1 — у «Лацио» и «Барселоны» соответственно. А перформанс Мбаппе на «Камп Ноу» и вовсе стал одним из самых ярких событий первого раунда плей-офф.

Мбаппе, конечно, феноменален. Плюс «ПСЖ» здорово играет с «Баварией» в Лиге чемпионов на своем поле — три сухих победы в трех матчах. Правда, все они были на групповой стадии. Но общий уровень игры «Баварии» все же выше.

«Париж» даже не лидирует сейчас в чемпионате Франции, к чему все привыкли. К тому же на Мбаппе и Неймара у мюнхенцев есть Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также великолепный Мануэль Нойер.

На стороне «Баварии» опыт — команда за последние десять лет трижды играла в финале Лиги чемпионов.

Прогноз «СЭ» — проход «Баварии» за 1.49. Поклонники «ПСЖ» могут поставить на французский клуб за 2.75.

Футболисты «Реала». Фото AFP

«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз на победителя пары

«Реал» против «Ливерпуля» — безусловно, самая статусная пара на стадии 1/4 финала. 19 побед в Кубке чемпионов на двоих — это внушает.

Причем титули были совсем недавно — мадридцы в 2010-х брали «ушастого» четыре раза, последний — в 2018-м. Тогда в Киеве «сливочные» обыграли как раз «Ливерпуль» в памятном финале. Фол Серхио Рамоса на Мо Салахе, травму египтянина и чудо-гол «ножницами» Гарета Бэйла сложно забыть. Команда Юргена Клоппа добралась до трофея год спустя.

Сейчас оба клуба проводят трудный сезон. «Ливерпуль» мучается от травм и занимает только 6-е место в АПЛ. У «Реала» тоже хватает проблем с травмированными — по этой грустной статистике они первые в Испании, есть вопросы и с мотивацией.

«Сливочные» отлично проводят топ-матчи, но в рядовых играх им как будто скучно — отсюда и потери очков с командами типа «Осасуны» или «Алавеса». В противостоянии с «Ливерпулем» этой проблемы точно быть не должно.

Многое будет зависеть от составов. Это едва ли не ключевой вопрос, учитывая ситуацию с травмами в этом сезоне и в «Реале», и в «Ливерпуле». Но в целом противостояние кажется абсолютно равным.

На стороне «Ливерпуля» тот факт, что ответный матч красные будут играть на своем поле. Нельзя исключать повторения истории «Атлетико» и «Челси», когда первый матч игрался на нейтральном поле в Бухаресте, а ответный — в Лондоне.

Прогноз «СЭ» — проход «Ливерпуля» за 1.80. Болельщики «Реала» могут сделать ставку на своих любимцев за 2.08.

Делайте ставки на матчи ЛЧ по высоким коэффициентами в БЕТСИТИ прямо сейчас — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.