Криштиану Роналду спас дерби для «Ювентуса», Неймар нарвался на скандальное удаление, «Челси» унизили на своем поле

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: удивительный Эллардайс и топ-защита Гвардьолы

«Челси» — «Вест Бромвич» — 2:5 (Пулишич, 27. Маунт, 71 — Перейра, 45+2, 45+4. Робинсон, 63, 90+1. Диань, 68)

Тур в АПЛ начался с оглушительной сенсации. Накануне лига признала Томаса Тухеля лучшим тренером марта, а в субботу немец потерпел первое поражение в Англии. Когда Пулишич открыл счет, фиаско ничто не предвещало, однако переломным моментом стало удаление Тиагу Силвы. Не игравший с начала февраля ветеран получил красную карточку уже в середине первого тайма, а в добавленное арбитром время Матеус Перейра превратил счет из 1:0 в 1:2.

Sam Allardyce is now unbeaten in his last four PL games vs. Chelsea, being in charge of a different club in each of those four games:



? Sunderland 3-2 Chelsea

? Chelsea 1-2 Palace

? Everton 0-0 Chelsea

? Chelsea 2-5 West Brom



A generational managerial talent. pic.twitter.com/rhDvzT2Rde — Squawka Football (@Squawka) April 3, 2021

Все это, впрочем, не объясняет, как не знавший поражений на протяжении 13 матчей и ни разу не пропустивший дома «Челси» развалился в игре с соперником, который выглядит обреченным на возвращение в чемпионшип. Хотя вдруг этот матч вдохновит «дроздов» на чудо? Но даже если его не случится, Сэм Эллардайс уже вошел в историю как единственный тренер, которому удалось выиграть на «Стэмфорд Бридж» с тремя разными командами. Кроме того, Большой Сэм не уступил синим четвертый раз подряд, возглавляя «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вест Бромвич».

Callum Robinson has scored five Premier League goals.



They've all come against Chelsea ? pic.twitter.com/b7KPW3kUB4 — B/R Football (@brfootball) April 3, 2021

Частичное объяснение нового успеха — наличие в составе нападающего Робинсона. 26-летний футболист сборной Ирландии забил в премьер-лиге пять голов — и все в ворота «Челси»! Нынешний результат особенный еще и потому, что в прошлый раз синие пропускали дома пять мячей в октябре 2011-го, когда состоялось дерби с «Арсеналом» (3:5). «Надеюсь, это тревожный сигнал для всех, включая меня», — попытался найти в унизительном результате позитивные моменты Тухель.

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:2 (Менди, 59. Габриэл Жезус, 74)

Первая команда чемпионата против третьей — намек на упорную борьбу. Тем удивительнее выглядели итоги первого тайма, по ходу которого «Лестер» ни разу не ударил по воротам, а еще у «лис» был шестиминутный отрезок без хотя бы одной точной передачи. Странно, если учесть, что на поле были и проводивший за хозяев 300-й матч Варди, и получивший приз лучшего игрока марта Ихеаначо.

Manchester City's day in numbers:



1??5??th straight away win in all competitions ?

2??6??th win in last 2??7?? games ?

2??8??th clean sheet of the season ?

1??7?? points clear ?



And 1??1?? points away from their 5??th @premierleague title since 2012... ? pic.twitter.com/CKLFbLgznG — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 3, 2021

«Сити» требовалось только материализовать свое преимущество в забитые мячи, что он и сделал, а Стерлинг оформил 50-й голевой пас в АПЛ. Интересно, что Хосеп Гвардьола и атака — синонимы, однако в этом сезоне «горожане» здорово выглядят в обороне. 28 «сухих» матчей и 26 пропущенных мячей — лучший результат в топ-5 чемпионатов. Логично, что с такими показателями команда выиграла на выезде 15 раз подряд и буквально летит к чемпионскому титулу.

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:3 (Диогу Жота, 64, 82. Салах, 68)

«Канониры» и красные — самая результативная пара в истории лиги, в предыдущих встречах наколотившая друг другу 166 мячей. На новую встречу «Ливерпуль» выходил, лишившись математических шансов обогнать «Манчестер Сити», но это вряд ли интересно Юргену Клоппу. Важнее попасть в четверку, и поражение «Челси» немного повысило шансы. Игру до перерыва сложно было назвать зрелищной, так что болельщики больше обсуждали новую прическу Обамеянга. Или соотношение ударов. В этой номинации Милнер обыгрывал «Арсенал» со счетом 2:1.

Pierre-Emerick Aubameyang in the first half for Arsenal vs. Liverpool:



Touches in opp. box: 1

Touches in own box: 3 pic.twitter.com/CQQgHNIXFX — Squawka Football (@Squawka) April 3, 2021

А на табло «Эмирейтс» преимущество «Ливерпуля» отобразилось после эффектного выхода на замену Диогу Жоты. С его ростом у португальца уникальное умение забивать головой, и после трех мячей в отборе на ЧМ-2022 он проделал тот же номер в Лондоне. Тут, впрочем, нужно отметить идеальную подачу Александра-Арнолда и вспомнить слова Клоппа, который признался, что не понял решения Гарета Саутгейта не вызывать правого защитника красных в сборную Англии.

?? Minutes per goal in @premierleague this season (minimum 3 goals):



100 — DIOGO JOTA

112 — Gareth Bale

123 — Jesse Lingard

130 — MOHAMED SALAH pic.twitter.com/3FotBLCjTJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 3, 2021

Жота забил и ногой, став самым эффективным игроком турнира. Для гола ему требуется 100 игровых минут, но добиванием поплывшего соперника стало уже соло Салаха, который издевательски катнул мяч между ногами Лено. Египтянин с 18 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата и побил рекорд Тьерри Анри. Француз в первых 150 матчах в АПЛ забил 92 мяча. У Салаха — на один больше. Символично, что произошло это именно в игре с «Арсеналом». «Ливерпуль» по-прежнему в большой игре, а Микель Артета может спасти сезон только победой в Лиге Европы.

Most goals through first 150 PL appearances:



Mohamed Salah: 93

Thierry Henry: 92 pic.twitter.com/HlQs7jcDYJ — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2021

Италия: «Интер» уходит в отрыв

«Торино» — «Ювентус» — 2:2 (Санабрия, 27, 46 — Кьеза, 15. Криштиану Роналду, 79)

Несмотря на заверения клубного менеджмента о полном доверии к Андреа Пирло, в Италии вновь пошли слухи о возможной отставке тренера-дебютанта. Якобы его будущее определят два ближайших матча, а пока под санкции попали нарушившие противокоронавирусный регламент футболисты. Маккени, Дибала и Артур остались вне заявки на дерби из-за участия в вечеринке с участием двух десятков гостей. На это среагировали и фанаты «старой синьоры», которые вывесили у домашней арены баннер со следующей надписью: «Вас волнуют только социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби! Покажите яйца!»

Juventus fans aren't too happy with their team, displaying this banner ahead of today's match



«You only care about social media, sponsors & millions. Think about the derby! Show your balls»#TorinoJuve pic.twitter.com/eu9ehtUOSb — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 3, 2021

Претензии тифози понятны, но вряд ли им есть за что упрекнуть Кьезу. Открывший счет форвард забил уже десятый мяч с начала года и превратился в лидера команды. Но где была оборона «Юве», когда Санабрия сравнял счет, рванув на добивание? И как объяснить второй успех парагвайца, который заставил Щенсны пропустить в ближний угол?

Cristiano Ronaldo has always loved VAR pic.twitter.com/AsHTqsQz6Q — Nathan Salt (@NathSalt1) April 3, 2021

Первый дубль игрока гранатовых в дерби с 2000 года словно говорил: времена меняются, господству «старой синьоры» приходит конец, и даже участие в Лиге чемпионов под вопросом. Да, Криштиану Роналду все же забил, и ВАР помог засчитать гол португальца, однако на большее «Юве» рассчитывать не приходилось. Он на грани вылета из первой четверки и опережает «Наполи» только по дополнительным показателям. Момент истины — в среду, когда туринцы и неаполитанцы проведут отложенный матч 3-го тура.

«Болонья» — «Интер» — 0:1 (Лукаку, 31)

Ничья «Милана» с «Сампдорией» (1:1), с которой начался уместившийся в один день тур, стала отличным подарком для Антонио Конте. Его «Интер» играл последним и увеличил отрыв от второго места до восьми очков, а забил, естественно, Лукаку. Бельгиец — лишь седьмой футболист в истории миланцев, которому два сезона подряд удавалось преодолеть гроссмейстерскую отметку в 20 мячей. Среди его предшественников — легенды черно-синих, и последние фамилии в списке — Кристиан Вьери и Мауро Икарди.

Eight goals and four assists in his last nine Serie A matches for Romelu Lukaku ? pic.twitter.com/BdSAIF7aMP — B/R Football (@brfootball) April 3, 2021

Испания: 1000 матчей Переса

«Реал» — «Эйбар» — 2:0 (Асенсио, 41. Бензема, 73)

Нынешний сезон мадридцев — история преодоления. Зинедин Зидан не успевает порадоваться чему-то, а у него снова плохие новости. В данном случае речь о травме Серхио Рамоса, который только недавно вернулся в строй, а теперь после полученной в сборной травмы пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

? Cristiano Ronaldo — 311 goals

? Raul Gonzalez — 228 goals

? Alfredo Di Stefano — 216 goals

? KARIM BENZEMA — 187 goals

? Santillana — 186 goals



More history for @Benzema: he's now @realmadriden's fourth highest goalscorer in #LaLigaSantander! ?#RealMadridEibar pic.twitter.com/ugR3bpcgI7 — LaLiga English (@LaLigaEN) April 3, 2021

Проходившая под проливным дождем встреча с «Эйбаром» тоже получилась проблемной. Прежде чем Асенсио открыл счет, арбитр отменил два гола сливочных. Пострадали тот же Асенсио и признанный лучшим игроком ла лиги по итогам марта Бензема. Во втором тайме к этой компании присоединился Каземиру. Можно долго говорить о любви судей к «Реалу», только с момента введения системы ВАР «королевский клуб» лишился уже 9 голов после вмешательства видеоассистентов и является самой страдающей от них командой наряду с «Севильей».

Между тем второй гол «Реалу» был нужен, так как скользким был не только счет, но и поле. Оно едва не подвело Куртуа, который не смог укротить передачу своего защитника и настиг мяч буквально у линии ворот. Напряжение спало только в тот момент, когда Винисиус Жуниор навесил точно на голову Бензема, и тот оформил рекордную в карьере серию из семи результативных матчей.

? Florentino P?rez cumple 1000 partidos ?? como Presidente del Real Madrid:



? 26 t?tulos ??

658 victorias

170 empates

172 derrotas

2328 goles a favor

1034 en contra

1829 millones en fichajes

1060 millones en ventas pic.twitter.com/cNgGZOn1v9 — Madrid Sports (@MadridSports_) April 3, 2021

Кроме того, обогнав Карлоса Сантильяну, француз со 187 мячами вышел на четвертое место среди лучших бомбардиров за всю историю «Реала». Впереди только три легенды — Криштиану Роналду (311), Рауль (228) и Альфредо Ди Стефано (216). Однако главная цифра дня — 1000-й матч мадридцев в эпоху президентства Флорентино Переса. Четверть из них пришлись на работу Зидана, который в такой день просто не мог оставить босса без победного подарка. Больше игр во главе «Реала» только у Сантьяго Бернабеу (1402), стадион имени которого сейчас реконструирует Перес, у которого, в свою очередь, пока нет конкурентов на предстоящих президентских выборах.

? ?Zinedine Zidane alcanz? los 250 partidos como entrenador del Madrid!



? 165 victorias

? 50 empates

? 35 derrotas



? 11 t?tulos

?uno cada 22 partidos!



?Enhorabuena! pic.twitter.com/mFU8bA8oQe — Nacho Pe?a (@NachitoTV) April 3, 2021

Кубок Испании-2019/20. Финал

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (Оярсабаль, 63, с пенальти)

Возможно, кто-то уже забыл, но это был финал предыдущего розыгрыша. Два баскских клуба изначально хотели отложить его до тех времен, когда на трибуны вернутся болельщики. Однако пандемия с нами надолго, и клуб из Бильбао разместил на зрительских местах лишь футболки тех, кто не дождался решающей игры. В том числе завершившего карьеру легендарного бомбардира Адуриса, который из-за травм повесил бутсы на гвоздь, даже не дождавшись концовки предыдущего сезона.

Aduriz, Be?at, San Jos... El homenaje a los que llevaron al Athletic a la final y no han podido estar https://t.co/hEvmH8v4ht — ElDesmarque Bizkaia (@ElDesmarque_BZK) April 3, 2021

Субботнюю встречу окрестили главным в истории баскским дерби. Ответственность была столь высока, что к перерыву непримиримые соперники нанесли всего шесть ударов (3:3), и это был самый осторожный финал за 10 лет. Нули на табло к перерыву наталкивали на мысль о неизбежности дополнительного времени. Эта примета работает с 1990 года, и уже шесть подобных финалов потребовали 120 минут игрового времени.

Но, видимо, это и впрямь была особенная встреча. Хватило и полутора часов, и впервые в истории судьбу главного матча решил единственный гол с пенальти. 11-метровых могло быть два, однако первый из них отменил ВАР, подтвердивший, что Иньиго Мартинес сыграл рукой за пределами штрафной. Во втором случае дошло до высшей меры футбольного наказания и гола Оярсабаля. «Реал Сосьедад» выиграл первый трофей за 34 года, а у «Атлетика» будет вторая попытка. Всего через две недели — финал нынешнего кубка против «Барселоны», так что команда из Сан-Себастьяна будет значиться владельцем трофея всего 14 дней.

Германия: нет Левандовски — есть Мюллер

«Лейпциг» — «Бавария» — 0:1 (Мюллер, 38)

Пожалуй, это был главный матч выходных, который определял будущее интриги в бундеслиге. С учетом травмы Левандовски шансы «быков» возрастали. На бумаге. В реальности команда Ханси Флика осталась собой даже с Шупо-Мотингом на острие атаки. Тем более все в порядке с Мюллером, который блестящим — 15-м в чемпионате — голевым пасом на открывшего счет Горецку передал очередной привет Йоахиму Леву. Какой смысл в омоложении сборной, если самый эффективный немецкий футболист демонстративно не получает вызовов в национальную команду?

Этого эпизода «Баварии» хватило, чтобы выиграть у «Лейпцига» после серии из четырех ничьих. Хотя можно вспомнить и Нойера. Если бы не его реакция после атаки умеющего направлять мяч по непредсказуемой траектории Забитцера, мог случиться еще один мирный исход. Однако голкипер выручил, а отрыв «Баварии» увеличился до семи очков. Ее очередной титул — лишь вопрос времени.

«Боруссия» Д — «Айнтрахт» — 1:2 (Хуммельс, 44 — Шульц, 11, в свои ворота. Андре Силва, 87)

Каждый такой матч приближает дортмундцев к расставанию с Холанном. Норвежский талант создан для Лиги чемпионов, но с большой долей вероятности в новом сезоне «Боруссии» там не будет. Фактически игра с занимающим четвертое место «Айнтрахтом» была определяющей для «шмелей», и гости из Франкфурта чувствовали себя в субботнем матче как дома. Словно и не было никаких комплексов, которые не давали «орлам» на протяжении 11 лет выиграть на «Сигнал Идуна Парк». В этот раз если что и удивило, так это скромный итоговый счет. «Айнтрахт» должен был побеждать с перевесом в два-три мяча, но тем эмоциональнее выглядит решающий удар Андре Силвы. Португалец с 22 мячами обошел Холанна в списке бомбардиров, в седьмой раз забив с передачи Костича, а его команда оторвалась от «Боруссии» уже на семь очков.

? No #Bundesliga win at Signal Iduna Park since February 2010 for @Eintracht_eng before today — but every cloud has a Silva lining! ?#BVBSGE 1-2 pic.twitter.com/7tHxQL314u — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 3, 2021

Франция: ожидание в четверть века

«ПСЖ» — «Лилль» — 0:1 (Дэвид, 20)

Перед паузой на матчи сборных парижане догнали выскочек из «Лилля» и при равном количестве очков возглавили таблицу за счет дополнительных показателей. Так что с главной игрой тура все было очевидно, однако коронавирус нанес новый удар и ослабил обе команды. В день матча стало известно о положительном тесте атакующего полузащитника гостей Юсуфа Языджи, а «ПСЖ» остался без Верратти и контактировавшего с ним Флоренци.

Потери, конечно, чувствительные, однако объяснить ими поражение французского гегемона нельзя. Скорее стоит констатировать, что Кристоф Галтье выиграл тактическую дуэль у Маурисио Покеттино — «доги» четко знали, как добиться победы. Они лучше играли в футбол, могли забить больше одного мяча и показали себя настоящей командой. Досматривавший матч опираясь на костыли автор победного гола Дэвид — символ единоличного лидерства «Лилля» и его первой за 25 лет победы в столице.

Неймар снова взялся за грязные выходки ?



Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению ? pic.twitter.com/qnIYCcvqf6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021

Воплощением же бессилия «ПСЖ» стало удаление Неймара. Да, бразилец хотел как можно скорее продолжить игру, но толкать за бровкой Джало было как минимум непрофессионально. Тем более у арбитра и до этого эпизода были поводы предъявить парижской звезде вторую желтую карточку. Не просто так с начала 2020 года Неймара удалили уже в третий раз. Чаще, чем любого игрока в лиге 1.

«Ланс» — «Лион» — 1:1 (Клаусс, 65 — Лукас Пакета, 81)

Ничья «Лиона» с неуступчивым «Лансом» больше всего порадовала «Монако». Монегаски закрепились на третьем — лигочемпионском — месте. Фора, правда, всего одно очко, но также один балл отделяет красно-белых от «ПСЖ».

Статистика дня

5 сезонов подряд двузначное число мячей в серии А забивает 38-летний нападающий «Сампдории» Квальярелла.

7-й раз поразил собственные ворота защитник «Шеффилд Юнайтед» Джагелка. За всю историю АПЛ больше автоголов только у Ричарда Данна (10).

8 подряд домашних побед впервые с 1999 года одержал «Лацио».

19 голов забил в текущем чемпионате Испании нападающий «Вильярреала» Херард Морено. Хет-трик в ворота «Гранады» помог форварду установить личный рекорд сезонной результативности.

435 дней не играл из-за травмы колена нападающий «Осасуны» Авила.