«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы

Вылет из Лиги чемпионов от «Милана» — следствие накопившихся проблем.

«Наполи» в этом сезоне — почти синоним совершенства. Команда набирала очки в диком темпе, в Лиге чемпионов разваливала всех соперников, а отрыв от второго места сохранялся просто гигантский. На фоне этого из Неаполя регулярно приходили вести — там покрасили дом в голубой, тут флагами завесили улицу. В ожидании первого со времен Марадоны скудетто город сходил с ума.

Проблема в том, что все это уже отчасти в прошедшем времени. Нет, безумие в городе никуда не делось (отрыв все еще огромный, чемпионству «Наполи» практически ничего не угрожает), но вот команда Спаллетти уже не такая бешеная, какой себя зарекомендовала в первой части сезона. А сейчас у «Наполи», кажется, кризис.

Дело не только в вылете из Лиги чемпионов от «Милана». Все же неаполитанцы оказались на новой территории — никогда они так далеко не добирались. Первопроходцам вылететь простительно. Но вот ни разу не победить «россонери» за три игры, а между делом потерять очки в матче с вылетающей «Вероной» — вот это уже похоже на застой.

Сначала был «Милан». Да еще какой — 0:4, и это на «Марадоне»! Потом был «Лечче» (2:1), где вроде бы воспряли духом. А дальше — оплеуха в Лиге чемпионов от того же «Милана». Потом нулевая ничья с «Вероной» и еще одна ничья — опять с командой Пиоли. Так себе набор для команды, претендующей на звание лучшей в Европе.

Немного цифр. С августа по март «Наполи» был лучшей командой Италии по ожидаемым очкам (xPTS), голам и ожидаемым забитым мячам (xG). Но с начала весны что-то пошло не так — по набранным очкам в серии А неаполитанцы пятые, по ожидаемым очкам — шестые, по ожидаемым голам — и вовсе девятые. Непорядок.

Попутно перестали геройствовать все неаполитанские кумиры — замолчал Кварацхелия (у него вообще всего два гола весной), перестал раздавать Зелиньски, временно уехал в лазарет Осимхен. Ну а Спаллетти после «Милана» заявил, что команда поплатилась за свою неопытность. Ситуация для «Наполи», мягко сказать, неприятная и непривычная — и несет в себе сразу несколько угроз.

Во-первых, именно этот состав в такие затяжные серии не впадал. Понятно, что всему есть объяснение — в двух из трех матчей против «Милана» не было Осимхена (главный бомбардир команды), плюс «россонери» — действующие чемпионы серии А, а не случайный клуб; против «Вероны» намеренно выпустили полуторный состав, чтобы сэкономить силы для ответного матча с «Миланом». В котором, кстати, не повезло забить пенальти. Но еще раз: объяснение есть, однако ведь и факт тоже — такого в этом сезоне с «Наполи» еще не было, это может быть болезненным ударом.

Во-вторых, он таким и будет. Несмотря на кажущееся единодушие, Неаполь не так монолитен, как хотелось бы. Фанаты протестуют против клуба — им не нравится ценовая политика и ограничения, связанные с баннерами. Дошло до того, что владельцу клуба Де Лаурентису местная полиция выделила охрану — бизнесмен получал серьезные угрозы.

Тот матч, где миланцы громили хозяев на «Марадоне», прошел в тишине — это тоже была часть протеста. Акция настолько впечатлила Спаллетти, что он даже пригрозил покинуть стадион, если история повторится еще раз. И пусть перед ответной игрой против команды Пиоли в ряды неаполитанцев вроде вернулось единение, это явно было только перемирие ради полуфинала Лиги чемпионов. Триумфа не случилось — какова теперь будет реакция фанатов? И самое главное — как на это отреагирует команда? Тренер уже говорил, что шокирован — как так можно вести себя с командой, которая впервые за десятки лет выигрывает скудетто?

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

В-третьих, опасность — это сам Лучано Спаллетти. Будь то «Зенит» или «Рома», «Интер» или «Наполи» — 2022 — итальянец точно не эксперт по преодолению тяжелых ситуаций. Прошлый сезон тоже начинался отлично, а по итогу все было утрачено — сейчас это маловероятно, но поплывший (традиция такая) Спаллетти может прилично смазать финиш сезона или даже возродить чемпионскую гонку. Лучано способен на все.

Пока, несмотря на результаты, рано говорить о настоящем кризисе. Это скорее показатель, что вечно все получаться не может. Лучано Спаллетти плохо держит удар, фанаты дополнительно давят на команду протестами, а лидеры, включая великолепного в этом сезоне Кварацхелию, разом заглохли. Что это — помутнение или начало шторма, покажут будущие матчи, но очень интересно, как неаполитанцы из всего этого выберутся.