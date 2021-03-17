«Конечно, русские не встают на колено». Фанаты «Ман Сити» — о поступке судьи Карасева
Болельщики «Манчестер Сити» в социальных сетях отреагировали на поступок главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» (Менхенгладбах) Сергея Карасева. Судейская бригада не встала на колено перед началом встречи.
«Конечно, русский рефери не встает на колено», — написал пользователь Twitter с ником 1985_phil.
Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).
Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживают Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).
Лозунг Black Lives Matter (BLM) стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции во время задержания придушил его коленом.
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