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«Конечно, русские не встают на колено». Фанаты «Ман Сити» — о поступке судьи Карасева

00:15
16 марта. Будапешт. Перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия». 16 марта. Перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия». Фото Reuters
16 марта. Будапешт. Перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия».
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Болельщики «Манчестер Сити» в социальных сетях отреагировали на поступок главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» (Менхенгладбах) Сергея Карасева. Судейская бригада не встала на колено перед началом встречи.

«Конечно, русский рефери не встает на колено», — написал пользователь Twitter с ником 1985_phil.

Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживают Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Лозунг Black Lives Matter (BLM) стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции во время задержания придушил его коленом.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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