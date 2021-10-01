Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Восхищен Вернидубом! Но если Индзаги не идиот, то возьмет с «Шерифом» шесть очков». Взгляд из Киева

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 14:30
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Теги:
Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о феномене «Шерифа» и его тренера Юрия Вернидуба.
Юрий Вернидуб. «Очень хочу, чтобы Украина обошла Россию в рейтинге УЕФА». Главный тренер «Шерифа» — о победе над «Реалом» и проблемах РПЛ

— Я восхищен подвигом Юрия Николаевича Вернидуба, тем, что он создал такую команду, — говорит Франков. — А это именно его команда. Он подбирал туда людей, обучал, настраивал. «Шериф» совершил три подвига. Во-первых, вышли в Лигу чемпионов. Во-вторых, одолели «Шахтер». И, наконец, победили в гостях «Реал». Причем вот этот третий успех многие на Западе уже провозгласили главной сенсацией Лиги чемпионов чуть ли не за всю историю.

Я не знаю тонкостей его работы. Мне сейчас сложно сказать, какие там звезды сошлись, какое везение было в Мадриде. Но нельзя все сводить только к матчу с «Реалом»! Это определенный пик, который позволил всему миру обратить на явление под названием «Шериф» Тирасполь и украинский тренер Вернидуб".

Я горжусь тем, что это мой соотечественник. Вернидуб — прекрасный мужик, который никогда не отказывается пообщаться. Да, наверное, он не великий оратор, хотя его фраза о том, что он мечтает разрушить идеальный мир Дирка Кайта, уже стала мемом (смеется). Это, конечно, плод неправильного перевода, так как Вернидуб говорил немного не так. Но тем не менее она звучит совершенно замечательно.

И в этой ситуации у меня возникает только один маленький вопрос. Такая ложка дегтя в бочке меда. А почему он работает вне Украины? Нельзя найти ему здесь места, что ли? Ведь он и в «Заре», и сейчас в «Шерифе» доказывает, что это специалист высочайшего уровня. Все доказывает на практике. Так какого хрена он не тренирует на Украине?

Думаю, сказка «Шерифа» настолько прекрасна, что она не может продолжаться долго. Я даже склонен считать, что Тирасполь не выйдет из группы. К ним присмотрелись, раскусили.

28&nbsp;сентября. Мадрид. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шериф&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 90-я минута. Гости празднуют второй гол. Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов

Если Симоне Индзаги не идиот, то «Интер», думаю, возьмет в двух ближайших матчах с «Шерифом» шесть очков.

Да, команда Вернидуба всех ошеломила. Но давайте разберемся конкретнее. А что такого необычного показывает «Шериф»? Разве там собраны игроки высочайшего уровня или там используется передовая тактика, с которой ранее не сталкивался футбольный мир? Нет, это не так. Есть дисциплина, самоотдача, знание маневра, сумасшедший настрой, самопожертвование. Каждый игрок понимает, что он сейчас творит историю и работает на свою же биографию. Ведь потом эти футболисты наверняка разбегутся по более жирным клубам. Не случайно два месяца назад Тилль сделал себе наколку, посвященную Лиге чемпионов. И на тебе — бах, завалил «Реалу»! Ведь этот гол — миллион по контракту как минимум.

Дело в том, что настоящие мужики знают, что делать со случайностями, с фартом. Они заламывают ему руки и едут дальше. Вот «Шериф» пока этим и занимается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду
Неудачное падение Соболева стало мемом
«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю». Что думают в Италии о победе красно-белых
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры