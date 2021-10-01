«Восхищен Вернидубом! Но если Индзаги не идиот, то возьмет с «Шерифом» шесть очков». Взгляд из Киева
— Я восхищен подвигом Юрия Николаевича Вернидуба, тем, что он создал такую команду, — говорит Франков. — А это именно его команда. Он подбирал туда людей, обучал, настраивал. «Шериф» совершил три подвига. Во-первых, вышли в Лигу чемпионов. Во-вторых, одолели «Шахтер». И, наконец, победили в гостях «Реал». Причем вот этот третий успех многие на Западе уже провозгласили главной сенсацией Лиги чемпионов чуть ли не за всю историю.
Я не знаю тонкостей его работы. Мне сейчас сложно сказать, какие там звезды сошлись, какое везение было в Мадриде. Но нельзя все сводить только к матчу с «Реалом»! Это определенный пик, который позволил всему миру обратить на явление под названием «Шериф» Тирасполь и украинский тренер Вернидуб".
Я горжусь тем, что это мой соотечественник. Вернидуб — прекрасный мужик, который никогда не отказывается пообщаться. Да, наверное, он не великий оратор, хотя его фраза о том, что он мечтает разрушить идеальный мир Дирка Кайта, уже стала мемом (смеется). Это, конечно, плод неправильного перевода, так как Вернидуб говорил немного не так. Но тем не менее она звучит совершенно замечательно.
И в этой ситуации у меня возникает только один маленький вопрос. Такая ложка дегтя в бочке меда. А почему он работает вне Украины? Нельзя найти ему здесь места, что ли? Ведь он и в «Заре», и сейчас в «Шерифе» доказывает, что это специалист высочайшего уровня. Все доказывает на практике. Так какого хрена он не тренирует на Украине?
Думаю, сказка «Шерифа» настолько прекрасна, что она не может продолжаться долго. Я даже склонен считать, что Тирасполь не выйдет из группы. К ним присмотрелись, раскусили.
Если Симоне Индзаги не идиот, то «Интер», думаю, возьмет в двух ближайших матчах с «Шерифом» шесть очков.
Да, команда Вернидуба всех ошеломила. Но давайте разберемся конкретнее. А что такого необычного показывает «Шериф»? Разве там собраны игроки высочайшего уровня или там используется передовая тактика, с которой ранее не сталкивался футбольный мир? Нет, это не так. Есть дисциплина, самоотдача, знание маневра, сумасшедший настрой, самопожертвование. Каждый игрок понимает, что он сейчас творит историю и работает на свою же биографию. Ведь потом эти футболисты наверняка разбегутся по более жирным клубам. Не случайно два месяца назад Тилль сделал себе наколку, посвященную Лиге чемпионов. И на тебе — бах, завалил «Реалу»! Ведь этот гол — миллион по контракту как минимум.
Дело в том, что настоящие мужики знают, что делать со случайностями, с фартом. Они заламывают ему руки и едут дальше. Вот «Шериф» пока этим и занимается.
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