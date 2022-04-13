Обозреватель «СЭ» — о выходе «Реала» и «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Это были две совершенно разные — но одинаково красивые и поучительные истории.

Признаться, если бы мне заранее предложили на выбор, какой из двух четвертьфиналов смотреть, — невзирая на более яркую мадридскую вывеску, выбрал бы «Баварию» — «Вильярреал». Поскольку абсолютно не верил, что «Челси», проиграв дома «Реалу» в два мяча, на что-то способен. В той паре мне, грешному, больше не виделось настоящей спортивной составляющей — в отличие от схватки испанского Давида, внезапно выигравшего первый раунд, с немецким Голиафом. Унаи Эмери — не чужой нам тренеришка. За таких и переживается сильнее.

В чемпионате Испании он уже толком ни на что не претендует — седьмое место с восемью очками отставания от шестого. А потому в матче предыдущего тура с «Атлетиком» Эмери выставил целиком второй состав. Основа отдыхала, чтобы ей хватило сил на «Баварию». И ей хватило!

В первом тайме команда Юлиана Нагельсманна ничего не могла придумать. Давила-давила, но настолько предсказуемо, что такому системному тренеру, как Эмери, не составило проблем все это просчитать и подготовиться. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, его футболисты в минувший уик-энд как раз и отдохнули. А заодно неделю наигрывали все взаимодействия, которые не дадут «Баварии» раздухариться.

Глядя на то, как идеи Эмери реализуются на практике, я вспомнил один из любимых тезисов Юрия Семина о том, что нивелировать разницу в классе в Лиге чемпионов между нашими и зарубежными клубами из топ-лиг можно с помощью календаря РПЛ: давать нашим участникам ЛЧ возможность неделю целенаправленно к ней готовиться, перенося матчи внутреннего календаря. Не вполне понятно, как это осуществимо на практике, но чисто по-тренерски логику Юрия Палыча его баскский коллега и осуществил.

В какой-то момент показалось, что «Вильярреал» надломился. С начала второго тайма «Бавария», явно накрученная в раздевалке Нагельсманном, резко ускорилась, один за другим пошли моменты. И довольно быстро пришел результат в виде гола Левандовски. Счет по итогам двух матчей сравнялся. Казалось, еще небольшое усилие — и желтая подводная лодка пойдет ко дну.

Но этого не произошло. Наоборот, у испанцев, в отличие от первого тайма, потихоньку завязалась контригра, а «Бавария» с заменами, призванными освежить игру, похоже, здорово припозднилась — до последней десятиминутки. Тот же Гнабри мог бы появиться на поле гораздо раньше 82-й минуты. Мюнхенцы-то паузы своим игрокам в бундеслиге не давали — в субботу с «Аугсбургом» с первых минут выходили Нойер, Упамекано, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер и Левандовски. Восемь из одиннадцати! И еле-еле, кстати, обыграли соперника 1:0 за счет пенальти на 82-й минуте.

И вот под уставшего и не успевшего (да особо и некем было, как это ни странно звучит по отношению к топ-клубу) обновить состав соперника Эмери на концовку выпустил быстрого Чуквуэзе, который своего шанса не упустил, а офсайдов ни при предголевом, ни при голевом пасе, к несчастью для Мюнхена, не случилось. Как и овертайма. И пусть сколько угодно говорят, что Унаи — король не Лиги чемпионов, а Лиги Европы, четырежды выигрывавший этот турнир, но ведь законы двухматчевых противостояний одни и те же. И в этих законах Эмери поднаторел гораздо больше молодого немецкого коллеги.

Обладающий далеко не мегавозможностями клуб из маленького и ничем не примечательного городка недалеко от Валенсии — образец для подражания всем тем, кто не носит приставку «топ». Вот, казалось бы, чем так принципиально отличается состав «желтой подводной лодки» от десятков других клубов Европы? Но в прошлом сезоне «Вильярреал» выигрывает Лигу Европы, пройдя в полуфинале «Арсенал» и в финале «МЮ». В этом — сначала выходит из группы Лиги чемпионов с «Аталантой» и тем же «МЮ», в 1/8 финала крушит «Ювентус», да еще и 3:0, а теперь выбивает еще и «Баварию».

Точный тренерский расчет и способность менее классных на бумаге игроков воплотить его в жизнь; их вера в то, что нет в футболе неосуществимых вещей, — урок того, что творит в этой Лиге чемпионов команда из валенсийского региона.

Работа Эмери — чистый восторг. Но жизнь показывает справедливость старого тезиса, что он может реализовать себя на сто процентов, только работая с испанскими клубами. Про «Спартак» не говорю, там все, включая отведенное ему время, было слишком специфично (ну вот как можно, если рассчитываешь на тренера, назначать гендиректором его предшественника с явными тренерскими амбициями?). Но «ПСЖ» и «Арсенал» показали, что искусство Унаи на другие страны, по крайней мере пока, не распространяется.

И все же очень, очень жалко, что, заполучив в свое время Эмери, «Спартак» не дал ему на реализацию своих идей хотя бы двух сезонов. Что ж, нам остается радоваться его многочисленным триумфам в Европе сначала с «Севильей», а затем с «Вильярреалом». Полуфинал Лиги чемпионов — это новый виток биографии, показывающий, что с топ-футболистами баск, может, совладать и не может, но его системность более чем дееспособна и на таком уровне.

Соперником «Вильярреала», скорее всего, будет «Ливерпуль», и не стал бы называть англичан явным фаворитом пары. Им ведь считали и «Ювентус», и «Баварию». Более того, коллега Алексей Дурново подметил, как плохо играет команда Юргена Клоппа с испанцами, от которых в двух последних розыгрышах Лиги и вылетала. Это, конечно, не делает фаворитом «Вильярреал», но, как говорится, все не так однозначно.

Все не так однозначно, как мне заранее виделось, оказалось и в Мадриде, где в полуфинал в итоге вышел тот, кто и должен был после первого матча. Но как!

К 50-й минуте «Челси» совершенно заслуженно отыграл у «Реала» гандикап в два мяча, полученный в первом матче за счет человека, который заставил меня виртуально вскричать в соцсетях: «БЕНЗЕМАМА!» Но теперь все было совсем иначе, и ранний гол Маунта мозги хозяевам «Сантьяго Бернабеу» не вправил.

А во втором тайме там началось что-то невообразимое. Рюдигер ударом головой уравнял двухматчевую ситуацию. Алонсо забил третий — отменили. По первости момент показался спорным, но судейские эксперты однозначно сказали: в руку мяч попал непосредственно перед голом, а по современным трактовкам это фиксируется как нарушение.

Но что на меня в том эпизоде произвело самое большое впечатление — в момент отмененного гола, после того как «Челси» на «Бернабеу» вроде как уже сделал почти невозможное, в штрафной «Реала» было ШЕСТЬ игроков гостей! Вот что значит — не откатилась команда назад после того, как повела 2:0 на чужом поле.

И вскоре была-таки вознаграждена голом Вернера, которому предшествовали два ложных замаха. Вот тут уже показалось, что все — «Реал» сломан. Допускаю, что такая мыслишка промелькнула и у игроков «Челси». Они чуть ослабили хватку — хотя уже перекладина Бензема при 2:0 должна была намекнуть, что надо держать ухо востро.

Бог мой — какой пас «шведой» вырезал Модрич под голевой удар Родриго с лета! А уже в овертайме — снова Бензема, фантастический Бензема, игравший минимум последние полчаса с травмой, которая явно доставляла ему большой физический дискомфорт. Но забить решающий мяч, опять-таки головой, не помешала.

За «Челси» по такой игре очень обидно, но реакция «Реала» на 0:3 — это гимн человеческой воле.

Очень хотелось, чтобы «Челси» отыгрался и была серия пенальти. Шансы на то имелись, но их синие не реализовали. В конце концов, они взяли свое в прошлом сезоне. А футбол и без этого отыгрыша получился гениальным.

«Королевский клуб» и лично Бензема с Модричем, двух титанов, без которых ни о каком спасении не было бы и речи (вы же помните, каким раскладным был «Реал» без француза против «Барселоны»), — с выходом в полуфинал. И пусть кто-то теперь скажет, что возвращение в Мадрид Карло Анчелотти было ошибкой.

Один из моих читателей в Telegram подметил: Модричу и Бензема — 70 лет на двоих, а в какой они форме, если способны на таких поздних стадиях матча такого уровня переломить игру! Их история — урок футболистам всего мира, как относиться к собственному телу.

«Реал» встретится, думаю, с «Манчестер Сити». По крайней мере, надеюсь на то, что команда Пепа Гвардиолы одолеет «Атлетико». И тогда, без сомнения, нас еще в этой Лиге ждут матчи-шедевры. А пока и «Реалу», и «Челси» спасибо за волшебное зрелище. За глоток живительного футбольного воздуха, позволяющий на эти два часа забыть обо всем.