Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:00

В Мадриде — гимн человеческой воле. В Мюнхене — восхищение Эмери

«Реал» и «Вильярреал» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов-2022
Читать «СЭ» в
Игроки «Вильярреала» празднуют выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Обозреватель «СЭ» — о выходе «Реала» и «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Это были две совершенно разные — но одинаково красивые и поучительные истории.

Признаться, если бы мне заранее предложили на выбор, какой из двух четвертьфиналов смотреть, — невзирая на более яркую мадридскую вывеску, выбрал бы «Баварию» — «Вильярреал». Поскольку абсолютно не верил, что «Челси», проиграв дома «Реалу» в два мяча, на что-то способен. В той паре мне, грешному, больше не виделось настоящей спортивной составляющей — в отличие от схватки испанского Давида, внезапно выигравшего первый раунд, с немецким Голиафом. Унаи Эмери — не чужой нам тренеришка. За таких и переживается сильнее.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ДВ. Футболисты мадридского клуба празднуют гол. Двойная фантастика в Мадриде! «Реал» ответил своим чудом на чудо «Челси»

В чемпионате Испании он уже толком ни на что не претендует — седьмое место с восемью очками отставания от шестого. А потому в матче предыдущего тура с «Атлетиком» Эмери выставил целиком второй состав. Основа отдыхала, чтобы ей хватило сил на «Баварию». И ей хватило!

В первом тайме команда Юлиана Нагельсманна ничего не могла придумать. Давила-давила, но настолько предсказуемо, что такому системному тренеру, как Эмери, не составило проблем все это просчитать и подготовиться. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, его футболисты в минувший уик-энд как раз и отдохнули. А заодно неделю наигрывали все взаимодействия, которые не дадут «Баварии» раздухариться.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)

Глядя на то, как идеи Эмери реализуются на практике, я вспомнил один из любимых тезисов Юрия Семина о том, что нивелировать разницу в классе в Лиге чемпионов между нашими и зарубежными клубами из топ-лиг можно с помощью календаря РПЛ: давать нашим участникам ЛЧ возможность неделю целенаправленно к ней готовиться, перенося матчи внутреннего календаря. Не вполне понятно, как это осуществимо на практике, но чисто по-тренерски логику Юрия Палыча его баскский коллега и осуществил.

В какой-то момент показалось, что «Вильярреал» надломился. С начала второго тайма «Бавария», явно накрученная в раздевалке Нагельсманном, резко ускорилась, один за другим пошли моменты. И довольно быстро пришел результат в виде гола Левандовски. Счет по итогам двух матчей сравнялся. Казалось, еще небольшое усилие — и желтая подводная лодка пойдет ко дну.

Но этого не произошло. Наоборот, у испанцев, в отличие от первого тайма, потихоньку завязалась контригра, а «Бавария» с заменами, призванными освежить игру, похоже, здорово припозднилась — до последней десятиминутки. Тот же Гнабри мог бы появиться на поле гораздо раньше 82-й минуты. Мюнхенцы-то паузы своим игрокам в бундеслиге не давали — в субботу с «Аугсбургом» с первых минут выходили Нойер, Упамекано, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер и Левандовски. Восемь из одиннадцати! И еле-еле, кстати, обыграли соперника 1:0 за счет пенальти на 82-й минуте.

И вот под уставшего и не успевшего (да особо и некем было, как это ни странно звучит по отношению к топ-клубу) обновить состав соперника Эмери на концовку выпустил быстрого Чуквуэзе, который своего шанса не упустил, а офсайдов ни при предголевом, ни при голевом пасе, к несчастью для Мюнхена, не случилось. Как и овертайма. И пусть сколько угодно говорят, что Унаи — король не Лиги чемпионов, а Лиги Европы, четырежды выигрывавший этот турнир, но ведь законы двухматчевых противостояний одни и те же. И в этих законах Эмери поднаторел гораздо больше молодого немецкого коллеги.

Обладающий далеко не мегавозможностями клуб из маленького и ничем не примечательного городка недалеко от Валенсии — образец для подражания всем тем, кто не носит приставку «топ». Вот, казалось бы, чем так принципиально отличается состав «желтой подводной лодки» от десятков других клубов Европы? Но в прошлом сезоне «Вильярреал» выигрывает Лигу Европы, пройдя в полуфинале «Арсенал» и в финале «МЮ». В этом — сначала выходит из группы Лиги чемпионов с «Аталантой» и тем же «МЮ», в 1/8 финала крушит «Ювентус», да еще и 3:0, а теперь выбивает еще и «Баварию».

Главный тренер &laquo;Вильярреала&raquo; Унаи Эмери. Эмери — великий. Но это не тренер для топ-клуба

Точный тренерский расчет и способность менее классных на бумаге игроков воплотить его в жизнь; их вера в то, что нет в футболе неосуществимых вещей, — урок того, что творит в этой Лиге чемпионов команда из валенсийского региона.

Работа Эмери — чистый восторг. Но жизнь показывает справедливость старого тезиса, что он может реализовать себя на сто процентов, только работая с испанскими клубами. Про «Спартак» не говорю, там все, включая отведенное ему время, было слишком специфично (ну вот как можно, если рассчитываешь на тренера, назначать гендиректором его предшественника с явными тренерскими амбициями?). Но «ПСЖ» и «Арсенал» показали, что искусство Унаи на другие страны, по крайней мере пока, не распространяется.

И все же очень, очень жалко, что, заполучив в свое время Эмери, «Спартак» не дал ему на реализацию своих идей хотя бы двух сезонов. Что ж, нам остается радоваться его многочисленным триумфам в Европе сначала с «Севильей», а затем с «Вильярреалом». Полуфинал Лиги чемпионов — это новый виток биографии, показывающий, что с топ-футболистами баск, может, совладать и не может, но его системность более чем дееспособна и на таком уровне.

Соперником «Вильярреала», скорее всего, будет «Ливерпуль», и не стал бы называть англичан явным фаворитом пары. Им ведь считали и «Ювентус», и «Баварию». Более того, коллега Алексей Дурново подметил, как плохо играет команда Юргена Клоппа с испанцами, от которых в двух последних розыгрышах Лиги и вылетала. Это, конечно, не делает фаворитом «Вильярреал», но, как говорится, все не так однозначно.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Все не так однозначно, как мне заранее виделось, оказалось и в Мадриде, где в полуфинал в итоге вышел тот, кто и должен был после первого матча. Но как!

К 50-й минуте «Челси» совершенно заслуженно отыграл у «Реала» гандикап в два мяча, полученный в первом матче за счет человека, который заставил меня виртуально вскричать в соцсетях: «БЕНЗЕМАМА!» Но теперь все было совсем иначе, и ранний гол Маунта мозги хозяевам «Сантьяго Бернабеу» не вправил.

А во втором тайме там началось что-то невообразимое. Рюдигер ударом головой уравнял двухматчевую ситуацию. Алонсо забил третий — отменили. По первости момент показался спорным, но судейские эксперты однозначно сказали: в руку мяч попал непосредственно перед голом, а по современным трактовкам это фиксируется как нарушение.

Карим Бензема. Этот «Реал» — уникальная команда. Теперь он — главный фаворит Лиги чемпионов

Но что на меня в том эпизоде произвело самое большое впечатление — в момент отмененного гола, после того как «Челси» на «Бернабеу» вроде как уже сделал почти невозможное, в штрафной «Реала» было ШЕСТЬ игроков гостей! Вот что значит — не откатилась команда назад после того, как повела 2:0 на чужом поле.

И вскоре была-таки вознаграждена голом Вернера, которому предшествовали два ложных замаха. Вот тут уже показалось, что все — «Реал» сломан. Допускаю, что такая мыслишка промелькнула и у игроков «Челси». Они чуть ослабили хватку — хотя уже перекладина Бензема при 2:0 должна была намекнуть, что надо держать ухо востро.

Бог мой — какой пас «шведой» вырезал Модрич под голевой удар Родриго с лета! А уже в овертайме — снова Бензема, фантастический Бензема, игравший минимум последние полчаса с травмой, которая явно доставляла ему большой физический дискомфорт. Но забить решающий мяч, опять-таки головой, не помешала.

За «Челси» по такой игре очень обидно, но реакция «Реала» на 0:3 — это гимн человеческой воле.

Унаи Эмери. Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов

Очень хотелось, чтобы «Челси» отыгрался и была серия пенальти. Шансы на то имелись, но их синие не реализовали. В конце концов, они взяли свое в прошлом сезоне. А футбол и без этого отыгрыша получился гениальным.

«Королевский клуб» и лично Бензема с Модричем, двух титанов, без которых ни о каком спасении не было бы и речи (вы же помните, каким раскладным был «Реал» без француза против «Барселоны»), — с выходом в полуфинал. И пусть кто-то теперь скажет, что возвращение в Мадрид Карло Анчелотти было ошибкой.

Один из моих читателей в Telegram подметил: Модричу и Бензема — 70 лет на двоих, а в какой они форме, если способны на таких поздних стадиях матча такого уровня переломить игру! Их история — урок футболистам всего мира, как относиться к собственному телу.

«Реал» встретится, думаю, с «Манчестер Сити». По крайней мере, надеюсь на то, что команда Пепа Гвардиолы одолеет «Атлетико». И тогда, без сомнения, нас еще в этой Лиге ждут матчи-шедевры. А пока и «Реалу», и «Челси» спасибо за волшебное зрелище. За глоток живительного футбольного воздуха, позволяющий на эти два часа забыть обо всем.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
ФК Реал
ФК Челси
Унаи Эмери
2
15
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Анчелотти улыбался и смеялся с судьей». Тухель — о главном тренере «Реала»
Комбаров: «Не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал»
«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года
Дмитрий Черышев о выходе Эмери в полуфинал Лиги чемпионов: «Нельзя сказать, что Унаи — маг. Но чудо происходит!»
Хиддинк оценил игру форварда «Реала» Бензема в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси»
Вернер о вылете «Челси» из Лиги чемпионов: «Нам не хватило всего 10 минут, чтобы чудо сбылось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теперь «Реал» должен выиграть Лигу чемпионов. Победа над «Челси» — счастливая примета
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости