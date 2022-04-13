Статистика — за Мадрид.

«Реал» проиграл в добавленное время «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3), но по сумме двух встреч смог пробиться в полуфинал турнира. Для мадридцев попадание в четверку сильнейших стало уже 15-м в истории турнира. Ближайшие преследователи — «Бавария» и «Барселона» — играли в полуфиналах по 12 раз. Причем немцы, уступив «Вильярреалу», упустили шанс выйти в списке на чистое второе место.

Команды, которые чаще всего выходили в полуфинал Лиги чемпионов.

«Королевский клуб» в шестой раз в истории пересекся в Лиге чемпионов с действующим обладателем трофея. И если первое противостояние с «Аяксом» на групповой стадии у мадридцев не задалось, то последующие встречи в матчах на вылет всегда оказывались успешными. Более того, после выноса чемпиона «Реал» неизменно брал титул. Так было в 1998, 2000, 2002 и 2014 годах.

Встречи «Реала» с действующими победителями Лиги чемпионов.

Принесший «Реалу» путевку в полуфинал Карим Бензема обновил личный снайперский рекорд за один сезон, отличившись уже в 12-й раз. Больше в одном розыгрыше Лиги чемпионов забивали только три футболиста — Криштиану Роналду (трижды), Роберт Левандовски (дважды, в том числе и в нынешнем сезоне) и Лионель Месси.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон.

И если на снайперский рекорд сезона от Криштиану Роналду Бензема вряд ли замахнется (шесть голов в трех решающих матчах — цифры, близкие к фантастике), то о лучшем результате в плей-офф француз может задуматься. В четырех встречах он уже отличился семь раз. По восемь голов весной забивали Месси и Роналду, девять — никто, десять — только Криштиану.