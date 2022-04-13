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Теперь «Реал» должен выиграть Лигу чемпионов. Победа над «Челси» — счастливая примета

«Реал» обыграл «Челси» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Реала» Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Команды, которые чаще всего выходили в полуфинал Лиги чемпионов.
Встречи «Реала» с действующими победителями Лиги чемпионов.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон.
Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов.
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Статистика — за Мадрид.
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)

«Реал» проиграл в добавленное время «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3), но по сумме двух встреч смог пробиться в полуфинал турнира. Для мадридцев попадание в четверку сильнейших стало уже 15-м в истории турнира. Ближайшие преследователи — «Бавария» и «Барселона» — играли в полуфиналах по 12 раз. Причем немцы, уступив «Вильярреалу», упустили шанс выйти в списке на чистое второе место.

Команды, которые чаще всего выходили в полуфинал Лиги чемпионов.
Команды, которые чаще всего выходили в полуфинал Лиги чемпионов.

«Королевский клуб» в шестой раз в истории пересекся в Лиге чемпионов с действующим обладателем трофея. И если первое противостояние с «Аяксом» на групповой стадии у мадридцев не задалось, то последующие встречи в матчах на вылет всегда оказывались успешными. Более того, после выноса чемпиона «Реал» неизменно брал титул. Так было в 1998, 2000, 2002 и 2014 годах.

Встречи «Реала» с действующими победителями Лиги чемпионов.
Встречи «Реала» с действующими победителями Лиги чемпионов.

Принесший «Реалу» путевку в полуфинал Карим Бензема обновил личный снайперский рекорд за один сезон, отличившись уже в 12-й раз. Больше в одном розыгрыше Лиги чемпионов забивали только три футболиста — Криштиану Роналду (трижды), Роберт Левандовски (дважды, в том числе и в нынешнем сезоне) и Лионель Месси.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон.

И если на снайперский рекорд сезона от Криштиану Роналду Бензема вряд ли замахнется (шесть голов в трех решающих матчах — цифры, близкие к фантастике), то о лучшем результате в плей-офф француз может задуматься. В четырех встречах он уже отличился семь раз. По восемь голов весной забивали Месси и Роналду, девять — никто, десять — только Криштиану.

Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов.
Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов.

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ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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