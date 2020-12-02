«Шахтер» снова обыграл «Реал», команда Миранчука споткнулась на аутсайдере

Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов. По их итогам в 1/8 финала вышли «Ливерпуль» и «Порту».

«Шахтер» как ЦСКА, у Конте первая победа

Группа В

«Шахтер» — «Реал» — 2:0 (Дентинью, 57. Соломон, 82).

После вспышки коронавируса, которая выбила из строя большую часть основного состава, «горняки» выдали удивительный старт. Победили «Реал» в Мадриде и отстояли ничью с «Интером», но потом получили 0:10 по сумме двух матчей с менхенгладбахской «Боруссией».

Катастрофа? Как бы не так. В первом тайме киевского матча герой мадридской игры Трубин не дал забить Бензема и Асенсио, а после перерыва оборона «сливочных» стала проваливаться. И если выход Тайсона один на один Куртуа остановил, то еще один ляп защитников гостей обернулся голом Дентинью.

Варан изобразил что-то непонятное и снова привез в ворота «Реала» ???



В режиме онлайн горняки обходят «Мадрид» в таблице, залетай на концовку:https://t.co/xlLSjl7u5e pic.twitter.com/YflLV9KmNk — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020 ?

А ведь этот футболист мог даже не появиться на поле, однако ему пришлось менять Жуниора Мораэса, которого травмировал срывавший опасную атаку Варан. Но, видимо, это судьба. 31-летний Дентинью за девять сезонов в «Шахтере» забил в Лиге чемпионов только два мяча, и оба — «Реалу»! Правда, пять лет назад мадридцы выиграли во Львове (4:3). В этот же раз уже третья с начала года результативная — и совершенно дикая — ошибка Варана в главном еврокубке оказалась для его команды роковой.

Чемпионы Украины еще и поймали гостей на контратаке, которую завершил один из героев первого матча Соломон. Показательно: оба раза «Реал» проиграл «горнякам» без Серхио Рамоса, которого не было на поле и в памятных для нас встречах с ЦСКА. Теперь при равенстве очков «Шахтер» опережает «Реал» по личным встречам, и для дончан все решится в Милане. Есть шанс поквитаться с «Интером» за августовские 0:5 в полуфинале Лиги Европы. Ну а команда Зинедина Зидана впервые в истории турнира пропустила в групповом раунде девять мячей.

«Боруссия» М — «Интер» — 2:3 (Плеа, 45+1, 75 — Дармиан, 17. Лукаку, 64, 73).

Два поражения от «Реала» превратили миланцев в загнанного зверя, который сначала вроде бы отдал мяч немцам, но потом огрызнулся отличной атакой. Хотя гола Дармиана могло и не быть, однако Зоммер не просто пропустил в ближний угол — мяч пролетел у него между ногами. Позже и в куда более сложной ситуации швейцарец не дал забить Лаутаро Мартинесу, и это был важный момент, потому что в концовке первого тайма «Боруссия» отыгралась. Отличился лучший снайпер хозяев Плеа, а результативную подачу выполнил арендованный у «Интера» Лазаро.

Не каждый день Зоммер пускает между ног, знаете ли ?



Но «Интер» летит мимо евровесны даже с таким подарком он Янна. Впереди второй тайм:https://t.co/jVa3JUv2Il pic.twitter.com/G637ZDMmO5 — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

И все же вторая половина игры началась по сценарию Антонио Конте. Прежде чем свой первый гол забил Лукаку, удар Мартинеса приняла на себя штанга. А затем еще один гол организовали вышедшие на замену Алексис Санчес и Хакими. Но даже перевес в два мяча не гарантировал «Интеру» спокойной концовки. Неудержимый Плеа почти оформил хет-трик, вот только третье взятие ворот Хандановича отменили, так как находившийся в офсайде Тюрам перекрывал обзор вратарю. Миланцы наконец-то одержали первую победу, которая, правда, ничего им не гарантирует. Даже в случае выигрыша у «Шахтера» ничья «Реала» и «Боруссии» в последнем туре отправит команду Конте в Лигу Европы.

И В Н П М О 1. Боруссия М 5 2 2 1 16-7 8 2. Шахтер 5 2 1 2 5-12 7 3. Реал 5 2 1 2 9-9 7 4. Интер 5 1 2 2 7-9 5

«Ливерпуль» вывел в плей-офф тинейджер

Группа D

«Аталанта» — «Мидтьюлланн» — 1:1 (Ромеро, 79 — Шольц, 13).

В первом круге команда Джан Пьеро Гасперини забила датчанам четыре безответных мяча, но тех, кто ждал легкой прогулки в Бергамо, постигло разочарование. Гости удивили быстрым голом, а атакам «Аталанты» не хватало завершающего штриха. Хотя проводивший за клуб 250-й матч Гомес обострял игру тонкими передачами. Если бы на выручку хозяевам не пришла перекладина, их положение могло стать безвыходным. В итоге защитник Ромеро все же сравнял счет, и теперь для выхода в плей-офф одноклубникам Алексея Миранчука, находящегося на больничном, хватит ничьей в Амстердаме.

«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0 (Джоунс, 58).

Главным сюрпризом стало появление в воротах «красных» Келлехера, который прежде не играл не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. И надо сказать, что 22-летний ирландец был хорош. Выручил в нескольких эпизодах и удачу в виде попадания Давида Нереса в штангу заслужил. А вот куда более опытный Онана допустил необъяснимую ошибку.

— Что же ты делаешь, Андрюша? ?



Онана перехитрил себя же на выходе и подарил мяч Джонсу ?https://t.co/iogtJWT0QK pic.twitter.com/EgN5UwbBPX — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

Посчитав, что мяч после подачи Неко Уильямса покинет пределы поля, голкипер выключился из эпизода, тогда как доигравший его до конца Джоунс «шведой» поразил цель практически с нулевого угла. Первый гол в Лиге чемпионов запомнится 19-летнему футболисту на всю жизнь. Тем более, он вывел команду Юргена Клоппа в плей-офф и гарантировал «Ливерпулю» первое место. Отличный результат в ситуации, когда коронавирус и травмы выбили из строя полтора десятка футболистов.

И В Н П М О 1. Ливерпуль 5 4 0 1 9-2 12 2. Аталанта 5 2 2 1 9-8 8 3. Аякс 5 2 1 2 7-6 7 4. Мидтьюлланн 5 0 1 4 3-12 1

«Бавария» остановлена, но «Атлетико» пока не в плей-офф

Группа А

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1 (Жоау Феликс, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).

Гарантировавшие себе первое место мюнхенцы выставили в Мадриде экспериментальный состав. Мюллер с Гнабри начали игру на скамейке, а Нойера с Левандовски не было даже в заявке. Так что свой шанс «Атлетико» нашел, и первый гол организовали Льоренте с Жоау Феликсом. Португалец, которого критиковали в прошлом сезоне, привык к требованиям Диего Симеоне, и сейчас это главная звезда «матрасников». Восемь голов в 11 матчах текущего сезона говорят сами за себя.

Однако «Бавария» не была бы собой, если бы сдалась на милость победителя. Она не позволила хозяевам реализовать свои моменты, а в концовке заработала спасительный пенальти. Забив его, Мюллер с 47 голами догнал в списке лучших снайперов в истории турнира Филиппо Индзаги. И пусть Ханси Флик впервые не выиграл матч Лиги чемпионов и рекордная победная серию действующего обладателя трофея остановилась на 15 матчах, «Бавария» не проиграла, тогда как «Атлетико» отложил развязку до последнего тура.

«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (обзор здесь).

И В Н П М О 1. Бавария 5 4 1 0 16-5 13 2. Атлетико 5 1 3 1 5-8 6 3. Зальцбург 5 1 1 3 10-15 4 4. Локомотив 5 0 3 2 5-8 3

Конец марсельского кошмара

Группа С

«Марсель» — «Олимпиакос» П — 2:1 (Пайет, 55, с пенальти, 75, с пенальти — Камара, 33).

Марсельский кошмар мог продолжиться, так как в первом тайме греки не только повели в счете, но и создали еще несколько опасных моментов. Однако затем проигравшая в Лиге чемпионов 13 раз подряд французская команда перевернула ход встречи. Да, благодаря 11-метровым, но их еще нужно было заработать. К тому же Пайет в этом розыгрыше уже смазал один пенальти, однако в ключевой момент взял себя в руки и наконец-то забил свои первые голы в главном турнире Старого Света.

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.

Нулевая ничья — заслуга голкипера «драконов» Марчесина, который совершил несколько невероятных сэйвов. И, наверное, справедливо, что гол в его ворота в итоге отменили из-за офсайда. В свою очередь у «Манчестер Сити» на протяжении 92 матчей не было безголевых игр, а 18 ударов «горожан» вошли в историю. Прежде столь активным в атаке гостям это всегда приносило победу в Лиге чемпионов. В то же время «Сити» лишь второй раз в своей истории провел четыре подряд «сухих» еврокубковых матча, причем прошлая серия была еще в сезоне-1969/70. У «Порту» аналогичный отрезок случился после восьмилетней паузы.