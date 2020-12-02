«Шахтер» снова обыграл «Реал», команда Миранчука споткнулась на аутсайдере
«Шахтер» как ЦСКА, у Конте первая победа
Группа В
«Шахтер» — «Реал» — 2:0 (Дентинью, 57. Соломон, 82).
После вспышки коронавируса, которая выбила из строя большую часть основного состава, «горняки» выдали удивительный старт. Победили «Реал» в Мадриде и отстояли ничью с «Интером», но потом получили 0:10 по сумме двух матчей с менхенгладбахской «Боруссией».
Катастрофа? Как бы не так. В первом тайме киевского матча герой мадридской игры Трубин не дал забить Бензема и Асенсио, а после перерыва оборона «сливочных» стала проваливаться. И если выход Тайсона один на один Куртуа остановил, то еще один ляп защитников гостей обернулся голом Дентинью.
А ведь этот футболист мог даже не появиться на поле, однако ему пришлось менять Жуниора Мораэса, которого травмировал срывавший опасную атаку Варан. Но, видимо, это судьба. 31-летний Дентинью за девять сезонов в «Шахтере» забил в Лиге чемпионов только два мяча, и оба — «Реалу»! Правда, пять лет назад мадридцы выиграли во Львове (4:3). В этот же раз уже третья с начала года результативная — и совершенно дикая — ошибка Варана в главном еврокубке оказалась для его команды роковой.
Чемпионы Украины еще и поймали гостей на контратаке, которую завершил один из героев первого матча Соломон. Показательно: оба раза «Реал» проиграл «горнякам» без Серхио Рамоса, которого не было на поле и в памятных для нас встречах с ЦСКА. Теперь при равенстве очков «Шахтер» опережает «Реал» по личным встречам, и для дончан все решится в Милане. Есть шанс поквитаться с «Интером» за августовские 0:5 в полуфинале Лиги Европы. Ну а команда Зинедина Зидана впервые в истории турнира пропустила в групповом раунде девять мячей.
«Боруссия» М — «Интер» — 2:3 (Плеа, 45+1, 75 — Дармиан, 17. Лукаку, 64, 73).
Два поражения от «Реала» превратили миланцев в загнанного зверя, который сначала вроде бы отдал мяч немцам, но потом огрызнулся отличной атакой. Хотя гола Дармиана могло и не быть, однако Зоммер не просто пропустил в ближний угол — мяч пролетел у него между ногами. Позже и в куда более сложной ситуации швейцарец не дал забить Лаутаро Мартинесу, и это был важный момент, потому что в концовке первого тайма «Боруссия» отыгралась. Отличился лучший снайпер хозяев Плеа, а результативную подачу выполнил арендованный у «Интера» Лазаро.
И все же вторая половина игры началась по сценарию Антонио Конте. Прежде чем свой первый гол забил Лукаку, удар Мартинеса приняла на себя штанга. А затем еще один гол организовали вышедшие на замену Алексис Санчес и Хакими. Но даже перевес в два мяча не гарантировал «Интеру» спокойной концовки. Неудержимый Плеа почти оформил хет-трик, вот только третье взятие ворот Хандановича отменили, так как находившийся в офсайде Тюрам перекрывал обзор вратарю. Миланцы наконец-то одержали первую победу, которая, правда, ничего им не гарантирует. Даже в случае выигрыша у «Шахтера» ничья «Реала» и «Боруссии» в последнем туре отправит команду Конте в Лигу Европы.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|16-7
|8
|2. Шахтер
|5
|2
|1
|2
|5-12
|7
|3. Реал
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|4. Интер
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
«Ливерпуль» вывел в плей-офф тинейджер
Группа D
«Аталанта» — «Мидтьюлланн» — 1:1 (Ромеро, 79 — Шольц, 13).
В первом круге команда Джан Пьеро Гасперини забила датчанам четыре безответных мяча, но тех, кто ждал легкой прогулки в Бергамо, постигло разочарование. Гости удивили быстрым голом, а атакам «Аталанты» не хватало завершающего штриха. Хотя проводивший за клуб 250-й матч Гомес обострял игру тонкими передачами. Если бы на выручку хозяевам не пришла перекладина, их положение могло стать безвыходным. В итоге защитник Ромеро все же сравнял счет, и теперь для выхода в плей-офф одноклубникам Алексея Миранчука, находящегося на больничном, хватит ничьей в Амстердаме.
«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0 (Джоунс, 58).
Главным сюрпризом стало появление в воротах «красных» Келлехера, который прежде не играл не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. И надо сказать, что 22-летний ирландец был хорош. Выручил в нескольких эпизодах и удачу в виде попадания Давида Нереса в штангу заслужил. А вот куда более опытный Онана допустил необъяснимую ошибку.
Посчитав, что мяч после подачи Неко Уильямса покинет пределы поля, голкипер выключился из эпизода, тогда как доигравший его до конца Джоунс «шведой» поразил цель практически с нулевого угла. Первый гол в Лиге чемпионов запомнится 19-летнему футболисту на всю жизнь. Тем более, он вывел команду Юргена Клоппа в плей-офф и гарантировал «Ливерпулю» первое место. Отличный результат в ситуации, когда коронавирус и травмы выбили из строя полтора десятка футболистов.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|9-2
|12
|2. Аталанта
|5
|2
|2
|1
|9-8
|8
|3. Аякс
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|4. Мидтьюлланн
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
«Бавария» остановлена, но «Атлетико» пока не в плей-офф
Группа А
«Атлетико» — «Бавария» — 1:1 (Жоау Феликс, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).
Гарантировавшие себе первое место мюнхенцы выставили в Мадриде экспериментальный состав. Мюллер с Гнабри начали игру на скамейке, а Нойера с Левандовски не было даже в заявке. Так что свой шанс «Атлетико» нашел, и первый гол организовали Льоренте с Жоау Феликсом. Португалец, которого критиковали в прошлом сезоне, привык к требованиям Диего Симеоне, и сейчас это главная звезда «матрасников». Восемь голов в 11 матчах текущего сезона говорят сами за себя.
Однако «Бавария» не была бы собой, если бы сдалась на милость победителя. Она не позволила хозяевам реализовать свои моменты, а в концовке заработала спасительный пенальти. Забив его, Мюллер с 47 голами догнал в списке лучших снайперов в истории турнира Филиппо Индзаги. И пусть Ханси Флик впервые не выиграл матч Лиги чемпионов и рекордная победная серию действующего обладателя трофея остановилась на 15 матчах, «Бавария» не проиграла, тогда как «Атлетико» отложил развязку до последнего тура.
«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (обзор здесь).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|5
|4
|1
|0
|16-5
|13
|2. Атлетико
|5
|1
|3
|1
|5-8
|6
|3. Зальцбург
|5
|1
|1
|3
|10-15
|4
|4. Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
Конец марсельского кошмара
Группа С
«Марсель» — «Олимпиакос» П — 2:1 (Пайет, 55, с пенальти, 75, с пенальти — Камара, 33).
Марсельский кошмар мог продолжиться, так как в первом тайме греки не только повели в счете, но и создали еще несколько опасных моментов. Однако затем проигравшая в Лиге чемпионов 13 раз подряд французская команда перевернула ход встречи. Да, благодаря 11-метровым, но их еще нужно было заработать. К тому же Пайет в этом розыгрыше уже смазал один пенальти, однако в ключевой момент взял себя в руки и наконец-то забил свои первые голы в главном турнире Старого Света.
«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.
Нулевая ничья — заслуга голкипера «драконов» Марчесина, который совершил несколько невероятных сэйвов. И, наверное, справедливо, что гол в его ворота в итоге отменили из-за офсайда. В свою очередь у «Манчестер Сити» на протяжении 92 матчей не было безголевых игр, а 18 ударов «горожан» вошли в историю. Прежде столь активным в атаке гостям это всегда приносило победу в Лиге чемпионов. В то же время «Сити» лишь второй раз в своей истории провел четыре подряд «сухих» еврокубковых матча, причем прошлая серия была еще в сезоне-1969/70. У «Порту» аналогичный отрезок случился после восьмилетней паузы.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|10-1
|13
|2. Порту
|5
|3
|1
|1
|8-3
|10
|3. Олимпиакос П
|5
|1
|0
|4
|2-8
|3
|4. Марсель
|5
|1
|0
|4
|2-10
|3
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