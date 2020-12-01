Кадры решили все? «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. Группа A
«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (0:2)
Голы: Бериша, 28 (0:1). Бериша, 41 (0:2). Миранчук, 79 — с пенальти (1:2). Адейеми, 81 (1:3).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Чорлука, Райкович (Игнатьев, 46), Лысцов (Мухин, 46), Рыбус, Мурило, Магкеев, Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Миранчук, 46).
«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамалью, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Бериша (Онгене, 90+3), Собослои (Дака, 77), Мвепу, Койта (Адейеми, 70).
Предупреждения: Камара, 45+1. Мухин, 62. Игнатьев, 79. Рамалью, 80. Мурило, 80. Станкович, 80.
Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все — Турция).
ВАР: Битиген. Мете Калкаван (оба — Турция).
1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локо» показывает себя по-настоящему европейской командой. Что это значит? В нужный момент — прессингует, а с топами — закрывается. Но не в стиле безнадежного «автобуса» из РПЛ, а с намеками на контратаки. Недаром главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш отметил качественную игру железнодорожников с «Баварией» и «Атлетико».
Впрочем, именно австрийцы представлялись более сложным соперником для «Локо». С одной стороны, не закроешься. С другой — сам нарвешься на скоростную атаку. Главный тренер красно-зеленых Марко Николич подчеркивал, что главным оружием его команды должна стать дисциплина.
А тут еще и слухи о коронавирусе... Председатель совета директоров москвичей Анатолий Мещеряков ответил на них следующей фразой:
— Не слышал ни разу.
Однако объявление состава «Локо» в официальном Twitter клуба сопровождалось фразой:
— Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче.
Миранчук — в запасе. А в старте — сразу семь человек, способных сыграть на позиции защитника.
Вы точно хотели атакующего футбола от Николича?
В составе «Зальцбурга» — главная ударная сила команды Доминик Собослои.
Наверное, только на стадионе «Локо» возможна столь несогласованная перекличка перед гимном Лиги чемпионов:
— Увольняй Кикнадзе из клуба! — кричит одна трибуна.
— Только «Локо»! Только победа! — отвечает ей противоположная.
Между тем на поле — тактические изменения. Мы привыкли видеть от красно-зеленых схему 4-4-2. А с «Зальцбургом» расстановка напоминала 3-4-3. Кадровые проблемы или тренерский замысел?
«Локо» действительно скорее оборонялся. Например, при одном из первых угловых соперника все футболисты железнодорожников оказались в своей штрафной. Даже Лисакович, который мог бы убежать в контратаку после скидки.
Опции в нападении — две. Либо длинный заброс на одного из габаритных форвардов — Эдера или Зе Луиша. Либо контратака после перехвата в середине поля. В концовке первого тайма «Локо» попытался прессинговать «Зальцбург» прямо у штрафной. И имел пару моментов: сначала с линии ворот мяч вынес Собослои, а затем дальний удар Зе Луиша отбил вратарь.
В остальном — гости были разнообразнее. У них и забросы за спину, и попытки сыграть на переходах, и подборы. Еще — вязкая компактная оборона. Но главное — голы.
Сначала — серия подборов в штрафной площади и решающий удар Бериши. Затем — та самая игра на переходах, которую предполагала тактика «Локо». А реализовали... «Зальцбург» и все тот же Бериша.
Перед перерывом уволить Кикнадзе призывали уже обе трибуны.
Кажется, Николич признал, что провалился. Заменами. На второй тайм вышли сразу три новых игрока. В опорную зону — Мухин. В ставшую уже привычной полузащиту — Игнатьев, а это значит — скорость. А еще — Миранчук, предполагающий креатив. Трибуны приветствовали громче всех именно Антона.
Вернулась привычная схема 4-4-2. Вместе с ней — выравнялось владение. И только. Из игроков «Локо» запомнился лишь самоотверженный Зе Луиш, который и цеплялся за мячи, и бил, и даже пытался обострять. А еще — заработал пенальти. Миранчук — реализовал.
«Зальцбургу» же такая игра пришлась по душе. Мало того, что гости могли забить в начале второго тайма, когда провалилась опорная зона железнодорожников. Так еще и появились возможности для скоростных контратак, ведь футболисты «Локо» часто теряли мяч в середине поля. Ошибка же пришла от Мурило, вновь ставшего центральным защитником (в первом тайме играл опорника). Увы, результативная: гол забил Адейеми.
Итог — так привычен для наших клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. И так печален для красно-зеленых, вроде бы прилично игравших по ходу этого турнира. Но только не в решающем матче. Прошлогодний «Байер» не напоминает?
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