Кадры решили все? «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов

1:3 — от «Зальцбурга».

Лига чемпионов. Группа A

«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (0:2)

Голы: Бериша, 28 (0:1). Бериша, 41 (0:2). Миранчук, 79 — с пенальти (1:2). Адейеми, 81 (1:3).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Чорлука, Райкович (Игнатьев, 46), Лысцов (Мухин, 46), Рыбус, Мурило, Магкеев, Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Миранчук, 46).

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамалью, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Бериша (Онгене, 90+3), Собослои (Дака, 77), Мвепу, Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара, 45+1. Мухин, 62. Игнатьев, 79. Рамалью, 80. Мурило, 80. Станкович, 80.

Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все — Турция).

ВАР: Битиген. Мете Калкаван (оба — Турция).

1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локо» показывает себя по-настоящему европейской командой. Что это значит? В нужный момент — прессингует, а с топами — закрывается. Но не в стиле безнадежного «автобуса» из РПЛ, а с намеками на контратаки. Недаром главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш отметил качественную игру железнодорожников с «Баварией» и «Атлетико».

Впрочем, именно австрийцы представлялись более сложным соперником для «Локо». С одной стороны, не закроешься. С другой — сам нарвешься на скоростную атаку. Главный тренер красно-зеленых Марко Николич подчеркивал, что главным оружием его команды должна стать дисциплина.

А тут еще и слухи о коронавирусе... Председатель совета директоров москвичей Анатолий Мещеряков ответил на них следующей фразой:

— Не слышал ни разу.

Однако объявление состава «Локо» в официальном Twitter клуба сопровождалось фразой:

— Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче.

Миранчук — в запасе. А в старте — сразу семь человек, способных сыграть на позиции защитника.

Наш состав на #ЛокоЗальцбург ?



Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче.#UCL pic.twitter.com/roPYHLcoCb — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2020

Вы точно хотели атакующего футбола от Николича?

В составе «Зальцбурга» — главная ударная сила команды Доминик Собослои.

Mit dieser Elf gehen wir heute all in! #FCLMSAL #UCL #neverstop — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 1, 2020

Наверное, только на стадионе «Локо» возможна столь несогласованная перекличка перед гимном Лиги чемпионов:

— Увольняй Кикнадзе из клуба! — кричит одна трибуна.

— Только «Локо»! Только победа! — отвечает ей противоположная.

Между тем на поле — тактические изменения. Мы привыкли видеть от красно-зеленых схему 4-4-2. А с «Зальцбургом» расстановка напоминала 3-4-3. Кадровые проблемы или тренерский замысел?

«Локо» действительно скорее оборонялся. Например, при одном из первых угловых соперника все футболисты железнодорожников оказались в своей штрафной. Даже Лисакович, который мог бы убежать в контратаку после скидки.

Опции в нападении — две. Либо длинный заброс на одного из габаритных форвардов — Эдера или Зе Луиша. Либо контратака после перехвата в середине поля. В концовке первого тайма «Локо» попытался прессинговать «Зальцбург» прямо у штрафной. И имел пару моментов: сначала с линии ворот мяч вынес Собослои, а затем дальний удар Зе Луиша отбил вратарь.

В остальном — гости были разнообразнее. У них и забросы за спину, и попытки сыграть на переходах, и подборы. Еще — вязкая компактная оборона. Но главное — голы.

Сначала — серия подборов в штрафной площади и решающий удар Бериши. Затем — та самая игра на переходах, которую предполагала тактика «Локо». А реализовали... «Зальцбург» и все тот же Бериша.

Райкович придумал второй гол в ворота «Локомотива» ?



0:2 к перерыву. Верим в парней во втором тайме:https://t.co/cmKCTSROy9 pic.twitter.com/ZH8tL8ypAa — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

Перед перерывом уволить Кикнадзе призывали уже обе трибуны.

Кажется, Николич признал, что провалился. Заменами. На второй тайм вышли сразу три новых игрока. В опорную зону — Мухин. В ставшую уже привычной полузащиту — Игнатьев, а это значит — скорость. А еще — Миранчук, предполагающий креатив. Трибуны приветствовали громче всех именно Антона.

Вернулась привычная схема 4-4-2. Вместе с ней — выравнялось владение. И только. Из игроков «Локо» запомнился лишь самоотверженный Зе Луиш, который и цеплялся за мячи, и бил, и даже пытался обострять. А еще — заработал пенальти. Миранчук — реализовал.

После гола Антохи в воротах «Зальцбурга» случилась потасовка — вратарь не отдавал мяч нашим парням ?



Но обошлось без удалений ???https://t.co/gPLPo2Vg4A pic.twitter.com/ANWvR0xluh — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

«Зальцбургу» же такая игра пришлась по душе. Мало того, что гости могли забить в начале второго тайма, когда провалилась опорная зона железнодорожников. Так еще и появились возможности для скоростных контратак, ведь футболисты «Локо» часто теряли мяч в середине поля. Ошибка же пришла от Мурило, вновь ставшего центральным защитником (в первом тайме играл опорника). Увы, результативная: гол забил Адейеми.

Итог — так привычен для наших клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. И так печален для красно-зеленых, вроде бы прилично игравших по ходу этого турнира. Но только не в решающем матче. Прошлогодний «Байер» не напоминает?