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В Париже встали на колени, команда Миранчука вышла в плей-офф, «Шахтер» оставил «Интер» четвертым лишним

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:55
9 декабря. Париж. «ПСЖ» — «Истанбул» — 5:1. Игроки обеих команд прослушали гимн Лиги чемпионов, опустившись на колено. Фото AFP
9 декабря. Париж. «ПСЖ» — «Истанбул» — 5:1. Игроки обеих команд прослушали гимн Лиги чемпионов, опустившись на колено. Фото AFP
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Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых последние путевки в плей-офф получили «Аталанта», «Реал», «Атлетико» и менхенгладбахская «Боруссия». Все участники плей-офф — здесь.

Мбаппе превзошел Месси, Неймар сравнялся с Луизом Адриану

Группа Н

«ПСЖ» — «Истанбул ББ» — 5:1 (Неймар, 21, 38, 50. Мбаппе, 42, с пенальти, 62 — Мехмет Топал, 57).

8&nbsp;декабря. Париж. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Истанбул&raquo;. Главный арбитр встречи Овидиу Алин Хацеган остановил встречу после конфликта.Расистский скандал в Париже. «Истанбул» ушел с поля во время матча Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Случившийся накануне скандал автоматически вывел на первый план парижский матч, хотя в отличие от проходившей параллельно игры в Амстердаме встреча на «Парк де Пренс» была малоинтересна со спортивной точки зрения. Для «Истанбула» результат значения не имел. И только «ПСЖ», который гарантировал место в плей-офф после поражения «МЮ», в случае победы выходил на первое место, опережая «Лейпциг» за счет гостевого гола (1:2, 1:0).

Обе команды, а также новая судейская бригада во главе с голландцем Данни Маккели, разминались в специальных футболках с надписью «Скажи нет расизму». Баннеры аналогичного содержания разместили на трибунах. Сама же игра началась с момента вторничной остановки — с 14-й минуты. Что интересно, один из тренеров «Истанбула» Пьер Вебо, с удаления которого все и началось, занял место на скамейке, так как УЕФА отменил красную карточку. Дальше будет разбираться специальный инспектор, назначенный для расследования инцидента.

Любопытно выглядели комментарии к посту в Twitter УЕФА, где один из читателей процитировал статью французской газеты о кандидате на пост министра обороны США Ллойде Остине. В нем применительно к бывшему командующему американским контингентом в Ираке звучит фраза «черный генерал», и автор задается резонным вопросом: чем она отличается по смыслу от слов румынского арбитра Константина Себастьяна Колцеску? И есть ли тут расизм?

Ну а в игре первый удар нанесли со «стандарта» в центре поля. Тем не менее, команды все равно услышали гимн Лиги чемпионов. Во время его исполнения игроки и судьи выстроились в центральном круге, и каждый опустился на колено, причем футболисты располагались не рядом с одноклубниками, а вперемешку. Что до футбола, то турки создали пару убойных моментов, но пропустили от Неймара. Бразилец красиво пробросил мяч защитнику между ногами и пробил в дальний угол.

К перерыву Неймар вполне мог оформить хет-трик, однако, заработав пенальти, уступил право на удар Мбаппе. Тот давно не отличался в Лиге чемпионов, зато, поразив цель, побил рекорд Месси. Теперь Кильян самый юный в истории турнира футболист с 20 голами на счету. Француз достиг этой цели почти на год быстрее Лео.

От Неймара же «трюк со шляпой» никуда не делся. В третий раз он забил сразу после перерыва и стал пятнадцатым футболистом, поразившим цель в главном еврокубке не менее 40 раз. Наконец, по числу лигочемпионских хет-триков Неймар сравнялся с бразильским рекордсменом Луизом Адриану.

Уже после игры «ПСЖ» решил поддержать Вебо. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи вручил камерунцу именную футболку с девятым номером на спине.

И

В

Н

П

М

О

1. ПСЖ

6

4

0

2

13-6

12

1. Лейпциг

6

4

0

2

11-12

12

3. Манчестер Юн.

6

3

0

3

15-10

9

4. Истанбул ББ

6

1

0

5

7-18

3

Праздник «Боруссии» и провал Конте

Группа В

«Реал» — «Боруссия» М — 2:0 (Бензема, 9, 32).

В мадридский состав вернулся Серхио Рамос, а это практически гарантия успеха. К тому же команда Зинедина Зидана приучила к тому, что в ключевых матчах превращается в безжалостного хищника. Эту мысль только подтвердил быстрый гол Бензема, который замкнул подачу Лукаса Васкеса. Француз, кстати, сравнялся с Роберто Карлосом по числу матчей легионеров за «Реал» (527) и стал третьим — после Криштиану Роналду и Месси футболистом, забившим не менее 50 мячей в групповых турнирах Лиги чемпионов.

А затем Карим показал своему соотечественнику Плеа, как используют моменты, и удвоил счет. Поменялся только ассистент в лице Асенсио, тогда как мяч снова был отправлен в цель головой. Если брать пять последних розыгрышей, то никто чаще форварда «Реала» не поражал цель ударами со «второго этажа» (10). Исходя из количества созданных в среду моментов, «Боруссии» повезло, что она не проиграла с крупным счетом. Однако ничья в Милане впервые в истории вывела ее в плей-офф. Концовку игры на «Сан-Сиро», где арбитр добавил семь минут, немцы всей командой смотрели на скамейки и устроили пляски прямо на поле.

«Интер» — «Шахтер» — 0:0.

Кто-то перед этим матчем вспоминал нулевую ничью в Киеве, а кто-то — летний полуфинал Лиги Европы, когда «горняков» считали теневым фаворитам, но «Интер» уничтожил их оборону пятью безответными мячами. О первой встрече вспомнилось, когда проводивший за миланцев 100-й матч Лаутаро Мартинес с нескольких метров попал в перекладину. Однако первый тайм завершился без голов, и с учетом событий в Мадриде данный исход оставлял без плей-офф обе команды.

Из-за этого во второй половине игра раскрылась. Хозяева шли вперед большими силами, на что «горняки» отвечали опаснейшими контратаками и нагружали работой Хандановича. На последней минуте уже Трубин вытащил удар Эриксена из-под перекладины. У 19-летнего вратаря три «сухаря» — два с «Интером» и один с «Реалом». «Шахтер» в Лиге Европы, тогда как Антонио Конте снова провалился в Лиге чемпионов. Но если год назад «Интер» хотя бы утешился вторым по статусу еврокубком, то сейчас занял позорное для себя четвертое место. Такого в истории черно-синих еще не случалось.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

6

3

1

2

11-9

10

2. Боруссия М

6

2

2

2

16-9

8

3. Шахтер

6

2

2

2

5-12

8

4. Интер

6

1

3

2

7-9

6

Гасперини не собирается в отставку, Салах бьет рекорды

Группа D

«Аякс» — «Аталанта» — 0:1 (Муриэль, 85).

Перед важнейшей игрой в Амстердаме в Италии обсуждали возможный уход со своего поста Джан Пьеро Гасперини. Якобы отправной точкой конфликта стала перепалка 62-летнего специалиста с Алехандро Гомесом в перерыве матча с «Мидтьюлланом» (1:1). После этого тренер заменил аргентинца, и та история расколола коллектив на сторонников и противников Гасперини. По одной версии тренер даже подал в отставку, которую не приняло руководство. По другой, Джан Пьеро должен был определиться со своим будущим по окончании группового турнира.

Сколько в этой истории правды, узнаем позже. Главное, на поле «Аталанта» предстала боеспособной командой. И пусть бергамаски за первый тайм нанесли всего один удар, у своих ворот они хозяевам мало что позволяли, сохранив устраивавшую нулевую ничью. А так как Эрику тен Хагу это категорически не нравилось, сразу после перерыва в бой был брошен Промес. Шансов забить у бывшего спартаковца не было, зато Классен оказался с глазу на глаз с вратарем, но бесхитростно пробил в Голлини.

«Аякс» не останавливался даже после второго предупреждения Гравенберха, только закрыть все зоны у своих ворот голландцы не смогли. Отбор Фройлера в центре поля, пас на ход, и Муриэль привел в ликование Гасперини. Не скрывал тренер эмоций и после финального свистка, ведь начиная с 2003 года «Аталанта» третий — после «Вильяррела» и «Севильи» — новичок Лиги чемпионов, сумевший выйти в плей-офф в двух первых для себя розыгрышах.

Какая отставка? «День, когда я покину Бергамо, рано или поздно наступит, и в любом случае это будут добрые отношения с клубом, а не конфликт», — заявил Гасперини. Про отношения с Гомесом он заметил, что ценность Папу — в его сегодняшней игре, и он, как тренер, обязан принимать максимально полезные для команды решения.

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» — 1:1 (Шольц, 62, с пенальти — Салах, 1).

Игра красных в Дании примечательна голом Салаха, который отличился уже на 55-й секунде и стал автором самого быстрого гола за все время выступлений «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Кроме того, египтянин теперь еще и лучший снайпер клуба в главном еврокубке: с 22 точными ударами он обошел Стивена Джеррарда. Запомнится игра и Билли Куметио. Самому юному участнику турнира в составе красных в среду было 18 лет и 25 дней.

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

6

4

1

1

10-3

13

2. Аталанта

6

3

2

1

10-8

11

3. Аякс

6

2

1

3

7-7

7

4. Мидтьюлланн

6

0

2

4

4-13

2

Прагматичный Симеоне

Группа А

«Зальцбург» — «Атлетико» — 0:2 (Эрмосо, 39. Феррейра-Карраско, 86).

Австрийцы приучили к тому, что играют смело с любым соперником. Только против команды Диего Симеоне этого недостаточно. В первом тайме мадридцы справились со всеми угрозами своим воротам, а чужие поразили после фирменного розыгрыша стандартного положения. Для защитника Эрмосо гол стал первым в составе «Атлетико».

«Зальцбург» заметно превзошел гостей по числу ударов, только что можно сделать с таким матерым соперником? Лидеры чемпионата Испании умеют ждать свои шансы едва ли не лучше всех в мире, и после второго мяча Феррейры-Карраско игру можно было заканчивать досрочно. Потеряв очки против «Локомотива», «Атлетико» не остался без плей-офф.

«Бавария» — «Локомотив» — 2:0 — обзор матча читайте здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

6

5

1

0

18-5

16

2. Атлетико

6

2

3

1

7-8

9

3. Зальцбург

6

1

1

4

10-17

4

4. Локомотив

6

0

3

3

5-10

3

Виллаш-Боаш даже без Лиги Европы

Группа С

«Манчестер Сити» — «Марсель» — 3:0 (Ферран Торрес, 48. Агуэро, 77. Стерлинг, 90).
«Олимпиакос» П — «Порту» — 0:2 (Отавиу, 10, с пенальти. Диас, 77).

Превращающийся в звезду испанец Ферран Торрес стал автором дважды юбилейного гола. Это 100-й мяч «горожан» в Лиге чемпионов под началом Хосепа Гвардьолы и десятитысячный на стадионе «Этихад». Отсчет начался в августе 2003 года, и за это время «Сити» провел на домашней арене 445 матчей. Англичане прошли групповой турнир, пропустив всего один мяч и выдав серию из пяти «сухих» игр, а поверженный ими «Марсель» завершил европейскую кампанию. Команда Андре Виллаш-Боаша по результатам личных встреч пропустила в Лигу Европы «Олимпиакос».

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

6

5

1

0

13-1

16

2. Порту

6

4

1

1

10-3

13

3. Олимпиакос П

6

1

0

5

2-10

3

4. Марсель

6

1

0

5

2-13

3

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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