Лига чемпионов: участники плей-офф

Стали известны почти все участники плей-офф Лиги чемпионов по итогам группового турнира.

В 1/8 финала вышли «Бавария», «Манчестер Сити», «Порту», «Ливерпуль», «Аталанта», «Челси», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Ювентус», «Барселона», «ПСЖ» и «Лейпциг».

«Краснодар» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, «Зенит» занял четвертое место.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.