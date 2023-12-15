Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Словакией и Азербайджаном. Но есть и хорошие новости

К концу сезона мы должны немного подняться.

Раньше «СЭ» после каждой игровой еврокубковой недели публиковал материал об изменениях в таблице коэффициентов УЕФА. Болельщикам тоже было интересно следить за нашими передвижениями в рейтинге лиг. Но в последнее время все мы заглядываем туда все реже. Причина проста: в феврале 2022 года Европейский футбольный союз отстранил российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Бан в силе до сих пор.

Но УЕФА не стал совсем лишать Россию рейтинговых очков, а постановил начислять нам 4,333 балла по итогам сезона. Это самый низкий коэффициент, набранный нашими клубами в каждом из пяти предшествующих отстранению сезонов. Почему именно пяти? Потому что рейтинг составляется на основе именно такого временного отрезка.

При таких вводных было ясно, что падения в таблице коэффициентов не избежать. Так и случилось. По итогам сезона-2021/22 Россия находилась на десятом месте, а прошлый завершила на 18-й позиции. Сейчас мы располагаемся в конце третьего десятка — в компании со Словакией, Словенией, Азербайджаном и Болгарией.

Безусловно, 29-е место не соответствует силе нашей лиги, так что ориентироваться на этот рейтинг не стоит. Но зафиксируем, что обычно эта позиция позволяла стране делегировать в отборочные турниры еврокубков четыре команды — одну в Лигу чемпионов и три в Лигу конференций. В сезоне-2024/25 будет не так. Не три в Лигу конференций, а — две. А обладатель Кубка — в Лигу Европы.

Впрочем, есть и хорошие новости: столь резкого падения в ближайшее время не ожидается. Более того, по итогам сезона Россия вполне может подняться в рейтинге, потому что в мае УЕФА должен начислить нам те самые 4,333 балла. Сомневаться в этом не приходится.

Во-первых, Европейский футбольный союз сделал то же самое в прошлом сезоне. Во-вторых, на самом сайте организации написано: «Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейших распоряжений и в сезоне-2023/24 не выступают в клубных турнирах УЕФА. По итогам этого сезона Россия получит наименьший коэффициент из набранных ей за последние пять лет. То есть 4,333 балла в мужском клубном рейтинге и 1,750 балла в женском клубном рейтинге».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы эти очки были указаны уже сейчас, то Россия находилась бы на 22-м месте, между Хорватией и Кипром.

Из рейтинга клубов нас тоже никто не выкидывал, но там УЕФА не следует принципу начисления минимального коэффициента, поэтому все российские команды за прошлый и текущий сезон получили по прочерку. Лучшим клубом РПЛ остается «Зенит» — 78-е место, далее идут «Локомотив» (102-е), «Спартак» (107-е) и «Краснодар» (109-е). ЦСКА — 204-й, а в четвертой сотне расположились «Сочи», «Рубин», «Ростов», «Динамо» и «Арсенал», участвовавшие в отборочных турнирах еврокубков в последние годы.