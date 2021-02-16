Его ненавидели после матча «Барселоны» и «ПСЖ». А УЕФА больше не ставит на важные игры

В ы помните судью Дениза Айтекина?

«Барселона» — «ПСЖ» — самая яркая вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона. Величие Лео Месси против скорости Килиана Мбаппе, клуб с историей против «денежного мешка» — дуэлей и интриг бесчисленное множество. Но борьба клубов давно вышла за рамки футбольного поля — имиджевая война Барселоны и Парижа ежегодно обсуждается на первых полосах европейских таблоидов. Трансферная сага Неймара, возможный переезд Месси на «Парк де Пренс», вечная война за молодежь, апофеозом которой стал уход и капитана юношеской команды «Барсы» Чави Симонса в «ПСЖ» — все это подогревает интерес к встрече двух грандов европейского футбола.

Ну и конечно, те самые матчи в сезоне-2016/17, когда в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сначала разгромили на своем поле «Барселону» со счетом 4:0, а в ответной встрече случились 1:6. Пожалуй, это самый знаменитый отыгрыш в истории еврокубков (хотя, наверное, болельщики «Ливерпуля» тут поспорят — имеют право, у них для этого есть сразу два аргумента). Кто это видел, точно не забудет.

Без помощи одного человека этот матч точно не стал бы легендой. И речь не о Месси, Неймаре, Луисе Суаресе или забившем решающий гол Серхи Роберто. Одним из главных героев — или антигероев для тех, кто болеет за «ПСЖ» или просто не любит «Барселону», — стал судья Дениз Айтекин, придавший игре несмываемый налет скандальности.

42-летний немецкий рефери назначил два пенальти в ворота парижан — на 49-й и 90-й минутах. Первый — при счете 2:0 в пользу сине-гранатовых. Месси забил и вдохнул надежду в «Барселону». При этом фол Тома Менье на Неймаре был крайне сомнительным — бразилец в своем стиле красиво все «нарисовал». Второй 11-метровый — уже при счете 4:1 после нарушения Маркиньюса на Суаресе. Неймар реализовал пенальти, счет стал 5:1, и у каталонцев оставалось несколько минут, чтобы забить шестой и решающий гол, что и произошло.

Айтекин начал судейскую карьеру в 1995 году и прошел путь от региональной лиги до высшего дивизиона, отработав в бундеслиге 146 матчей, некоторые из которых запомнились именно благодаря его решениям.

«В 2011-м году Айтекин судил матч «Санкт-Паули» — «Шальке», — вспоминал в беседе с корреспондентом «СЭ» телекомментатор Роман Нагучев. — Тогда за «Шальке» еще играл Рауль, а в воротах стоял Нойер. И на 88-й минуте с трибун в помощника Айтекина прилетел пластиковый стакан с пивом. Причем он был полный до краев. И Айтекин просто взял и закончил матч, несмотря на то что был резервный арбитр, который по правилам должен был заменить коллегу в случае травмы. Айтекин завершил игру, увел судей в подтрибунное помещение, а немецкий футбольный союз в итоге принял решение оставить счет 2:0 в пользу «Шальке».

Сам Айтекин потом назвал эту ситуацию позором для немецкого футбола, но неординарные эпизоды в матчах с участием арбитра не прекратилась.

В 2012 году он судил не самое раскрученное, но одно из самых жестоких дерби в Германии — между «Ганновером» и «Вердером». Болельщики из Бремена ненавидят болельщиков из Ганновера и наоборот. Естественно, эмоции от победного гола — да еще и забитого уже в добавленное время — у футболиста «Ганновера» Саболча Хусти били через край. Венгр сначала снял футболку, празднуя гол, а затем отправился к болельщикам отмечать победу — за оба этих поступка Айтекин показал ему две желтые карточки подряд, после чего дал финальный свисток.

На матчах турниров под эгидой УЕФА и ФИФА Айтекин начал работать в 2011 году. В 2014 году он вошел в элитную группу арбитров ФИФА.

Именно немец судил матч между Черногорией и Россией в рамках отбора на Евро-2016, состоявшийся в Подгорице в марте 2015-го. На первой же минуте игры в голову Игоря Акинфеева попал файер, брошенный с трибуны черногорских фанатов. Вратаря сборной России госпитализировали с ожогом шеи. Игру возобновили через 35 минут, но, как оказалось, зря. После промаха Романа Широкова с пенальти на поле полетели посторонние предметы. Айтекин прервал матч на 68-й минуте и увел команды в раздевалку. Болельщик, кинувший в Акинфеева файер, явился в полицию, а сборной Черногории засчитали поражение. По решению УЕФА два следующих домашних матча черногорцы провели без зрителей.

Айтекин постепенно продвигался вверх по карьерной лестнице. Пока не случился тот самый матч на «Камп Ноу» 8 марта 2017 года.

После матча французское издание Le Parisien опубликовало комментарий президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи, который, по данным некоторых СМИ, ушел из ВИП-ложи еще до финального свистка, пожав руку боссу каталонцев Жозепу Бартомеу и выразив сожаление, что «Барселона» покидает турнир. Отдельное внимание Аль-Хелаифи уделил именно судейству.

«Трудно не думать о том, что исход матча был бы другим, если бы у нас был грамотный рефери. Все видели, что при счете 3:1 за фол на Ди Марии надо было назначать пенальти! А 11-метровый на Суаресе я бы предпочел вообще не комментировать», — возмущался он.

Также, по информации Le Parisien, Айтекин во время игры несколько раз в грубой форме послал подальше футболистов «ПСЖ» в ответ на их протесты. Позже парижане подали в УЕФА жалобу на работу немца. На пяти страницах они описали восемь моментов, в которых арбитр, по их мнению, был неправ, и потребовали отстранить Айтекина от судейства в Лиге чемпионов. В УЕФА жалобу рассмотрели, но, разумеется, никаких санкций применять не стали.

К слову, из футболистов «ПСЖ» никто не говорил о предвзятости Айтекина. Лишь Унаи Эмери, возглавлявший тогда парижан, в интервью испанскому изданию Marca в марте 2020-го сказал, что в той игре поменял бы только одно — судью.

«У нас было две игры против «Барселоны». Одна против собственно «Барсы», а другая — против арбитра Дениза Айтекина. Будь тогда ВАР, мы бы однозначно прошли дальше», — заявил он.

В самой же Испании болельщик «Реала» Луис Мелендо Ольмедо составил петицию с просьбой переиграть матч, которую подписали более 250 тысяч человек.

Однако в предвзятость судьи верят не все. Журналист испанского издания AS Хорхе Эрнандес в беседе с корреспондентом «СЭ» назвал это не более чем «домыслом» близких к «Реалу» газет.

«Айтекина считали судьей очень высокого уровня. Конечно, многие писали про его невероятные ошибки в этом матче, но самое интересное другое. После той игры Айтекин не провел ни одного матча в плей-офф Лиги чемпионов. Ему больше не давали судить матчи с таким высоким уровнем ответственности», — сказал Эрнандес.

В честности Айтекина уверен и Нагучев.

«В Германии у Айтекина репутация очень решительного арбитра. Он ошибался примерно так же, как Пьерлуиджи Коллина, но никогда не выпускал игру из-под контроля. Айтекин — очень твердый, жесткий судья. Он похож на Коллину и в поведении с игроками, не позволяет оскорблять себя. Вообще не верю в то, что Айтекин мог «сливать» игру. Очень нелогично обвинять судью, когда команда пропускает три мяча за четыре минуты. На таком уровне подкуп просто невозможен. Не знаю, как при нынешнем уровне развития медиа можно организовать подкуп, чтобы это осталось незамеченным. Это вылилось бы в грандиозный скандал», — сказал он.

Айтекин продолжает работать в бундеслиге и делает это на высоком уровне. Его признавали лучшим рефери чемпионата в сезонах-2018/19 и 2019/20. Он съездил поработать в Румынию и Китай. В этом сезоне Айтекин восстанавливается от травмы и все свое время посвящает собственной интернет-компании, где трудятся 75 человек.

Но большие матчи в Европе он действительно больше не судит. В Лиге чемпионов Айтекину доверяют максимум игры группового этапа — в сезоне-2019/20 это была встреча «Лилля» и «Валенсии». Максимум, что он получил, — матч 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Динамо» З в сезоне-2018/19. Не работал немец и на ЧМ-2018.

Интересно, к каким последствиям приведет встреча «Барселоны» и «ПСЖ» на этот раз.