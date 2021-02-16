Худший «Ливерпуль» в эру Клоппа. Сезон спасет только Лига чемпионов

Во вторник чемпионы Англии в Будапеште встретятся с «Лейпцигом».

Отставка? Чушь

Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года. В первый (неполный) сезон под руководством немца красные финишировали на восьмом месте в чемпионате. Тем не менее к Клоппу тогда отношение было нормальным — все понимали, что после Брендана Роджерса потребуется много времени на исцеление. К тому же в первый же год при немце красные добрались до финала Лиги Европы.

По ходу сезона-2016/17 «Ливерпуль» даже возглавлял турнирную таблицу АПЛ, но к финишу сдал и едва не вылетел из зоны Лиги чемпионов. Тогда впервые в соцсетях стали появляться призывы к отставке Клоппа. Sky Sports даже сравнивал немецкого тренера с Роджерсом и подчеркивал, что их статистика идентична.

Interesting to see Klopp & Rodgers have basically identical league stats after 54 games in charge ?



Brendan had Suarez, mind. pic.twitter.com/23XJpOfWEI — Empire of the Kop (@empireofthekop) February 7, 2017

Но всерьез отставку Клоппа тогда никто не рассматривал. В общем-то, и сейчас мало кто думает об увольнении немца. Исключения есть, но этим людям на днях хлестко ответил главный футбольный эксперт Англии Гари Линекер: «Вопрос тому меньшинству болельщиков «Ливерпуля», которое призывает к отставке Клоппа: вы совсем с ума сошли?»

A question to the small minority of @LFC fans calling for Klopp to be removed: have you completely lost your minds? — Gary Lineker ? (@GaryLineker) February 14, 2021

Черная полоса

В Twitter действительно стали чаще появляться сообщения с хэштегом #КлоппВон. Но подавляющее большинство фанатов поддерживает Юргена. Они понимают, что у немца сейчас один из тяжелейших периодов в жизни. И череда неудач «Ливерпуля» — не худшее, что он пережил. В феврале у Клоппа умерла мама, причем тренер из-за коронавирусных ограничений даже не смог прилететь на похороны — между Великобританией и Германией сейчас нет авиасообщения. Страшно представить состояние обычно улыбчивого немца, который не имел возможности попрощаться с родной матерью. Как сообщало издание Schwarzwaelder Bote, Клопп в последний раз видел ее больше года назад.

Очевидно, что Юргену нужна поддержка, и болельщики «Ливерпуля» после поражения от «Лестера» вывесили у «Энфилда» несколько баннеров с лаконичным посылом: «Юрген Клопп, YNWA («Ты никогда не будешь один»)».

Кадровая катастрофа

«Ливерпуль» — в яме. Всего две победы и целых пять поражений в последних десяти матчах премьер-лиги, вылет из Кубка Англии, три подряд проигрыша на «Энфилде» (хотя до этого января «Ливерпуль» в последний раз уступал дома в АПЛ в апреле 2017-го). Можно оправдывать спад постчемпионским похмельем и плотным коронавирусным графиком, но у кошмара есть вполне объективные причины — эпидемия травм.

Если верить сайту Premier Injuries, который уже много лет фиксирует все повреждения в английской премьер-лиге, то «Ливерпуль» на сегодня абсолютный лидер по числу травм. Выбывших целых десять: вратарь Келлехер, защитники ван Дейк, Гомез, Дэйвис, Матип, хавбеки Фабинью, Милнер, Кейта, а также два форварда — Диогу Жота и Ориги. У «Манчестер Сити» сейчас четверо травмированных, у «Юнайтед» и «Челси» — по двое, у «Тоттенхэма» — трое. Нужно учитывать еще и то, что у «Ливерпуля», в отличие от «Сити», в прошлом и позапрошлом сезонах был четкий стартовый состав. Травмы сильно бьют по сыгранности.

Спасение — в Европе

«Ливерпуль» проиграл матч за Суперкубок Англии, из Кубка лиги вылетел еще в октябре, в Кубке Англии в январе уступил «Манчестер Юнайтед». В премьер-лиге красные идут на четвертом месте, отставая от «Манчестер Сити» на 13 очков, причем у «горожан» еще игра в запасе. После субботнего поражения от «Лестера» Клопп с горькой ухмылкой ответил на вопрос о том, упустил ли «Ливерпуль» титул: «Поверить в это не могу, но да».

Есть только один турнир, где у красных еще остались шансы на победу. Это Лига чемпионов. Понятно, что «Ливерпуль» в ней сейчас не фаворит. Но это не значит, что бороться за титул нельзя. Наоборот.

Klopp and Nagelsmann had a zoom call together pre #UCL— Nagelsmann described Trent AA's free kick as «extraordinarily beautiful» when talking about their meetings in the Champions League Playoff the other year. pic.twitter.com/NkWogUZ1PQ — Chris Williams (@Chris78Williams) February 14, 2021

Проблема в том, что в 1/8 финала команде Клоппа придется сразиться с «Лейпцигом» — полуфиналистом Лиги чемпионов и второй командой бундеслиги на сегодня. В 2017 году «Ливерпуль» Клоппа встречался с «Хоффенхаймом» Юлиана Нагельсманна в отборочном турнире Лиги чемпионов, и английская команда победила с общим счетом 6:3 (2:1 в гостях, 4:2 дома). После первого матча Клопп тактично сказал, что «Ливерпуль» позволил сопернику владеть мячом на определенных участках поля. А Нагельсманн на это ответил своеобразно: «Ну, он же не скажет, что «Хоффенхайм» играл хорошо, а «Ливерпуль» — дерьмово».

Теперь два сильных немецких тренера вновь встретятся, и очень жаль, что игра состоится без зрителей в Будапеште.