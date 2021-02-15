Отомстит ли «ПСЖ» без Неймара «Барселоне» за великое поражение? Лига чемпионов возвращается!
16 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов. Ниже — все, что нужно об этом знать: расписание матчей 1/8 финала, коэффициенты и ставки на фаворитов турнира, где его смотреть и прогноз на «Барселона» — «ПСЖ». Пропустить Лигу чемпионов никак нельзя, а для более интересного просмотра вы можете сделать ставку с бонусом до 10 000 рублей для новых игроков.
Лига чемпионов-2020/2021: расписание 1/8 финала
В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 лучших команд по итогам группового этапа, который прошел с октября по декабрь прошлого года. Пары 1/8 финала определялись жеребьевкой. В ее ходе команды были разбиты на две «корзины» — «сеяных» и «несеяных».
В число «сеяных» вошли клубы, занявшие в своих группах первое место, «несеяных» — те, кто занял второе место. По правилам жеребьевки между собой не могли встретиться команды, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну.
Первые матчи играются на полях «несеяных» команд, ответные — «сеяных». Поединки 1/8 финала Лиги чемпионов разбиты на несколько слотов.
Первые четыре пары играют 16-17 февраля. Следующие четыре — 23-24 февраля.
Ответные матчи состоятся через три недели. Все игры начинаются в 23.00 по московскому времени. 19 марта состоится жеребьевка 1/4 финала.
Расписание первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:
16 февраля
«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)
17 февраля
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия)
23 февраля
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)
24 февраля
«Боруссия» М (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)
Где пройдут матчи 1/8 финала Лига чемпионов
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в места проведения матчей. Многие страны Европы закрыли свои границы для рейсов из Великобритании в связи с новым штаммом вируса, выявленным на островах, и не стали делать исключений даже для спортсменов. Поэтому три первых игры 1/8 финала с участием английских команд пройдут на нейтральных полях.
Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится в Будапеште. Там же сыграют «Боруссия» М и «Манчестер Сити». А встреча «Атлетико» — «Челси» пройдет в Бухаресте.
Что касается ответных матчей, то пока никаких изменений нет.
Формат плей-офф Лиги чемпионов
Команды играют между собой два матча — дома и в гостях. В следующий раунд выходит тот, кто в сумме забьет больше голов.
Если по итогам двух игр счет равный, преимущество получает команда, забившая больше голов на чужом поле. Если и этот показатель равный, то по окончании ответного матча команды играют дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если и за это время не удается выявить победителя, то назначается серия пенальти.
Главные фавориты Лиги чемпионов-2020/2021
По мнению БЕТСИТИ, главный фаворит Лиги чемпионов — «Бавария». Коэффициент на ее победу в турнире равен 3.60. Мюнхенцы, являющиеся действующими победителями ЛЧ, недавно выиграли клубный чемпионат мира, взяв шестой титул за год.
Чуть ниже котируются шансы «Манчестер Сити» — коэффициент на его итоговую победу равен 5.00. Следом идут «Ливерпуль» — коэффициент на успех команды Юргена Клоппа — 7.00, а затем прошлогодний финалист турнир «ПСЖ» и «Ювентус» — по 12.00.
Аутсайдерами считаются «Боруссия» М и «Порту» — коэффициент на их победу в ЛЧ 120.00, а также «Лацио» — 150.00.
Но можно делать ставки не только на исход всего турнира, но и на ближайшие матчи 1/8 финала. Для новичков у нас есть специальный бонус — получите до 10 000 рублей на первый депозит.
Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/8 финала
Правами на показ Лиги чемпионов в России владеет субхолдинг «Матч». Часть матчей показывается на общедоступном канале «Матч ТВ», часть — на платных футбольных каналах.
16 февраля «Матч ТВ» покажет игру «Барселона» — «ПСЖ», а 17-го — «Порту» — «Ювентус».
На канале «Футбол 1» 16 февраля будет трансляция матча «Лейпциг» — «Ливерпуль», а 17-го — «Севилья» — «Боруссия» Д.
«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Главное соперничество не только ближайшей недели, но и всей стадии 1/8 финала — это «Барселона» против «ПСЖ».
Четыре года назад, в сезоне-2016/17, команды встречались на этой же стадии, и подарили одно из самых запоминающихся противостояний в истории Лиги чемпионов. «ПСЖ» в первом матче выиграл на своем поле — 4:0, но в гостях уступил со счетом 1:6, и дальше прошла «Барселона».
Одним из главных героев ответного матча стал Неймар. Сейчас бразилец играет в Париже. Его возвращение в Барселону стало бы большим событием, но Неймар получил травму и сможет выйти на поле только в ответной игре.
Еще одна интрига — Лионель Месси. Слухи настойчиво отправляют аргентинца из «Барселоны» в «ПСЖ» будущим летом, так что, возможно, сейчас он будет играть против своего будущего клуба.
Парижане пока только привыкают к требованиям нового главного тренера Маурисио Покеттино. Поэтому в первом матче фаворитом считается именно «Барселона», несмотря на все сложности этого сезона. Да и фактор Месси нельзя недооценивать.
Букмекерская компания БЕТСИТИ дает коэффициент 2.00 на победу каталонцев, тогда как на выигрыш «ПСЖ» — 3.60. Отметим, что ничья идет за 3.90.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют можно за 1.47. Обратный исход доступен за 2.70.
Даже без Неймара есть все основания для результативной игры. В пяти из шести матчей «Барселоны» на групповом этапе забивалось от трех голов.
Каталонцы — самый результативный клуб Примеры, а «ПСЖ» лидирует по забитым голам в лиге 1. У хозяев есть Месси и Гризманн, на что гости ответят дуэтом Мбаппе — Икарди.
Поэтому «СЭ» прогнозирует высокую результативность. С коэффициентом 1.82 на БЕТСИТИ можно сделать на тотал голов больше 3.
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