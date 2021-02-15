Отомстит ли «ПСЖ» без Неймара «Барселоне» за великое поражение? Лига чемпионов возвращается!

Суперматч в главном клубном турнире Европы — уже завтра

16 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов. Ниже — все, что нужно об этом знать: расписание матчей 1/8 финала, коэффициенты и ставки на фаворитов турнира, где его смотреть и прогноз на «Барселона» — «ПСЖ». Пропустить Лигу чемпионов никак нельзя, а для более интересного просмотра вы можете сделать ставку с бонусом до 10 000 рублей для новых игроков.

Лига чемпионов-2020/2021: расписание 1/8 финала

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 лучших команд по итогам группового этапа, который прошел с октября по декабрь прошлого года. Пары 1/8 финала определялись жеребьевкой. В ее ходе команды были разбиты на две «корзины» — «сеяных» и «несеяных».

В число «сеяных» вошли клубы, занявшие в своих группах первое место, «несеяных» — те, кто занял второе место. По правилам жеребьевки между собой не могли встретиться команды, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну.

Первые матчи играются на полях «несеяных» команд, ответные — «сеяных». Поединки 1/8 финала Лиги чемпионов разбиты на несколько слотов.

Первые четыре пары играют 16-17 февраля. Следующие четыре — 23-24 февраля.

Ответные матчи состоятся через три недели. Все игры начинаются в 23.00 по московскому времени. 19 марта состоится жеребьевка 1/4 финала.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото Reuters

Расписание первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

16 февраля

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

17 февраля

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия)

23 февраля

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

24 февраля

«Боруссия» М (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Где пройдут матчи 1/8 финала Лига чемпионов

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в места проведения матчей. Многие страны Европы закрыли свои границы для рейсов из Великобритании в связи с новым штаммом вируса, выявленным на островах, и не стали делать исключений даже для спортсменов. Поэтому три первых игры 1/8 финала с участием английских команд пройдут на нейтральных полях.

Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится в Будапеште. Там же сыграют «Боруссия» М и «Манчестер Сити». А встреча «Атлетико» — «Челси» пройдет в Бухаресте.

Что касается ответных матчей, то пока никаких изменений нет.

Лионель Месси. Фото AFP

Формат плей-офф Лиги чемпионов

Команды играют между собой два матча — дома и в гостях. В следующий раунд выходит тот, кто в сумме забьет больше голов.

Если по итогам двух игр счет равный, преимущество получает команда, забившая больше голов на чужом поле. Если и этот показатель равный, то по окончании ответного матча команды играют дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если и за это время не удается выявить победителя, то назначается серия пенальти.

Главный фаворит Лиги чемпионов — «Бавария». Фото Reuters

Главные фавориты Лиги чемпионов-2020/2021

По мнению БЕТСИТИ, главный фаворит Лиги чемпионов — «Бавария». Коэффициент на ее победу в турнире равен 3.60. Мюнхенцы, являющиеся действующими победителями ЛЧ, недавно выиграли клубный чемпионат мира, взяв шестой титул за год.

Чуть ниже котируются шансы «Манчестер Сити» — коэффициент на его итоговую победу равен 5.00. Следом идут «Ливерпуль» — коэффициент на успех команды Юргена Клоппа — 7.00, а затем прошлогодний финалист турнир «ПСЖ» и «Ювентус» — по 12.00.

Аутсайдерами считаются «Боруссия» М и «Порту» — коэффициент на их победу в ЛЧ 120.00, а также «Лацио» — 150.00.

Но можно делать ставки не только на исход всего турнира, но и на ближайшие матчи 1/8 финала. Для новичков у нас есть специальный бонус — получите до 10 000 рублей на первый депозит.

Кильян Мбаппе. Фото AFP

Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/8 финала

Правами на показ Лиги чемпионов в России владеет субхолдинг «Матч». Часть матчей показывается на общедоступном канале «Матч ТВ», часть — на платных футбольных каналах.

16 февраля «Матч ТВ» покажет игру «Барселона» — «ПСЖ», а 17-го — «Порту» — «Ювентус».

На канале «Футбол 1» 16 февраля будет трансляция матча «Лейпциг» — «Ливерпуль», а 17-го — «Севилья» — «Боруссия» Д.

Неймар. Фото AFP

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Главное соперничество не только ближайшей недели, но и всей стадии 1/8 финала — это «Барселона» против «ПСЖ».

Четыре года назад, в сезоне-2016/17, команды встречались на этой же стадии, и подарили одно из самых запоминающихся противостояний в истории Лиги чемпионов. «ПСЖ» в первом матче выиграл на своем поле — 4:0, но в гостях уступил со счетом 1:6, и дальше прошла «Барселона».

Одним из главных героев ответного матча стал Неймар. Сейчас бразилец играет в Париже. Его возвращение в Барселону стало бы большим событием, но Неймар получил травму и сможет выйти на поле только в ответной игре.

Еще одна интрига — Лионель Месси. Слухи настойчиво отправляют аргентинца из «Барселоны» в «ПСЖ» будущим летом, так что, возможно, сейчас он будет играть против своего будущего клуба.

Парижане пока только привыкают к требованиям нового главного тренера Маурисио Покеттино. Поэтому в первом матче фаворитом считается именно «Барселона», несмотря на все сложности этого сезона. Да и фактор Месси нельзя недооценивать.

Букмекерская компания БЕТСИТИ дает коэффициент 2.00 на победу каталонцев, тогда как на выигрыш «ПСЖ» — 3.60. Отметим, что ничья идет за 3.90.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют можно за 1.47. Обратный исход доступен за 2.70.

Даже без Неймара есть все основания для результативной игры. В пяти из шести матчей «Барселоны» на групповом этапе забивалось от трех голов.

Каталонцы — самый результативный клуб Примеры, а «ПСЖ» лидирует по забитым голам в лиге 1. У хозяев есть Месси и Гризманн, на что гости ответят дуэтом Мбаппе — Икарди.

Поэтому «СЭ» прогнозирует высокую результативность. С коэффициентом 1.82 на БЕТСИТИ можно сделать на тотал голов больше 3.

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