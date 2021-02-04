«Лейпцигу» могут засчитать поражение в игре с «Ливерпулем». Все из-за коронавируса

Covid-19 опять вмешивается в футбол.

Что произошло

В среду Sky Sports сообщил, что проведение первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» находится под угрозой. Игра должна состояться на «Ред Булл Арене» 16 февраля, однако Германия еще в декабре прекратила авиасообщение с Великобританией — сперва до 31 декабря, а затем продлила запрет до 17 февраля. Матч может быть проведен на нейтральном поле, если «Ливерпулю» не предоставят специальное разрешение на въезд в Германию. Сообщается, что «Лейпциг» уже подал соответствующий запрос, но до сих пор не получил ответа от местных властей.

«Конечно, мы ведем переговоры с правительством, с УЕФА и с «Ливерпулем», — цитирует Sky главу пресс-службы «Лейпцига» Тилля Мюллера. — В понедельник мы подали заявку на специальное разрешение на въезд в страну для нашего соперника».

Что, если «Ливерпулю» не разрешат прилететь

По регламенту УЕФА, «Лейпцигу» до полуночи 8 февраля нужно будет отправить письменное уведомление в Союз европейских футбольных ассоциаций о том, что Германия не может принять «Ливерпуль». Если красные не получат разрешение, то «Лейпцигу» придется искать новое место проведения игры. Это указано в регламенте: «клуб должен предложить подходящее альтернативное место проведения матча, которое может находиться в нейтральной стране (на территории ассоциации-члена УЕФА) и позволит организовать матч без каких-либо ограничений для обоих клубов». Если «Ливерпуль» не сможет прилететь в Германию, а «Лейпциг» не найдет другой стадион в срок, то немецкому клубу может быть засчитано поражение со счетом 0:3.

Mirror пишет, что «Ливерпуль» и «Лейпциг» могут поменяться полями (встреча на «Энфилде» назначена на 10 марта), но красные вряд ли согласятся на это — они потеряют преимущество домашнего стадиона в ответной встрече. Кроме того, Германия может продлить запрет, а значит, почти исключен и вариант проведения игры на два дня позже — 18 февраля.

Были ли такие случаи

В конце прошлого года «Ливерпуль» столкнулся с похожей проблемой перед гостевым матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном». В Великобритании существует требование о самоизоляции на две недели для всех приезжающих из Дании, и из-за этого матч могли перенести из Хернинга в другое место. Канал ESPN даже называл резервный стадион — «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Однако «Мидтьюлланну» удалось добиться специального разрешения для делегации «Ливерпуля», и игра состоялась на поле датчан.

Почему в Германии действует запрет

Дело в новом штамме коронавируса, который отличается высокой заразностью. Этот штамм был впервые выявлен в Великобритании и ЮАР в декабре 2020 года. Сразу после этого многие страны прекратили авиасообщение с этими странами. В частности, Германия с 21 декабря не принимает рейсы из Объединенного Королевства.

В Германии за последние сутки зафиксировано 12 539 новых случаев заражения Covid-19, в Великобритании — 19 202.