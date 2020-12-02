Есть первая победа в еврокубках! «Краснодар» сыграет в Лиге Европы

«Быки» победили дома «Ренн» — 1:0.

Лига чемпионов. Группа E

«Краснодар» — «Ренн» — 1:0 (0:0)

Гол: Берг, 71.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 66), Газинский (Камболов, 87), Вилена, Кабелла, Классон, Берг (Ари, 90+1).

«Ренн»: Сален, Траоре, Да Силва, Ниамси, Трюффер, Доку, Н`Зонзи, Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Тэ, 82), Буриго (Гбохо, 73), Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Н`Зонзи, 22. Рамирес, 23. Вандерсон Масиэл, 28. Леа Силики, 54.

Судьи: Коллам. Коннор, Макгичи (все — Шотландия).

ВАР: Тирни. Хацидакис (оба — Англия).

2 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 8747 зрителей.

— Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично, — сказал полузащитник «Краснодара» Кабелла на пресс-конференции перед матчем с «Ренном».

Ключевое слово — спасти. Поскольку в РПЛ катастрофа: десятое место и поражения в матчах с командами вроде «Химок». В Лиге чемпионов — невыход в плей-офф (простительно для дебютанта) и необходимость набирать очки с «Ренном» для сохранения шансов на Лигу Европы.

В России «Краснодар» считается топ-клубом с четко определенной игровой позицией: все — в атаку! С одной стороны, это привлекательно: вам же нравятся комбинации накоротке от Классона, Кабелла и Берга? С другой, сопровождается дисбалансом: в нападении сильные игроки, в обороне — Кайо.

К счастью для «быков», в состав вернулся Сафонов. Ошибки центральных защитников зачастую приходится исправлять именно ему. В первом матче с «Ренном» вратарь совершил шесть спасений и заставил говорить о себе в Европе.

Стартовое сочетание «Краснодара» — максимально скоростное и атакующее, включая Рамиреса, Вандерсона, Вилену и других легионеров.

В составе «Ренна» тот самый вундеркинд — 18-летний Камавинга, за которым уже гоняются такие топ-клубы Европы, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В первом тайме «Краснодар» понравился всем:

1. Розыгрышем мяча. «Быки» старались играть в том самом стиле, который пропагандирует их академия: короткий пас при выходе из обороны в атаку. Газинский или Вилена специально опускались к центральным защитникам. А вот редкие длинные передачи от Мартыновича или Кайо заканчивались потерями.

2. Прессингом и темпом. Команда Мурада Мусаева без мяча располагалась по схеме 4-3-3 (впереди — Берг, Кабелла и Вандерсон). И это давление работало — «быки» часто отбирали мяч в середине поля. А что означают такие отборы? Правильно, возможность для быстрых атак.

3. Комбинациями в финальной трети поля. Это снова был тот самый «Краснодар», который приятен взору российского болельщика. Ключевые фигуры — Классон, Вандерсон, Кабелла и Берг. Здесь и разрезающие пасы, и пятки, и попытки закрутить мяч в ворота.

Не понравилось лишь одно — реализация. Не пошло с первых минут, когда Вилена бил издали после интересной комбинации, в которой Вандерсон сместился в центр, а Классон пропустил мяч.

Главный неудачник — Берг. Сначала он не смог отдать точную передачу на вбегавшего в штрафную Классона. Потом сам пробил во вратаря после взаимодействия с Классоном и Кабелла.

Ключевое отличие «Краснодара» от «Ренна» в первом тайме — большая четкость в завершающей стадии атаки. У французов только кроссы да прострелы. Запомнилась лишь двойная блокировка Рамиреса после хаоса в штрафной «быков». А российская команда отличалась креативом и попытками сыграть хитро.

Во втором тайме началась, казалось бы, усталая игра в исполнении «Краснодара». Ее олицетворение — Вандерсон. Именно он был главной созидательной силой команды: от бразильца исходила и скорость, и качественные передачи. Его же первым и заменил Мусаев: на 66-й минуте на Шапи.

«Ренн» включил прессинг, стал опаснее бить по воротам и еще чаще выигрывать подборы. А забил... «Краснодар»! Да еще как! В совсем нетипичном для себя стиле.

Согласитесь, вы редко видите такое в исполнении «быков». Длинный заброс от Мартыновича — выигранная борьба от Берга — выход шведа один на один. Простим же Маркусу упущенные моменты из первого тайма.

Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря.



Ну можешь же, Маркус! ?https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

У «Краснодара» оставалась одна задача — не потерять концентрацию. Не потеряли: ни игроки атаки, бросившиеся обороняться, ни даже Кайо.

«Быки» — молодцы! Во-первых, они обыграли прямого конкурента и вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Во-вторых, одержали столь важную для России победу в еврокубках. Символично, что первым выиграл именно дебютант Лиги чемпионов. В-третьих, действовали красиво, пусть и забили в нехарактерном для себя стиле.

Так и надо играть в решающих матчах. С концентрацией, настойчивостью и характером. Учись, «Локомотив»!