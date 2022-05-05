Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о великом матче в Мадриде.

Как же по-хорошему завидую детям, для которых два полуфинальных матча «Реала» и «Манчестер Сити» стали первыми в жизни. Те, кому так повезло, не сомневаюсь, влюбились в футбол навсегда.

«Паненка», уверенно реализованная Каримом Бензема на исходе первого матча, сократила преимущество «Сити» в эпической встрече на «Этихаде» до минимума — 4:3, и тот гол дал большую надежду на еще один матч-сказку. И она случилась, хотя раскачивались команды долго. Больше часа. До замен.

Стартовые составы пожирали друг друга. В первом тайме в створ бил только «Сити» — 0:4. Но и у команды Пепа Гвардиолы моментов, по сути, не было. Начался внутренний ропот на предмет прагматизма соперников, так контрастировавшего с первой игрой.

Все взорвали замены. Причем какие! Карло Анчелотти убрал с поля сначала главного разводящего — Тони Крооса (16-й полуфинал Лиги чемпионов, третье место среди игроков в истории!), а затем Луку Модрича и Каземиро. Гвардиола — вообще Кевина де Брейне!

Это вызвало шок. Но от изумления до восхищения прошло секунд пятнадцать. Илкай Гюндоган, вышедший вместо бельгийца, тут же получает мяч в центре поля и находит пасом Бернарду Силву на огромном пустом пространстве. Тот бежит без сопротивления с сигарой в зубах, идеально выкатывает Рияду Марезу, Тибо Куртуа теряет ближний угол — и держи. Точно как от Силвы в первом матче. Замена, которая показалась если не безумной, то крайне странной, оказалась провидческой. Правда, потом она все-таки станет вызывать вопросы...

Минут десять после гола «Сити» полностью контролировал ситуацию и был гораздо ближе ко второму голу, чем до того, как открыл счет. Мадрид выглядел сломленным.

Но «королевский клуб» сборки Папы Карло сдаваться не умеет, хотя не было у него соперника в этом плей-офф, который не ощущал себя одной ногой в следующем этапе. «Реал» не сдался в почти безнадежной ситуации с «ПСЖ». «Реал» получил «трешку» дома от «Челси», но смог вернуться.

А теперь «Реалу» на 90-й минуте нужно было забить два, чтобы только уравнять ситуацию. Против этого «Сити» миссия казалась невыполнимой. Но Мадрид справился!

Если бы играли по старой системе с правилом выездного гола, и «Реал» после двух голов с разрывом в минуту вышел в финал, то забивший их Родриго, вышедший вместо Крооса, — это был бы Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер в одном лице 22 года спустя. А ведь 21-летний бразилец тогда, в 1999-м, еще не родился, он — человек нового века!

Лучший футболист сезона Бензема не мог не поучаствовать в этом ремейке «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Он идеально вовремя, чтобы не залезть в офсайд, рванул из-под заснувшего Жоау Канселу под совершенную диагональ Эдуардо Камавинга, выкинул вперед ногу для прострела — и Родриго замкнул на ближнем углу вратарской. У «Сити» от того коллективно потемнело в глазах — и парни Пепа, вдруг словно вспомнившие о полуфинальном проклятье своего тренера, тут же получили от Родриго второй. В этот момент на молодого бразильца словно перестали действовать законы всемирного тяготения. И почти сразу едва не случился третий — вот был бы номер!

Нападающий «Реала» Родригу оформил дубль в ворота «Манчестер Сити». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Впрочем, его пришлось ждать недолго — до пятой минуты овертайма. Феноменально вышедший Родриго теперь отдал Бензема, того срубили в штрафной. Пенальти, Бензема, теперь уже не «паненка» — 3:1! Дух «Реала» в этой Лиге чемпионов способен преодолеть вообще все.

Теперь уже все начали сокрушаться об отсутствии де Брейне. Все мы крепки задним умом. В тот момент, по конкретной ситуации, сработало, тут же забили. А потом оставалось продержаться совсем чуть-чуть...

И тут Анчелотти заменил главного носителя духа — Бензема. Я подумал и даже написал в соцсетях: что же ты делаешь, Папа Карло? Читатель возразил: тренеру, мол, виднее. Да понятно, что виднее, господи боже мой! Не только Анчелотти — любому профессиональному тренеру виднее. Но почему это должно лишать нас права выражать то, что мы чувствуем в эту секунду? Почему, если замена удивляет, мы не можем удивиться? По такой логике вообще нужно сидеть с каменным лицом, каменными же чувствами и все чудеса принимать как должное. Но тогда и футбол не был бы футболом, и его публика — публикой, живой, настоящей, срывающей голоса и хватающейся за головы.

И ведь мог «Сити» забить после замены Бензема, мог! Но Фернандиньо, добивая мяч с угла вратарской после сейва Куртуа, промахнулся. Такой шанс в такие моменты матчей таких соперников чаще всего бывает уже только один. Еще одного переворота этот футбол и его зрители, видимо, уже не выдержали бы.

...Знаете, почему «Реал» прошел «Манчестер Сити»?

Потому что «Сити» — это идеально отлаженная, сверкающая, почти совершенная машина.

А «Реал» образца ЛЧ-2021/22 — это Жизнь.

И пусть эта жизнь, которая спасла себя в почти безнадежном положении уже против трех монстров — «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», — победит в финале и четвертого. «Реал» прошел в этой лиге такой путь, что заслуживает права пройти его до конца.