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«Сити» — почти идеальная машина, а «Реал» — это Жизнь. Поэтому он заслуживает выиграть эту Лигу чемпионов

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и в 17-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игроки «Реала» празднуют выход в финал Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Нападающий «Реала» Родригу оформил дубль в ворота «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Нападающий «Реала» Карим Бензема празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о великом матче в Мадриде.
Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 73 (0:1), Родригу, 90 (1:1), Родригу, 90+1 (2:1), Бензема, 95 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Вальехо, 115) Начо Менди Кроос (Родригу, 68) Модрич (Камавинга, 75) Каземиру (Асенсио, 75) Вальверде Бензема (Себальос, 104) Винисиус Жуниор (Васкес, 115)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер (Зинченко, 72) Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес (Стерлинг, 99) Де Брейне (Гюндоган, 72) Бернарду Силва Габриэл Жезус (Грилиш, 78) Махрез (Фернандинью, 85) Фоден
Предупреждения
Модрич 9’, Карвахаль 65’, Эдер Милитау 84’, Вальверде 90+6’  -  Ляпорт 9’, Стерлинг 101’, Зинченко 113’
Судьи
Орсато (Италия)

Как же по-хорошему завидую детям, для которых два полуфинальных матча «Реала» и «Манчестер Сити» стали первыми в жизни. Те, кому так повезло, не сомневаюсь, влюбились в футбол навсегда.

«Паненка», уверенно реализованная Каримом Бензема на исходе первого матча, сократила преимущество «Сити» в эпической встрече на «Этихаде» до минимума — 4:3, и тот гол дал большую надежду на еще один матч-сказку. И она случилась, хотя раскачивались команды долго. Больше часа. До замен.

4&nbsp;мая. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1 ДВ. «Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!

Стартовые составы пожирали друг друга. В первом тайме в створ бил только «Сити» — 0:4. Но и у команды Пепа Гвардиолы моментов, по сути, не было. Начался внутренний ропот на предмет прагматизма соперников, так контрастировавшего с первой игрой.

Все взорвали замены. Причем какие! Карло Анчелотти убрал с поля сначала главного разводящего — Тони Крооса (16-й полуфинал Лиги чемпионов, третье место среди игроков в истории!), а затем Луку Модрича и Каземиро. Гвардиола — вообще Кевина де Брейне!

Это вызвало шок. Но от изумления до восхищения прошло секунд пятнадцать. Илкай Гюндоган, вышедший вместо бельгийца, тут же получает мяч в центре поля и находит пасом Бернарду Силву на огромном пустом пространстве. Тот бежит без сопротивления с сигарой в зубах, идеально выкатывает Рияду Марезу, Тибо Куртуа теряет ближний угол — и держи. Точно как от Силвы в первом матче. Замена, которая показалась если не безумной, то крайне странной, оказалась провидческой. Правда, потом она все-таки станет вызывать вопросы...

Минут десять после гола «Сити» полностью контролировал ситуацию и был гораздо ближе ко второму голу, чем до того, как открыл счет. Мадрид выглядел сломленным.

Но «королевский клуб» сборки Папы Карло сдаваться не умеет, хотя не было у него соперника в этом плей-офф, который не ощущал себя одной ногой в следующем этапе. «Реал» не сдался в почти безнадежной ситуации с «ПСЖ». «Реал» получил «трешку» дома от «Челси», но смог вернуться.

А теперь «Реалу» на 90-й минуте нужно было забить два, чтобы только уравнять ситуацию. Против этого «Сити» миссия казалась невыполнимой. Но Мадрид справился!

Карло Анчелотти. Анчелотти об ответном матче против «Манчестер Сити»: «Как нам удаются камбэки в ЛЧ? Нам помогает история клуба»

Если бы играли по старой системе с правилом выездного гола, и «Реал» после двух голов с разрывом в минуту вышел в финал, то забивший их Родриго, вышедший вместо Крооса, — это был бы Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер в одном лице 22 года спустя. А ведь 21-летний бразилец тогда, в 1999-м, еще не родился, он — человек нового века!

Лучший футболист сезона Бензема не мог не поучаствовать в этом ремейке «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Он идеально вовремя, чтобы не залезть в офсайд, рванул из-под заснувшего Жоау Канселу под совершенную диагональ Эдуардо Камавинга, выкинул вперед ногу для прострела — и Родриго замкнул на ближнем углу вратарской. У «Сити» от того коллективно потемнело в глазах — и парни Пепа, вдруг словно вспомнившие о полуфинальном проклятье своего тренера, тут же получили от Родриго второй. В этот момент на молодого бразильца словно перестали действовать законы всемирного тяготения. И почти сразу едва не случился третий — вот был бы номер!

Нападающий "Реала" Родригу оформил дубль в ворота "Манчестер Сити". Фото Global Look Press
Нападающий «Реала» Родригу оформил дубль в ворота «Манчестер Сити». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Впрочем, его пришлось ждать недолго — до пятой минуты овертайма. Феноменально вышедший Родриго теперь отдал Бензема, того срубили в штрафной. Пенальти, Бензема, теперь уже не «паненка» — 3:1! Дух «Реала» в этой Лиге чемпионов способен преодолеть вообще все.

Теперь уже все начали сокрушаться об отсутствии де Брейне. Все мы крепки задним умом. В тот момент, по конкретной ситуации, сработало, тут же забили. А потом оставалось продержаться совсем чуть-чуть...

И тут Анчелотти заменил главного носителя духа — Бензема. Я подумал и даже написал в соцсетях: что же ты делаешь, Папа Карло? Читатель возразил: тренеру, мол, виднее. Да понятно, что виднее, господи боже мой! Не только Анчелотти — любому профессиональному тренеру виднее. Но почему это должно лишать нас права выражать то, что мы чувствуем в эту секунду? Почему, если замена удивляет, мы не можем удивиться? По такой логике вообще нужно сидеть с каменным лицом, каменными же чувствами и все чудеса принимать как должное. Но тогда и футбол не был бы футболом, и его публика — публикой, живой, настоящей, срывающей голоса и хватающейся за головы.

И ведь мог «Сити» забить после замены Бензема, мог! Но Фернандиньо, добивая мяч с угла вратарской после сейва Куртуа, промахнулся. Такой шанс в такие моменты матчей таких соперников чаще всего бывает уже только один. Еще одного переворота этот футбол и его зрители, видимо, уже не выдержали бы.

...Знаете, почему «Реал» прошел «Манчестер Сити»?

Потому что «Сити» — это идеально отлаженная, сверкающая, почти совершенная машина.

А «Реал» образца ЛЧ-2021/22 — это Жизнь.

И пусть эта жизнь, которая спасла себя в почти безнадежном положении уже против трех монстров — «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», — победит в финале и четвертого. «Реал» прошел в этой лиге такой путь, что заслуживает права пройти его до конца.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
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