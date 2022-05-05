Гвардиола снова без Лиги чемпионов. Что не так с великим тренером?

Одиннадцать лет он не может выиграть главный еврокубок.

У Хосепа Гвардиолы есть все. Слава, трофеи, востребованность со стороны самых амбициозных клубов. Наконец, заслуженная годами репутация одного из самых творческих специалистов за всю историю футбола... и комплекс Лиги чемпионов. Хотя, может быть, здесь лучше подойдет слово «проклятие». Словно одиннадцать лет назад Пеп продал душу, создав великую и совершенную «Барселону», а сейчас просто платит по счетам.

Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Фото Global Look Press

Попахивает мистикой, только объяснить несколько тренерских драм просто невозможно. Это не злосчастный «Лион», против которого Гвардиола сам перемудрил с тактикой, а что-то иррациональное и находящееся за пределами понимания. Ну, хорошо, три года назад против «Тоттенхэма» пятый гол отменил ВАР: там были сантиметры офсайда и чистая геометрия при начертании линий.

Но как объяснить то, что сделали в среду «Реал» и персонально Родриго?! По ощущениям, ничего подобного мы не видели со времен легендарного финала «МЮ» — «Бавария». Однако тогда Отмар Хитцфельд похоронил все безумной заменой Лотара Маттеуса. Гвардиола же все делал по науке. Трудяга Фернандиньо вместо Рияда Мареза — элементарная логика. А разве плохо вошел в игру Джек Грилиш, имевший две возможности заставить «Сантьяго Бернабеу» замолчать? Но вынесший мяч с ленточки Ферлан Менди и нога блистательного Тибо Куртуа оставили «Реал» в игре.

Потом в дело вступили Родриго и Карим Бензема, и очередной поход Гвардиолы за третьим в карьере «ушастым» кубком завершился так же, как и одиннадцать предыдущих. И не суть важно, что от «Монако» Пеп вылетал в первом же раунде плей-офф, а «Челси» прошлой весной уступил в финале. Все равно получается какой-то день сурка с заранее известной развязкой, и когда прозвучал финальный свисток, на лице тренера не дрогнул ни один мускул.

Внутри, понятно, все бушевало, но визуально Гвардиола казался человеком, который уже свыкся с бесконечными ударами судьбы. Осознал себя Сизифом, который из года в год в своем персональном Тартаре толкает камень к вершине горы. Впрочем, аналогии с мифами снова уводят в сторону от реальности и не дают ответа на главный вопрос. В чем же причина проблем Гвардиолы, который перекочевали с ним из Мюнхена в Манчестер?

Так и хочется сказать, что над этим ломают голову лучшие умы человечества, включая самого Пепа, а найти ответ так и не удается. Зато есть целый набор штампов на данную тему. Начиная с того, что новых Лионеля Месси, Андреса Иньесты и Хави нет и не предвидится, и заканчивая рассуждениями об отсутствии у «Сити» мужского начала. Того, что в избытке имеется у нынешнего «Реала», который выкручивается из невероятно сложных ситуаций вопреки всему.

Последнее действительно актуально, потому что я просто не могу вспомнить еще один матч, где «сливочные» выглядели такими остервенелыми в каждом единоборстве. И то, как неистово болела за своих мадридская скамейка, было просто невероятно. Это и есть настоящий чемпионский дух, наличие которого — непременный атрибут успеха в играх на вылет.

Утверждать, что у «Манчестер Сити» он отсутствует, не совсем правильно. Мадрид не даст соврать, ведь два года назад «горожане» сами устроили здесь крутой камбэк, за пять минут превратив 0:1 в 2:1. Но столь же очевидно то, что после прощания Гвардиолы с «Барселоной» его команды в плей-офф получают оплеухи с незавидной регулярностью. У «Сити» были 0:3 от «Ливерпуля». «Бавария» оглушительно проигрывала дома «Реалу» Карло Анчелотти (0:4). И это — на следующий сезон после мюнхенского требла Юппа Хайнкеса.

Позже лучшая команда Германии взяла еще одну Лигу чемпионов уже с Ханси Фликом, вернувшим баварцам их фирменный стиль. При этом специалисту, который не работал главным тренером полтора десятка лет, на глобальную перестройку потребовалось несколько месяцев. А у Гвардиолы с его системным подходом в главном еврокубке так ничего и не получается.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Может быть, для победного рецепта и впрямь не хватает последнего ингредиента в виде гениальности Месси? Или другого исполнителя, который, конечно, не может стать аналогом неповторимого аргентинца, но способен делать разницу? Рецептов на самом деле может быть много, но очевидно, что все команды Гвардиолы хороши на длинной дистанции. В национальных чемпионатах они доминируют даже не в одном турнире, а годами. Показывают шикарный футбол и кажутся эталонными.

Многие считают, что команды Пепа играют в футбол лучше всех в мире. В них раскрываются в новом качестве, как Йозуа Киммих, и добиваются невероятного прогресса, как Жоау Канселу. Только для триумфа в чемпионской лиге этого недостаточно. «Ман Сити» даже кажется слишком правильным и выверенным. Здесь же требуется нечто большее, и пока Гвардиола в своей творческой лаборатории напоминает алхимика, который никак не найдет рецепт золота высшей пробы.