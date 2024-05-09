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Винисиус признан лучшим игроком матча «Реал» — «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). На его счету одна голевая передача.

«Его активность была угрозой, которая вселила в «Реал» веру в победу. Его подход к игре был заразительным, а его многочисленные обводки помогли хозяевам поля забить важнейший первый гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;) и&nbsp;Гарри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). «Реал» — «Бавария»: ошибка Нойера и дубль Хоселу вывел Мадрид в финал Лиги чемпионов! Онлайн-трансляция матча
Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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