Мнение экс-игрока «МЮ» и сборной России.

«Зенит» после выездной ничьей со шведским «Мальме» обеспечил третью строчку по итогу группового раунда Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Петербурга стал первой российской командой, которая в этом сезона вышла в еврокубковую весну.

«СЭ» связался с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андреем Канчельскисом и узнал его мнение относительно игры «Зенита», незабитого пенальти Артема Дзюбы и еврокубковых перспективах наших команд.

— Самое главное — настрой, все идет от него, — начал Канчельскис. — «Зенит» выполнил задачу на этот матч. Однако ничья все равно не очень хороший результат. Как они обыграли шведов дома 4:0, так и на выезде должны были громить «Мальме». Не было агрессии, как в Питере. Есть такое выражение: домашняя команда. Может быть, эту фразу можно применить и к «Зениту». На выезде они очень плохо играют.

— Как вам Артема Дзюба? Что думаете о незабитом пенальти?

— Ничего страшного. Забили потом. Дзюбе, конечно, тяжело без Азмуна. Вместе в атаке они смотрятся эффективнее. «Зенит» достиг результата — было сразу понятно, что они будут бороться за третье место. Так и получилось. Вышли — молодцы. Задача выполнена. Главное — играть в Лиге Европы в следующем году. Думаю, что изначально перед питерцами ставилась задача выхода из группы. Но «Зенит» себе не изменяет: как обычно, еле-еле получается обеспечить евровесну. Хорошо, что вышли. Теперь двигаемся вперед.

— Почему легионеры не пытались компенсировать отсутствие Азмуна?

— Я думаю, они уже ждут концовку первого круга. Они не настроились должным образом: вышли с нежеланием играть. Все замены Семака были закономерны и правильны. Ерохин и Мостовой усилили игру. Во втором тайме было видно, что «Зенит» только атаковал, а «Мальме» только оборонялся. Можно даже сказать, что у игроков появилось «чемоданное настроение».

— Почему футболисты не могут переключаться с нашего чемпионата на еврокубки и обратно?

— У нас огромный контраст с Европой. Сначала мы играем с «Ювентусом» на прекрасном газоне, а потом едем на искусственное поле — это ужасно. Футболисты с плохой мотивацией выходят на такое поле и показывают невыразительный футбол. Не стоит даже и говорить о Германии, Англии. Там каждая игра похожа на финал кубка: хорошая атмосфера, хорошие поля, стадионы. Когда мы играем с тем же «Ювентусом», «Челси» при полных трибунах, а потом приезжаем на пустые стадионы и искусственный газон — это сказывается. Именно поэтому наши футболисты не в тонусе, как в той же Англии, Италии, Германии. Здесь все закономерно и очевидно.

— На чем лучше сконцентрироваться «Зениту» после зимней паузы?

— Здесь нужно пытаться преуспевать и там и там. «Зениту» обязательно нужно продвигаться как можно дальше. Руководители должны быть недовольны результатами. Уже который год говорят, что «Зенит» должен выходить из группы, но этого все не происходит. Важно учитывать и вложения в команду. Уже с 2005 или 2006 года они «должны».

Дальше будут очень сильные, приличные команды. Нужно просто выходить и играть. Весной уже не будет разницы. Чем дальше они пройдут, тем лучше будет для «Зенита», для их имиджа, а также для рейтинга российских клубов в целом. Мы и так буксуем: уже который сезон провальный. Нас догоняют наши конкуренты. Такими темпами мы можем потерять еще команды, которые могут выступать в еврокубках. Но даже «Барселоны», которая теоретически может попасть в Лигу Европы, не стоит бояться. Все буксуют: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал». Сейчас у многих идет перестройка. Выходят молодые футболисты, где-то неготовые, сырые. Даже «Барселону» можно обыгрывать в ее нынешнем состоянии.

Микеле Антонов