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«Не стоит никого бояться — даже «Барселону» можно обыгрывать в ее нынешнем состоянии». Канчельскис — о перспективах «Зенита» в Лиге Европы

Сегодня, 11:30
Футболисты «Зенита». Фото Reuters
Футболисты «Зенита». Фото Reuters
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Мнение экс-игрока «МЮ» и сборной России.
23&nbsp;ноября. Мальме. &laquo;Мальме&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 90+2-я минута. Ярослав Ракицкий забивает пенальти. Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо

«Зенит» после выездной ничьей со шведским «Мальме» обеспечил третью строчку по итогу группового раунда Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Петербурга стал первой российской командой, которая в этом сезона вышла в еврокубковую весну.

«СЭ» связался с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андреем Канчельскисом и узнал его мнение относительно игры «Зенита», незабитого пенальти Артема Дзюбы и еврокубковых перспективах наших команд.

— Самое главное — настрой, все идет от него, — начал Канчельскис. — «Зенит» выполнил задачу на этот матч. Однако ничья все равно не очень хороший результат. Как они обыграли шведов дома 4:0, так и на выезде должны были громить «Мальме». Не было агрессии, как в Питере. Есть такое выражение: домашняя команда. Может быть, эту фразу можно применить и к «Зениту». На выезде они очень плохо играют.

— Как вам Артема Дзюба? Что думаете о незабитом пенальти?

— Ничего страшного. Забили потом. Дзюбе, конечно, тяжело без Азмуна. Вместе в атаке они смотрятся эффективнее. «Зенит» достиг результата — было сразу понятно, что они будут бороться за третье место. Так и получилось. Вышли — молодцы. Задача выполнена. Главное — играть в Лиге Европы в следующем году. Думаю, что изначально перед питерцами ставилась задача выхода из группы. Но «Зенит» себе не изменяет: как обычно, еле-еле получается обеспечить евровесну. Хорошо, что вышли. Теперь двигаемся вперед.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90, Ларссон 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

— Почему легионеры не пытались компенсировать отсутствие Азмуна?

— Я думаю, они уже ждут концовку первого круга. Они не настроились должным образом: вышли с нежеланием играть. Все замены Семака были закономерны и правильны. Ерохин и Мостовой усилили игру. Во втором тайме было видно, что «Зенит» только атаковал, а «Мальме» только оборонялся. Можно даже сказать, что у игроков появилось «чемоданное настроение».

Судья Андрис Трейманис из&nbsp;Латвии. «Зенит"+судья из Латвии="Мафия»?! Как обиделись шведы

— Почему футболисты не могут переключаться с нашего чемпионата на еврокубки и обратно?

— У нас огромный контраст с Европой. Сначала мы играем с «Ювентусом» на прекрасном газоне, а потом едем на искусственное поле — это ужасно. Футболисты с плохой мотивацией выходят на такое поле и показывают невыразительный футбол. Не стоит даже и говорить о Германии, Англии. Там каждая игра похожа на финал кубка: хорошая атмосфера, хорошие поля, стадионы. Когда мы играем с тем же «Ювентусом», «Челси» при полных трибунах, а потом приезжаем на пустые стадионы и искусственный газон — это сказывается. Именно поэтому наши футболисты не в тонусе, как в той же Англии, Италии, Германии. Здесь все закономерно и очевидно.

— На чем лучше сконцентрироваться «Зениту» после зимней паузы?

— Здесь нужно пытаться преуспевать и там и там. «Зениту» обязательно нужно продвигаться как можно дальше. Руководители должны быть недовольны результатами. Уже который год говорят, что «Зенит» должен выходить из группы, но этого все не происходит. Важно учитывать и вложения в команду. Уже с 2005 или 2006 года они «должны».

Дальше будут очень сильные, приличные команды. Нужно просто выходить и играть. Весной уже не будет разницы. Чем дальше они пройдут, тем лучше будет для «Зенита», для их имиджа, а также для рейтинга российских клубов в целом. Мы и так буксуем: уже который сезон провальный. Нас догоняют наши конкуренты. Такими темпами мы можем потерять еще команды, которые могут выступать в еврокубках. Но даже «Барселоны», которая теоретически может попасть в Лигу Европы, не стоит бояться. Все буксуют: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал». Сейчас у многих идет перестройка. Выходят молодые футболисты, где-то неготовые, сырые. Даже «Барселону» можно обыгрывать в ее нынешнем состоянии.

Микеле Антонов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры