Защитник «Зенита» мстил Серхио Рамосу за травму Салаха. Теперь египтянин хочет поквитаться с «Ливерпулем»

Предыдущий финал между «Реалом» и красными помнят во многом благодаря скандальной истории.

Демонстрация в Каире

Три года назад Мохамед Салах реализовал оказавшийся победным пенальти в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» и, как казалось, всем и все доказал. «Ушастый» кубок со второй попытки все-таки покорился звезде «Ливерпуля», но киевский финал-2018 даже годы спустя так и остается для египтянина незаживающей раной.

Мо тогда проводил совершенно роскошный сезон: только в АПЛ у него было 32 гола. Ни до, ни после ничего подобного в его карьере не случалось. В чемпионской лиге все тоже было на уровне личных рекордов. Салах забивал в обоих четвертьфиналах с «Манчестер Сити», сделал дубль в ворота «Ромы» в полуфинале. У него было 11 голов, и по всем раскладам он мог стать главной звездой турнира.

Вместо этого решающая игра с «Реалом» превратилась для Мо в личную драму, а в роли гения и злодея в одном лице выступил Серхио Рамос. Капитан мадридцев уже по ходу первого тайма выбил самого опасного игрока соперника, облегчив жизнь своей команде, но при этом превратился в персонального врага всех поклонников красных.

Да и не только их, потому что все, кто хоть немного знаком со стилем Рамоса, понимали: в единоборстве, которое заставило Салаха в слезах покинуть поле, не было ничего случайного. Так что когда испанцу перед ЧМ-2018 напомнили про тот случай и про удар локтем в голову допустившему дикую ошибку голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу, тот не стал отмалчиваться.

Серхио Рамос и Мохамед Салах. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

«Травме Салаха уделяют слишком много внимания. Не хотел говорить на эту тему, потому что все преувеличивают. Салах схватил меня за руку первым, а я упал на другую сторону, и он травмировал другую руку. Теперь же твердят, что я уложил его приемом из дзюдо. Потом еще и вратарь заявил, что я нанес ему сотрясение мозга. Осталось только Фирмино сказать, что он простудился после того, как на него попала капля моего пота, — заявил Рамос. — Потом мы переписывались с Салахом, и он был в нормальном состоянии. Он мог отыграть второй тайм, если бы ему сделали обезболивающий укол. Я так делал не раз, но когда подобное случается с Рамосом, этому уделяется намного меньше внимания. Не знаю, то ли потому, что я так давно играю за «Реал» или так давно побеждаю, но люди оценивают это по-другому».

А когда год спустя Серхио совсем не тепло встретили на «Уэмбли» во время матча Лиги наций Англия — Испания, он напомнил, как в соцсетях разгневанные фанаты грозили смертью ему и его семье. Дело дошло даже до смены телефонных номеров. При этом Рамос настаивал, что его совесть чиста: «Как я уже говорил, я никогда не пытался навредить коллеге. Есть люди, которые, возможно, неправильно поняли это, но это футбольные вещи. Это ничего не изменит ни в моей игре, ни во мне».

Между тем угрозами дело не ограничилось. В Каире египетские болельщики устроили акцию протеста около испанского посольства, а на сайте change.org появилась собравшая полмиллиона подписей петиция с требованием к ФИФА и УЕФА наказать Рамоса.

Никаких санкций, естественно, не последовало, но кара настигла защитника «Реала» в игре Испания — Хорватия. «Намеренно ли я ударил Рамоса локтем? Возможно, да, — признался защитник «Зенита» Деян Ловрен в интервью египетскому телеканалу Sada El Balad. — Рамос умышленно травмировал моего друга, так что пришло время заплатить за то, что он сделал. Как отреагировал на это Салах? Не скажу, но он рассмеялся».

Гениальное нарушение

Реакция египтянина на откровения соперника получилась показательной. «Я не знаю, можно ли назвать прием Рамоса нормальным игровым эпизодом. Может быть. Забавно, что он думает, что я первым схватил его за руку и получил травму в результате падения. Он сказал, что я мог бы доиграть матч, если бы мне сделали укол? Прокомментирую это так: всегда приятно, когда тот, кто заставил тебя плакать, вызывает у тебя смех. Может, Рамос еще и знает, буду ли я готов к чемпионату мира? Он прислал мне сообщение, но я не сказал ему, что у меня все в порядке», — не без иронии заметил Салах.

А лучшую характеристику тому эпизоду дал знаменитый защитник Джорджо Кьеллини, который знает все хитрости и тонкости игроков обороны. «Серхио умеет играть ключевую роль в больших матчах. Он способен нанести травму просто с какой-то невероятной хитростью. То, как он травмировал Салаха в финале, — гениально. Он всегда говорил, что это было не специально, зная, что в девяти случаях из десяти, падая именно так — не отпуская руку соперника, он ее сломает».

В футбольном мире это было очевидно для многих. В этом плане показательной получилась первая после инцидента встреча Салаха и Рамоса. Во время церемонии УЕФА получивший приз лучшему защитнику Лиги чемпионов испанец, возвращаясь на свое место, похлопал Мо по плечу, на что тот никак не отреагировал.

Потом египтянин говорил, что тема той травмы, которую он назвал худшим моментом в карьере, закрыта. Он отшучивался или уходил от темы, когда «Ливерпуль» и «Реал» сошлись в четвертьфинале в прошлом сезоне. Возможно потому, что эту стадию нельзя сравнить со сражением за трофей.

Зато сейчас Салах сказал много. О желании встретиться с Мадридом, о том, что пришло время свести счеты, и о мести. Это блюдо обычно подают холодным, однако Мо вполне себе горяч и говорит, что «помнит прошлый финал с «Реалом» так, словно он был вчера». Так что совсем не важно, что Рамос там больше не играет.