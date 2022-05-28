Пьяный электрик и «петрушки» от Карпина. «Реал» и «Ливерпуль» сыграют на легендарном для России стадионе

Обозреватель «СЭ» и бывший пресс-атташе сборной России вместе с Владимиром Бесчастных вспоминают выезд на «Стад де Франс» в 1999 году.

28 мая «Реал» и «Ливерпуль» схлестнутся в главном матче весны. Финал Лиги чемпионов пройдет в Париже на легендарном «Стад де Франс» — знаковой арене для мирового футбола. Она была построена к ЧМ-1998, и именно тут Зинедин Зидан оформил дубль в ворота Бразилии в финале того турнира.

«Стад де Франс» быстро стал одним из главных мировых стадионов. Здесь игрался финал Евро-2016, принесший Криштиану Роналду первый титул на уровне сборных. Проводились финалы Лиги чемпионов в 2000 и 2006 годах (оба раза, кстати, победили испанские клубы — «Реал» и «Барселона»).

На «Стад де Франс» проходили ЧМ-2003 по легкой атлетике и Кубок мира по регби-2007. Именно арена в парижском пригороде Сен-Дени станет одной из основных во время летней Олимпиады-2024.

Но у российских болельщиков со «Стад де Франс» связаны особые воспоминания. Именно здесь сборная России одержала одну из самых знаковых побед в истории. 23 года назад, 5 июня 1999-го, команда Олега Романцева оформила в Сен-Дени ярчайший триумф над могучей Францией (3:2), проходившей отбор на Евро-2000 в статусе действующего чемпиона мира.

Вместе с Владимиром Бесчастных мы вспомнили то, что осталось за кадром исторической победы, а также порассуждали о магии стадиона, на котором сойдутся две сильнейшие команды Европы.

Закрытая тренировка сборной и пьяный электрик

Сколько же за всю жизнь мне выпало повидать стадионов, на которых доводилось рубиться «Спартаку» и сборной Романцева: больших и маленьких, крутых и провинциальных. От могучего «Бернабеу» в сердце Мадрида до муниципального с облезлым полем в крошечной Андорре. Но в памяти засел один. Тот, что почти четверть века назад вырос в северном пригороде Парижа.

Конечно, в июне 1999-го, когда мы прибыли в столицу Франции со сборной Романцева, нам ничего об этом стадионе не было известно. Знали только, что если не победим, то на попадании на Евро-2000 можно ставить крест.

Французов наши проблемы особо не интересовали — они не сомневались в успехе своей сборной. Год назад Франция выносила здесь Бразилию в финале чемпионата мира. Так что приезд России особого ажиотажа не вызвал — в аэропорту не было даже настойчивых журналистов. Только Мишель Платини чувствовал подвох и перед матчем дал осторожное интервью France Football, в котором предупредил: «Русские загнаны в угол — Франции не стоит об этом забывать». Но слова легенды потонули в общем потоке предсказаний нового разгрома на «Стад де Франс», поле которого после победы в финале ЧМ-98 фанаты окрестили счастливым для их сборной. До нашего приезда команда Роже Лемерра ни разу на нем не проигрывала и лишь однажды сыграла вничью.

Футболисты сборной России в раздевалке «Стад де Франс» в 1999 году. Андрей Голованов и Сергей Киврин

Но на весь этот предматчевый антураж в расположении сборной России никто внимания не обращал — своих забот хватало: с недолеченной травмой приехал из «Сельты» Александр Мостовой, неважно чувствовали себя Дмитрий Аленичев с Сергеем Юраном. Переживали за только что появившегося Александра Панова из «Зенита» — справится ли? В остальном готовились, как обычно, без суеты, по-деловому. А перед матчем отправились на «счастливое» поле французов.

Чуть раньше Михаил Гершкович предупредил, что часовая разминка пройдет при закрытых дверях, попросив службу безопасности проявить особую бдительность. Не думаю, что Роже Лемерра с его россыпью звезд мировой величины так уж интересовали секреты нашей подготовки. Правда, когда в середине тренировки под табло в лежачем положении был замечен подозрительный субъект, показалось, что опасения были не напрасны. Но оперативно сработавшие секьюрити доложили, что тревога оказалась ложной. И это не засланный казачок, а электрик, глотнувший вина после работы и решивший вздремнуть на трибуне. Так что занятие прошло без происшествий, а самое главное — без травм.

Виски, буфет и реплика Карпина

Сама арена произвела огромное впечатление — просторная, с легкими современными конструкциями и взлетающими к небу 80-тысячными трибунами, которые полностью защищал от дождя надежный козырек. И с любого места под ним игра видна как на ладони. А разобраться в ее нюансах помогают два огромных табло. Было ясно, что футбол творцам проекта был не безразличен. И работали они над ним так, чтобы болельщикам было максимально комфортно. Отсюда и удобные выходы, эскалаторы, лифты, близость автостоянок и остановок для транспорта. Понятно, что не забыли и про тех, кому здесь предстояло играть. На «Стад де Франс» футболисты получали просторные раздевалки с самым необходимым и современным оснащением. Ну и, конечно, идеальный газон, над которым ежедневно колдовала команда специалистов.

Но единственный недостаток красавицы-арены я обнаружил за два часа до игры, когда не нашел под ее трибунами заведения, где можно было ослабить нервное напряжение, например, парой глотков виски. Хотя на финале Евро-1984 Франция — Испания, который также проходил в Париже, но на «Парк де Пренс», «буфетной проблемы» не возникло. Неслучайно именно на таком гостеприимном стадионе сборная СССР в 1960-м стала обладателем первого Кубка Европы!

Но вернемся на «Стад де Франс». Именно там я впервые увидел, что, ожидая выхода на игру, соперники под трибунами находятся в нескольких шагах друг от друга. И мне показалось, что французы поглядывали на наших ребят с какой-то нескрываемой надменностью. На что обратил внимание и Валерий Карпин, который, сверкнув глазами, свозь зубы бросил в сторону чемпионов мира: «Ну, держитесь, петрушки!»

А дальше был бой!

«Стад де Франс» любит отчаянных!

— Когда будешь смотреть финал с «Реалом» и «Ливерпулем» на «Стад де Франс», вспомнишь, как сам выходил на его поле? — спрашиваю Владимира Бесчастных, с которым мы недавно пообщались по случаю 100-летнего юбилея «Спартака».

— Еще бы! Это случилось в середине второго тайма, когда я поменял Серегу Семака. Время поджимало, надо было ломать игру. И Романцев выпустил меня вторым нападающим к Панову. Трибуны битком, ревут — ощущение, что они вот-вот на тебя обрушатся. Но для меня такая обстановка не в диковину была. Я ее уже и в Кубке Кубков в Ливерпуле проходил, и в Лиге чемпионов на «Камп Ноу». Лично меня такой вулкан только заводит.

— В финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» так же горячо будет?

— Может, еще и похлеще! В 1999-м наших-то болельщиков в Сен-Дени можно было по пальцам пересчитать. А здесь испанский и английский десант фанатов все трибуны забьет. А они — народ горячий!

Николя Анелька и Виктор Онопко в матче Франция — Россия (2:3) на «Стад де Франс». Сергей Киврин, Фото «СЭ»

— Это может создать проблемы полиции?

— Не думаю. Во Франции полицейские к любым выступлениям привыкшие. И практики по этой части у них хватает. Так что если и возникнут какие-то проблемы на трибунах или в городе, то с ними быстро разберутся.

— Не кажется, что английский вариант финала был бы интересней?

— Не думаю. Все-таки, когда встречаются представители разных футбольных школ, это всегда интереснее. Да еще с таким количеством звезд: Бензема, Модрич, Винисиус, Кроос, Салах, Мане, Фабиньо, Луис Диас...

— Как думаешь, кому 28 мая принесет удачу поле, на котором российская сборная добилась исторической победы?

— «Реал» с «Ливерпулем» совершили подвиг, буквально на зубах вырвав проход в финал. Это команды высочайшего класса с железным характером и умением перестраивать игру в зависимости от ситуации. Что и подтвердилось в полуфиналах. Лично я буду симпатизировать «Ливерпулю», против которого играл в «Спартаке» в Кубке Кубков. Считаю, что сегодня он ни в чем не уступает «Реалу». Но поскольку ничьих в финалах не бывает, то, думаю, удача будет на стороне тех, кто не побоится рисковать. Ведь «Стад де Франс» любит отчаянных! В этом я сам убедился.