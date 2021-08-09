«Спартаку» нужно чудо в матче с «Бенфикой». Получится ли его совершить?

После 0:2 в Москве красно-белые могут получить полную авоську.

Во вторник, 10 августа, в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Спартак». Первую встречу со счетом 2:0 выиграли португальцы. Ответная пройдет в Лиссабоне, начало — в 22.00 мск. «СЭ» уже дал прогноз матч, а подогреть интерес к нему можно ставкой с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

«Бенфика» — «Спартак»: где смотреть матч 10 августа

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции из Португалии — в 21.55 мск.

Команде Руя Витории для попадания в групповой этап ЛЧ необходимо пройти двух соперников. Если «Спартак» пройдет «Бенфику», в заключительном раунде встретится с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн». В первой игре голландская команда выиграла дома со счетом 3:0.

Если «Спартак» не сможет преодолеть «Бенфику», то вылетит в Лигу Европы. Красно-белые сразу попадут в групповой этап второго по силе еврокубка, где от России выступит и «Локомотив».

«Бенфика» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 10 августа

«Бенфика» блестяще провела матч в Москве. Главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш после финального свистка сказал, что его команда могла выиграть со счетом 5:0, так как соперник «в некоторых моментах играл в гандбол». Гости выглядели заметно сильнее, а бригада арбитров принимала решения в пользу красно-белых.

В субботу лиссабонцы стартовали в чемпионате Португалии с трудной гостевой победы над «Морейренси», а «Спартак» в РПЛ дома сенсационно уступил «Нижнему Новгороду».

Команда Руя Витории на старте сезона выглядит удручающе, и пока сложно сказать, откуда ей взять ресурсы на крупную победу в Лиссабоне. Правило гостевого гола с этого сезона отменено в еврокубках, и даже счет 3:1 или 4:2 в пользу «Спартака» не гарантирует ему успех — игра перейдет в овертайм.

Букмекерская компания БЕТСИТИ явным фаворитом ответной встречи видит «Бенфику»: на ее победу в основное время коэффициент 1.52, на «Спартак» — 6.30, на ничью — 4.50. Проход московского клуба в следующий раунд маловероятен — на это можно поставить за щедрые 15.0.

Прогноз «СЭ»: Красно-белые пока явно не в форме. Команда выглядит разобранной, и снаружи на нее оказывается мощное давление. В Москве «Спартаку» повезло, что он пропустил от «Бенфики» лишь два мяча.

В атаке у команды Руя Витории что-то может получиться, но в обороне определенно будут проблемы. Наш выбор — индивидуальный тотал голов «Бенфики» больше 2 с коэффициентом 2.02.

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