«Бенфика» вскрыла «Спартак» через фланги. Руй Витория не учел главный тренд Евро

Тактический разбор матча, в котором «Спартак» фактически выбыл из Лиги чемпионов.

Перед матчем в российском спортивном сообществе веяло оптимизмом. Конечно, в первую очередь он основывался на ярких разгромных победах «Спартака» на Кубке «Матч Премьер». Дополнительный ажиотаж вызывался связью Руя Витории с португальским клубом — тренер возглавлял «Бенфику» на протяжении трех с половиной лет. Легкомысленный «анализ» добавлял уверенности: Витория знает соперника изнутри.

Однако матч показал, что «Бенфика» — уже совсем другая команда. Амбициозный Жорже Жезуш возглавил команду перед началом прошлого сезона, и под нового тренера сделали рекордную закупку на сумму свыше 100 миллионов евро. Но в дебютном сезоне Жезуш провалился, вылетев в квалификационном раунде от греческого ПАОКа и заняв лишь третье место в чемпионате.

На сей раз, кажется, Жорже взялся за дело серьезно. Разберем, как его «Бенфика» вскрыла «Спартак» и добилась удобного результата перед ответным матчем в Лиссабоне.

Стартовые планы

УЕФА представил схему «Спартака» как типичные для команды Витории 4-2-3-1. Однако в течение матча стало ясно, что московский клуб играет по построению 4-1-4-1 с Умяровым в качестве единственного опорного полузащитника.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Хендрикс и Зобнин играли по дуэту полузащитников «Бенфики» — Юлиану Вайглю и Жоау Мариу. Располагавшиеся на флангах Бакаев и Ларссон в начале матча прессинговали крайних центральных защитников соперника. Рассказов и Айртон нерегулярно, но выдвигались на вингбеков — Алекса Гримальдо и Диогу Гонсалвеша.

«Бенфика» вышла играть по схеме 3-4-3 с ярко выраженными вингбеками. Тройку сзади стабильно составляли экс-защитники «Манчестер Сити» и «Тоттенхема» Николас Отаменди и Ян Вертонген, а также бразилец Лукас Вериссимо. Впереди с форвардом Харисом Сеферовичем атакующее трио составили португальцы Рафа Силва и капитан Пиззи.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Обе команды стали агрессивно прессинговать с первых минут. Гонсалвеш крайне высоко прессинговал Айртона на фланге, присоединяясь к интенсивному давлению команды. Забегая вперед, стоит отметить: трудно вспомнить, когда в последний раз «Спартак» сталкивался с таким прессингом. На 86-ой минуте, когда «Бенфика» уже добилась результата, мы наблюдали вот такую картину.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Прессинг до вратаря заставлял Максименко раз за разом выносить вперед. Соболев не выиграл все дуэли у своих визави, однако когда ему удавалось опередить оппонента в борьбе за мяч, быстро продвинуть мяч вперед не получалось. Иногда «Спартак» разыгрывал от ворот коротко, но только для того, чтобы стянуть больше игроков португальцев в прессинг и сделать заброс вперед. При успешном раскладе (выигранная борьба вверху + точная и своевременная скидка или продвигающий пас вперед после обработки) у красно-белых могли появиться атаки два в два с середины поля соперника.

Печаль лишь в том, что этого успешного расклада вчера мы так и не увидели. В этом контексте интересна статистика за прошедший сезон в европейских чемпионатах: при длинных розыгрышах от ворот команда продвигает мяч в среднем на 21 (!) метр меньше, чем при коротких (28.7 против 49.8), а сохраняет владение почти на 13% меньше раз (13.5 против 26.4).

Главный тренд Евро похоронил шансы «Спартака»

Если бы я был на послематчевой пресс-конференции Витории, то точно бы спросил, смотрел ли он минувший Евро. Потому что именно на прошедшем континентальном турнире в мировом футбольном сообществе самым популярным словом стал «вингбек». Успехи Гозенса, Дюмфриса, Торгана Азара оставили равнодушными только тех, кто не смотрел. Да и то, про эти зоны на флангах трубили отовсюду так громко, что даже с выключенным интернетом можно было услышать.

С первых минут «Бенфика» стала умело пользоваться двойной нагрузкой на Рассказова и Айртона. В эпизоде ниже Николай очень сильно сузился и оставил за спиной большую зону для вбегания Гримальдо. Эпизод закончился проникающим пасом в центр штрафной и заблокированным ударом.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Через пару минут Гонсалвеш на правом фланге решил примерить на себя роль Дюмфриса из матча с Украиной и стал сигнализировать о готовности принять мяч.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Рафа Силва посадил на пятую точку Рассказова (потому что Николаю пришлось добегать за соперником и стелиться в подкате) и отдал точную подачу. Айртон оказался совершенно не готов, что за его спиной будет еще один футболист. Удар в противоход пришелся по центру — Максименко спас.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

«Бенфика» продолжила создавать моменты. Рассмотрим эпизод на 17-ой минуте. Сеферович сместился на правый фланг и увел за собой Джикию. Силва оказался с мячом в окружении Умярова и Хендрикса, а Айртон возвращался обратно трусцой, видя численное преимущество своей команды. Тем временем Пиззи на подступе к штрафной опекает Рассказов, а в левом верхнем углу вновь маячит Гримальдо.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Силва отыгрывается с Сеферовичем, а Рассказов начинает понимать, что за его спиной — большая зона, и отклеивается от Пиззи. Жиго сконцентрирован на мяче и один обороняет пространство перед вратарской, а капитан «Бенфики» остается совершенно открытым и наносит удар с расстояния 11-метровой отметки. Сильно выше ворот.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Второй гол также пришел с фланга, хоть это и не кажется настолько очевидным. После суматохи в штрафной хозяев, мяч пришел к Вериссимо. Вышедший на замену нападающий Эвертон стал уводить от штрафной Айртона. Заменивший Сеферовича Рамуш «связал» Жиго и Джикию, чем воспользовался вингбек Жилберто. В конкретном эпизоде он поменялся ролями с Эвертоном и исполнил забегание в правый полуфланг. Джикия среагировал слишком поздно.

Эпизод матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Тем самым, португальский клуб с первых минут нашел ресурс для генерации постоянной угрозы у ворот «Спартака». Чтобы предотвратить эту опасность, красно-белые должны были отдельно опекать вингбеков соперника. Иногда эту роль исполняют игроки центра поля, иногда атакующие футболисты на флангах. Ларссон и Бакаев оставались в высоких позициях для возможных контратак. Умяров и, впоследствии, Крал с Мозесом стали помогать только во втором тайме, когда счет уже не был равным.

Матч мог закончиться даже вничью , но это ничего не меняет

Плюсуя три несправедливо не назначенных пенальти в ворота московской команды, невольно доходишь до очевидного вывода: счет мог быть разгромным. Эту мысль высказал Жорже Жезуш на пресс-конференции. Витория акцентировал внимание на первом пропущенном мяче, заявив, что гол придал «нервозности» команде. Мы разобрали, почему первое взятие ворот «Спартака» нельзя было засчитывать.

Если бы в том эпизоде зафиксировали офсайд, неизвестно, какое продолжение получила бы встреча. Это ни в коем случае не оправдание для «Спартака». Команде нужно проанализировать игру и срочно придумать, как найти ресурс для стабильной генерации моментов у чужих ворот. Все, что в этом матче нашла команда — это дальний удар Умярова после отскока, несколько проходов Ларссона и Айртона в штрафную и не назначенный штрафной на Мозесе в метре от штрафной площади. Для уровня Лиги Чемпионов — это катастрофически мало.