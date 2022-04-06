«Ливерпуль» взял свое на классе, но чуть не придумал себе проблемы

Победой над «Бенфикой» в Лиссабоне (3:1) команда Юргена Клоппа почти гарантировала выход в полуфинал.

Португалия — шестая в таблице коэффициентов УЕФА. Лучшая лига после топ-5, которая в теории должна наступать на пятки Франции. Но де-факто как раз португальские команды лучше всего демонстрируют трансформацию Лиги чемпионов в клуб избранных и размер пропасти, разделяющей грандов со всеми остальными. «Порту», в прошлом сезоне выбивший из турнира «Ювентуса» и достойно уступивший «Челси», скорее исключение.

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В этом сезоне «драконы» стали в группе третьими, получив дома оплеуху от «Ливерпуля» (1:5). Действующий чемпион «Спортинг» на старте плей-офф на глазах своих болельщиком был уничтожен «Манчестер Сити» (0:5). Да и «Бенфику» по сумме двух матчей в группе безжалостно растоптала «Бавария» (0:4, 2:5). И хотя «орлы» оставили за спиной «Барселону», нужно понимать, в сколь жалком состоянии находились каталонцы эпохи позднего Роналда Кумана, а магия Хави к заключительному туру еще не начала работать.

Выбившие в квалификации «Спартака» лиссабонские «орлы» тоже изменились. Как минимум потому, что под новый год клуб уволил Жорже Жезуша. Тренер, чьего возвращения из «Фламенго» ждали, словно мессию, разочаровал болельщиков и рассорился с футболистами. Штурвал в итоге передали работавшему с «Бенфикой В» Нелсону Вериссиму, который трудится с приставкой «врио». А так как команда в португальской лиге лишь третья и отстает от лидера на 15 очков, вряд ли тренера ждет полноценное повышение.

Тем не менее, «Аякс» — вопреки всем прогнозам — Вериссиму прошел, и с ролью статиста в четвертьфинале мириться не хотел. 44-летний специалист даже говорил, что есть возможность использовать слабые стороны «Ливерпуля». Вместе с тем бросилось в глаза, как во время пресс-конференции Вериссиму несколько раз упомянул фактор 12-го игрока, только бешеная поддержка «Да Луж» — совсем не то, чем можно удивить Клоппа и его команду. Тут требуется нечто экстраординарное, а не ошибки из разряда школьных. Настолько наивных, что при подаче углового оппонентом 192-сантиметрового Конате почему-то оказался 174-сантиметровый вингер Эвертон.

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Может, хозяева не ждали бомбардирских подвигов от забившего свой первый мяч за «Ливерпуль» французского защитника? Только это странно, если в этом сезоне у красных голы забивали два десятка футболистов, а из деталей обычно и складывается результат. И было видно: штаб Клоппа разобрал португальцев чуть ли не на молекулярном уровне. Гости методично пытались вскрывать оборону соперника в зоне между потерявшим скорость 34-летним Фертонгеном и Гримальдо, который старался агрессивно действовать по Салаху.

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Только египтянин все равно нашел свой первый момент, открывшись под пас Мане пяткой, а когда Салах увел опекуна за собой, в свободную зону под проникающую передачу Кейта мгновенно ворвался Диас. Даже не форсируя события и держа в уме фирменные контратаки «Бенфики», «Ливерпуль» играл с запасом, демонстрируя, что такое разница в классе.

А гол номер два скорее напоминал издевательство. Диагональ Александра-Арнолда, скидка Диаса на находившегося перед пустыми воротами Мане — все сделано с невероятной для такого уровня легкостью.

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Если бы еще и Салах забил после чистого выхода один, это было бы даже слишком сурово по отношению к сопернику, однако Влаходимос снова выручил, показав, что он один из немногих в составе «Бенфики», кто реально готов к нужному уровню противостояния. Остальных же разбудил Конате, махнувший мимо мяча после прострела Рафы Силвы и подаривший гол лучшему снайперу «орлов» Нуньесу.

Уругваец, забивший в этом сезоне «Барселоне», «Баварии» и «Аяксу», огорчил еще одного соперника. И пусть это не совсем логично, зато второй тайм получился нескучным. Настолько, что недовольный происходившим на поле Клопп разом поменял сразу трех игроков. Помогло. А экс-футболист «Порту» Диас, которого освистывали трибуны, голом в концовке превратил ответную игру на «Энфилде» в формальность.