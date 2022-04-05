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«Челси» — «Реал»: у команды Тухеля получится лучше, чем с «Брентфордом»

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Томас Тухель.
Фото Reuters
Карим Бензема.
Фото AFP
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Лондонцы еще никогда не проигрывали «королевскому клубу».

Лига чемпионов возвращается! На этой неделе будут сыграны первые четвертьфиналы. В среду, 6 апреля, состоится главный матч на этой стадии турнира — «Челси» против «Реала». Сделать ставку на битву титанов вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Реал»

Матч «Челси» — «Реал» состоится в среду, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча в России можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира в 21.45.

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«Челси» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 6 апреля

«Челси» — один из главных ньюсмейкеров последнего месяца в европейском футболе. Связано это в первую очередь со сменой владельца клуба. В шорт-лист вошли четверо претендентов, однако против американского семейства Риккетс резко выступили болельщики синих.

Турбулентно и на футбольном поле. В минувший уик-энд «Челси» сенсационно проиграл на своем поле «Брентфорду» — 1:4. Хотя вроде бы ничего не предвещало — синие повели в начале второго тайма 1:0 после гола Антонио Рюдигера, а потом случился внезапный провал.

Но есть и хорошие новости — правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты на этот матч и на «Стэмфорд Бридж» будут зрители.

Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема.
Фото AFP

«Реал» же после разгрома в класико получил возможность перезагрузиться во время паузы на матчи сборных, а на выходных обыграл «Сельту», сделав еще один шаг к чемпионству в Испании. Получилось, правда, скандально — рефери назначил в пользу мадридцев три 11-метровых, два из которых реализовал Карим Бензема.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Челси». Коэффициент на победу синих — 2.07, на «Реал» — 3.70, на ничью — 3.50.

«Челси» еще ни разу не проигрывал «Реалу» в еврокубках. Правда, и матчей было всего четыре (+2=2). Последние — в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда синие после ничьей в Мадриде (1:1) победили дома (2:0). Выборка слишком маленькая для того, чтобы делать глобальные выводы, но, как показывает вся работа Томаса Тухеля в «Челси», он умеет подводить команду к конкретным топ-матчам.

Прогноз «СЭ»: победа «Челси» с форой «-1» с отличным коэффициентом 3.00.

Согласны с прогнозом или верите в мадридскую команду? Зарегистрируйтесь в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Челси
Томас Тухель
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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