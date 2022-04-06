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Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»

«Манчестер Сити» победил «Атлетико» в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 апреля. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1:0. Кевин де Брейне.
Фото Reuters
В Манчестере мадридцы оборонялись всей командой, но все-таки уступили (0:1).
Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Атлетико
Голы
Де Брейне, 70 (1:0)
Манчестер Сити
Эдерсон Стоунс Аке Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Габриэл Жезус, 68) Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Грилиш, 68) Махрез (Фоден, 68)
Атлетико
Облак Лоди Савич Фелипе Мандава Врсалько Кондогбья Коке (де Пауль, 60) Льоренте (Корреа, 60) Жоау Феликс (Лемар, 81) Гризманн (Кунья, 60)
Предупреждения
Габриэл Жезус 85’, Эдерсон 90+2’  -  де Пауль 69’, Корреа 83’, Врсалько 90+2’
Судьи
Ковач (Румыния)

Перед игрой Пеп Гвардиола угрожал, что выпустит на встречу с «Атлетико» 12 футболистов. Нет, серьезно, так и сказал: «В Лиге чемпионов я все время мудрю с тактикой. И именно поэтому у меня хорошие результаты. Я люблю мудрить и придумывать глупую тактику. Перед матчем меня озарит, и будет что-то невероятное. Мы сыграем в 12 человек».

Понятно, что это сарказм. Главный тренер «Манчестер Сити» иронизировал по поводу того, что до прошлого сезона «горожане» при нем не могли пройти стадию 1/4 финала. В некоторых играх плей-офф и правда казалось, что Пеп зря изобретает велосипед, и свои же футболисты не понимают обновленные требования тренера. Но, во-первых, проклятие четвертьфинала уже снято. Во-вторых, как раз в этой встрече Гвардиоле следовало проявить свой тактический гений.

«Атлетико» — самый оборонительный топ-клуб Европы. Диего Симеоне за десять с лишним лет руководства мадридским коллективом выстроил идеальную систему. Ее можно не любить — и многие болельщики критикуют «матрасников» в соцсетях — однако эта стратегия эффективна.

Как победить одну из сильнейших команд планеты в гостях или хотя бы не дать ей выиграть? Рецепт Симеоне: откровенно парковать автобус. Аргентинец вообще никогда не стеснялся и не волновался о чужом мнении, вот и сейчас думал только о себе и своей команде.

Матч и выглядел так, будто у «Сити» 12 человек на поле. «Атлетико» выстроился по схеме 5-5-0. И это не гипербола: в первом тайме без мяча (то есть три четверти времени) Гризманн и Жоау Феликс уходили во фланги. Правда, структуру передняя линия обороны держала не всегда, и центральные хавбеки старались выдергиваться, когда мяч оказывался близко к ним. Но сути это не меняет: пусть формально «Атлетико» вышел с двумя нападающими, но на деле они оказались частью гигантской оборонительной доктрины.

Можно сказать, что на такое Симеоне спровоцировала и отмена правила гостевого гола. Мы уже видели подобную картину два месяца назад в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» — «Реал», но сейчас другая команда из столицы Испании действовала еще глубже. «Сити» даже не пытался вскрывать защиту через центр, так как это бесполезно, поэтому все время мяч уходил в одну из бровок. Правда, и оттуда ничего опасного создать хозяева не могли, так что до перерыва план «Атлетико» работал идеально.

Во втором тайме Гвардиола перевел Стерлинга в центр, а Гризманн хотя бы стал изображать переднюю линию обороны — и расстановка «Атлетико» стала напоминать 5-4-1. Но это никак не влияло на ход встречи. «Сити» все еще владел мячом 75 процентов времени, а Гвардиола, наверное, ловил дежа-вю из 2016 года — тогда он во главе «Баварии» уступил «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов в похожей ситуации.

Тут мадридцы тоже могли забить — например, в начале второго тайма опасно к воротам Эдерсона убегал Гризманн, но его успели остановить, а Льоренте на 51-й минуте даже пробил в створ. Но очевидно, что ближе к голу был «Манчестер Сити». И, конечно, заслуживал победы.

Команда Гвардиолы не играла идеально. Слишком мало оригинальных действий у чужих ворот, а самым опасным моментом долгое время оставался удар Де Брейне со штрафного. Симеоне пытался запутать Гвардиолу массовой заменой атакующих футболистов в середине второго тайма, но испанский тренер не повелся. И сам сделал результативную перестановку.

Фил Фоуден — вот человек, который позволил «Сити» добиться своего. Англичанин вышел на поле на 68-й минуте и почти сразу хитрым пасом вывел Де Брейне на гол. Чуть позже он же создал еще один момент, когда Савич вынес мяч из пустых ворот. Англичанин вообще расцветил игру и лишний раз доказал, почему его считают будущей звездой мирового класса.

В концовке «Атлетико» уже стал нервничать и провоцировать хозяев, но ни одного мяча гости так и не забили. 1:0 — вряд ли Гвардиола сильно доволен результатом, но это все равно лучше ничьей.

Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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