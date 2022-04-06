Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»

В Манчестере мадридцы оборонялись всей командой, но все-таки уступили (0:1).

Перед игрой Пеп Гвардиола угрожал, что выпустит на встречу с «Атлетико» 12 футболистов. Нет, серьезно, так и сказал: «В Лиге чемпионов я все время мудрю с тактикой. И именно поэтому у меня хорошие результаты. Я люблю мудрить и придумывать глупую тактику. Перед матчем меня озарит, и будет что-то невероятное. Мы сыграем в 12 человек».

Понятно, что это сарказм. Главный тренер «Манчестер Сити» иронизировал по поводу того, что до прошлого сезона «горожане» при нем не могли пройти стадию 1/4 финала. В некоторых играх плей-офф и правда казалось, что Пеп зря изобретает велосипед, и свои же футболисты не понимают обновленные требования тренера. Но, во-первых, проклятие четвертьфинала уже снято. Во-вторых, как раз в этой встрече Гвардиоле следовало проявить свой тактический гений.

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«Атлетико» — самый оборонительный топ-клуб Европы. Диего Симеоне за десять с лишним лет руководства мадридским коллективом выстроил идеальную систему. Ее можно не любить — и многие болельщики критикуют «матрасников» в соцсетях — однако эта стратегия эффективна.

Как победить одну из сильнейших команд планеты в гостях или хотя бы не дать ей выиграть? Рецепт Симеоне: откровенно парковать автобус. Аргентинец вообще никогда не стеснялся и не волновался о чужом мнении, вот и сейчас думал только о себе и своей команде.

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Матч и выглядел так, будто у «Сити» 12 человек на поле. «Атлетико» выстроился по схеме 5-5-0. И это не гипербола: в первом тайме без мяча (то есть три четверти времени) Гризманн и Жоау Феликс уходили во фланги. Правда, структуру передняя линия обороны держала не всегда, и центральные хавбеки старались выдергиваться, когда мяч оказывался близко к ним. Но сути это не меняет: пусть формально «Атлетико» вышел с двумя нападающими, но на деле они оказались частью гигантской оборонительной доктрины.

Можно сказать, что на такое Симеоне спровоцировала и отмена правила гостевого гола. Мы уже видели подобную картину два месяца назад в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» — «Реал», но сейчас другая команда из столицы Испании действовала еще глубже. «Сити» даже не пытался вскрывать защиту через центр, так как это бесполезно, поэтому все время мяч уходил в одну из бровок. Правда, и оттуда ничего опасного создать хозяева не могли, так что до перерыва план «Атлетико» работал идеально.

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Во втором тайме Гвардиола перевел Стерлинга в центр, а Гризманн хотя бы стал изображать переднюю линию обороны — и расстановка «Атлетико» стала напоминать 5-4-1. Но это никак не влияло на ход встречи. «Сити» все еще владел мячом 75 процентов времени, а Гвардиола, наверное, ловил дежа-вю из 2016 года — тогда он во главе «Баварии» уступил «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов в похожей ситуации.

Тут мадридцы тоже могли забить — например, в начале второго тайма опасно к воротам Эдерсона убегал Гризманн, но его успели остановить, а Льоренте на 51-й минуте даже пробил в створ. Но очевидно, что ближе к голу был «Манчестер Сити». И, конечно, заслуживал победы.

Команда Гвардиолы не играла идеально. Слишком мало оригинальных действий у чужих ворот, а самым опасным моментом долгое время оставался удар Де Брейне со штрафного. Симеоне пытался запутать Гвардиолу массовой заменой атакующих футболистов в середине второго тайма, но испанский тренер не повелся. И сам сделал результативную перестановку.

Фил Фоуден — вот человек, который позволил «Сити» добиться своего. Англичанин вышел на поле на 68-й минуте и почти сразу хитрым пасом вывел Де Брейне на гол. Чуть позже он же создал еще один момент, когда Савич вынес мяч из пустых ворот. Англичанин вообще расцветил игру и лишний раз доказал, почему его считают будущей звездой мирового класса.

В концовке «Атлетико» уже стал нервничать и провоцировать хозяев, но ни одного мяча гости так и не забили. 1:0 — вряд ли Гвардиола сильно доволен результатом, но это все равно лучше ничьей.