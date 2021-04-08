Домашнее поражение действующего победителя Лиги чемпионов — главная сенсация первых четвертьфинальных матчей.

Потери — не оправдание

Прошлый раз «Бавария» проиграла в Лиге чемпионов больше двух лет назад — 13 марта 2019-го «Ливерпулю» (1:3). Как минимум согласно теории вероятности когда-то это должно было случиться вновь, но в любом случае поражение от «ПСЖ» — экстраординарное событие, которое требует обязательного разбора случившегося.

Первая версия на поверхности, и речь, естественно, о травмах. Мюнхенцы даже не смогли заполнить все строчки в протоколе, и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, несмотря на гол в ворота своего бывшего клуба, не мог стать полноценной заменой лучшему центральному нападающему современности Роберту Левандовски. А Лерой Сане в своем нынешнем состоянии явно уступает Сержу Гнабри, который сдал положительный тест на коронавирус.

Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ?



Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9 — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Это ключевые, но далеко не единственные потери. К тому же по ходу игры Ханси Флику пришлось вынужденно менять получивших мышечные повреждения Никласа Зюле и Леона Горецку. Правда, после подъема в среднюю линию Давида Алабы игра «Баварии» стала более сбалансированной, а Жером Боатенг вплоть до унизительного победного удара Кильяна Мбаппе выглядел в обороне на порядок надежнее не успевавшего за быстрыми оппонентами Зюле.

Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса ? pic.twitter.com/JQchpP7jpR — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Вот только все рассуждения о кадровых сложностях «Баварии» уравновешиваются аналогичными проблемами «ПСЖ». В Мюнхене не могли сыграть основные фланговые защитники Алессандро Флоренци и Леван Кюрзава, пара центральных хавов Марко Вератти — Леандро Паредес и нападающий Мауро Икарди. Кроме того, Маурисио Покеттино по ходу первого тайма лишился стержневого исполнителя в лице капитана команды Маркиньюса, а в перерыве замена потребовалась еще одному игроку обороны — Абду Диалло.

Мбаппе и Неймар сделали разницу

По потерям получается примерное равенство, а разницу в счете сделало качество атакующих линий. Неймар, Мбаппе и Анхель Ди Мария оказались не только эффектнее, но и эффективнее Шупо-Мотинга, Томаса Мюллера и Сане с Кингсли Команом. Если посмотреть на итоговую статистику матча, парижский КПД получился почти стопроцентным. Исключение — соло Неймара в штрафной, когда бразилец не смог пробить Мануэля Нойера ударом с нескольких метров. Это было единственное попадание гостей в створ, которое не завершилось взятием ворот.

При этом на совести немецкого голкипера первый гол Мбаппе, во многом задавший тон всей игре. Эпизод, когда выигравший до этого рекордные 17 подряд лигочемпионских матчей Нойер неуклюже завалился и пропустил в ближний угол, слишком сильно контрастирует с игрой Кейлора Наваса. Костариканец не справился только с теми ударами, которые не мог парировать чисто физически.

Шупо-Мотинг еще в августе выносил соперников из ЛЧ за «ПСЖ», а теперь отправляет мячи в ворота бывшей



Во втором тайме точно будет горячо ? pic.twitter.com/kEQe6uRJMw — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

В остальных эпизодах у трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» набралось десять сейвов. За всю историю турнира статистики Opta фиксировали такие же показатели вратаря в четвертьфинале всего один раз, когда в розыгрыше-2016/17 обстрел ворота Нойера устроил «Реал». В среду в Мюнхене было примерно так же, и владение мячом на протяжении двух третей игрового времени (61 процент) — самый банальный статистический показатель в пользу «Баварии».

Немецкая команда имела колоссальное преимущество по ударам (31-6), попаданиям в створ (12-4), угловым (15-1) и контактам с мячом внутри штрафной (69-10). Плюс в перекладину в первой же атаке пробил Шупо-Мотинг. Один Джошуа Киммих создал десять шансов для взятия ворот, что является лучшим показателем для этой стадии плей-офф за последние десять лет. И мы возвращаемся к тому, с чего начали, — высочайшему мастерству Неймара и Мбаппе, которое и склонило чашу весов в пользу «ПСЖ».

? «Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!»



Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед ? pic.twitter.com/Fj5FDzFQio — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Послематчевые комментарии представителей «Баварии» во многом получились схожими. «Вы всегда можете говорить о пропущенных голах, но никто не удивился бы, если бы мы выиграли 5:3 или 6:3. Но каким-то образом мы выстрелили себе в ногу», — заметил Мюллер.

«Я видел статистику, и это безумие. В другой день мы забили бы пять или шесть мячей», — поддержал одноклубника другой автор гола — Шупо-Мотинг.

«Соперник забил три мяча, практически не имея моментов, — заметил в свою очередь Флик. — У нас было много шансов, мы показали впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Но раз уж приходится это делать, давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценивать нашу игру, можно с оптимизмом ждать ответного матча в Париже».

Another BIG Champions League performance from Keylor Navas today ? pic.twitter.com/LUozWJ3NIi — B/R Football (@brfootball) April 7, 2021

Останется только один?

Главный тренер «Баварии» умеет держать лицо, хотя в преддверии матча Sport Bild снова сообщил о его непростых отношениях со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Данную тему поднимали уже несколько раз. Сначала в январе, когда появились данные, что Флик недоволен тем, что его пожелания по усилению состава остались без внимания. Уже в марте тренер публично заметил, что его контракт рассчитан до 2023 года и он по-прежнему хочет выигрывать титулы с «Баварией», а не собирается менять старого друга Йоахима Лева в сборной Германии.

Камень преткновения — трансферы. Флик хотел бы играть большую роль в комплектовании команды, что идет вразрез с традициями клуба, где решения по игрокам принимает правление «Баварии». Якобы недовольство тренера вызвало то, что Салихамиджич объявил о том, что мюнхенцы не продлят контракт с Боатенгом накануне важнейшей игры. Таков стиль спортивного директора, на которого недавно обиделись в «Лейпциге» за то, что он в день матча конкурента «Баварии» в борьбе за чемпионство слил в прессу новость о переходе лучшего защитника «быков» Дайота Упамекано.

? Thomas M?ller scores his 48th goal in the Champions League ??#UCL pic.twitter.com/DGgnydxOYf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021

Флик никак не комментирует тему конфликта, сосредоточившись на решающей части сезона. Разве что отшутился на днях фразой «По окончании сезона — отпуск». Салихамиджич тоже был немногословен, за несколько часов до игры с «ПСЖ» заявив: «Все знают, что мы хорошо работаем вместе и делаем все, чтобы обеспечить успех команды». Успокаивает болельщиков и Карл-Хайнц Румменигге, который уверяет: все вопросы улажены, и — вопреки слухам — ни он, ни почетный президент «Баварии» Ули Хенесс не вмешивались в ситуацию.

Однако скоро Румменигге, который с подачи Юппа Хайнкеса стал инициатором назначения Флика, оставит пост председателя правления «Баварии». Его сменит Оливер Кан, и пока знаменитый в прошлом голкипер очень осторожен в высказываниях. Фактор сборной держат в уме, и, к примеру, Лотар Маттеус уверен: по окончании сезона свой пост сохранит либо Флик, либо Салихамиджич. Вся эта свистопляска, естественно, не может не влиять на команду. И если вопрос с чемпионским титулом после выигрыша у «Лейпцига» практически решен, то перед визитом в Париж «Баварии» нужно сосредоточиться только на футболе. В противном случае «ушастый» кубок обретет нового владельца.