Финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов выдали в Мюнхене яркую игру, которая завершилась победой «ПСЖ» (3:2), уступившего в прошлом году «Баварии» в решающей встрече турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:3 (1:2)

Голы: Мбаппе, 3 (0:1). Маркиньюс, 28 (0:2). Шупо-Мотинг, 37 (1:2). Мюллер, 60 (2:2). Мбаппе, 68 (2:3).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман, Горецка (Дэйвис, 33), Шупо-Мотинг, Сане.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Дагба, Гей, Дракслер, Данилу Перейра, Ди Мария (Кин, 71), Неймар (Рафинья, 90), Мбаппе.

Предупреждения: Эрнандез, 35. Дракслер, 62. Киммих, 70. Боатенг, 72. Шупо-Мотинг, 89.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

7 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

В среду Мюнхен завалило снегом. В Германии в футбол в такой обстановке обычно играют накануне католического Рождества — в последнем туре первого круга бундеслиги. Видимо, в этом можно усмотреть знак, что вечером нас ждет что-то особенное. Не ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов, а новая и увлекательная история.

Параллели, естественно, были неизбежны, только за семь с половиной месяцев изменилось многое. Ханси Флик, которого боготворят фанаты «Баварии», не может найти общего языка со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, и, как уверяют в Германии, готов летом покинуть клуб. «ПСЖ» и вовсе встретил Новый год с Маурисио Покеттино на тренерской скамейке.

Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ?



Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9 — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Время выводов о работе аргентинца еще не пришло, а пока впечатления неоднозначные. На одной чаше весов эталонная игра с «Барселоной» на «Камп Ноу». На противоположной — непривычное второе место в лиге 1, где Покеттино потерпел поражения не только от прямых конкурентов «Монако» и «Лилля», но и от сражающихся за выживание «Лорьяна» с «Нантом».

Если упрощать, то нынешний «ПСЖ» уже не команда Томаса Тухеля, но еще не до конца команда Покеттино. Не до конца устоявшаяся, и напоминающая своей непредсказуемостью Неймара. Четыре дня назад бразильца удалили во встрече французского чемпионата, а теперь к 30-й минуте он выдал две гениальные голевые передачи и показал, что не просто так в день мюнхенского матча разместил в Instagram фото своего тату с цитатой великого баскетболиста Коби Брайанта: «Люди не понимают, насколько я одержим победами».

Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса ? pic.twitter.com/JQchpP7jpR — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

В эпизоде же с первым мячом Мбаппе многие вспомнили другое высказывание, уже за авторством Флика: «Иметь в воротах голкипера мирового класса — наше преимущество». Однако Нойер стал до удара заваливаться в направлении дальнего угла и пропустил в ближний. По голу Маркиньюса вопросов к вратарю не возникло, но два пропущенных мяча после двух ударов в первом тайма — красноречивая статистика. Если бы не офсайд, случился бы и третий — от Дракслера.

Все это слишком контрастировало с режимом Супермена, который включил в противоположной «рамке» Кейлор Навас. Иных вариантов просто не было, потому что к перерыву «Бавария» вела по ударам 15:2 (6 и 2 в створ) и владела мячом 63 процента времени. Костариканца поставил в тупик только бывший одноклубник Шупо-Мотинг, у которого не оказалось альтернативы в атаке без Левандовски и подхватившего коронавирус Гнабри.

Шупо-Мотинг еще в августе выносил соперников из ЛЧ за «ПСЖ», а теперь отправляет мячи в ворота бывшей



Во втором тайме точно будет горячо ? pic.twitter.com/kEQe6uRJMw — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Правда, приведенные выше данные применительно к этой игре не имели практического смысла, а искать в таком матче логику — бесполезное занятие. Причина номер один — кадровые сложности обоих клубов. Баварцы даже не смогли полностью заполнить протокол, а состав «ПСЖ» в идеальной ситуации выглядел бы другим примерно наполовину.

Три замены к перерыву — тоже экстраординарное событие. Флик благодаря им разобрался со сложностями в опорной зоне, подняв туда Алабу. Парижская же оборона стала проседать, когда спустя минуту после своего гола замену попросил Маркиньюс. Без капитана парижане получили два мяча из центра штрафной после ударов головой. Обычно «Бавария» в такой ситуации дожимает любого соперника.

? «Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!»



Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед ? pic.twitter.com/Fj5FDzFQio — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Но сейчас командный кураж мюнхенцев оказался не таким весомым, как вдохновение Мбаппе. Забить в ближний угол, пустив мяч между ногами Боатенга — высший пилотаж, который поставлен на поток. После хет-трика в Барселоне у Кильяна дубль в Мюнхене, однако это еще ничего не значит.