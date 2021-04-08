Рабинер — о сумасшедшем матче в Мюнхене.

Только очень, очень большие игроки способны забивать так и в таких психологических ситуациях, как Кильян Мбаппе при счете 2:2 в Мюнхене. Когда соперник вас возит, почти уничтожает. Когда после превращения 0:2 в 2:2 и не утихающего красного смерча кажется, что страшная «Бавария» доведет все это до 4:2 в лучшем для Парижа случае.

Но Мбаппе ложным замахом ставит в тупик защитника и из-под него бьет в ближний так, что у Мануэля Нойера не остается ни шанса. Кстати, общались недавно с Виталием Кафановым, и лучший российский тренер вратарей заметил: удары в ближний между ногами у защитника в противоход голкиперу — это один из сегодняшних трендов для игроков атаки. И вратарям надо учиться такое предугадывать.

Но Мбаппе — это все-таки что-то особенное. То, что на своей сумасшедшей скорости он может сделать что угодно, все уже давно поняли. Однако не менее важно, что у него очень крепкие нервы, и он не поддается общекомандной панике, не говоря об отчаянии.

Все это у «ПСЖ», казалось, уже было. Понятно, что довести мяч до него в такую позицию тоже кто-то должен был, и того же Анхеля Ди Марию тоже не пальцем делали. Но не знаю, сколько еще игроков, помимо Мбаппе, способны в ужасной для команды психологической ситуации так разобраться и превратить подобный момент в гол.

И он снова разворачивает сюжет, и «Бавария» теперь уже просто опасна, но уже не смертоносна, и потрясающий снежный матч так и заканчивается — 2:3.

При этом абсолютно не удивлюсь, если в Париже «Бавария» выиграет в два мяча и пройдет дальше. Потому что как команда она все равно, убежден, сильнее. Но когда эта разница не столь велика, гении способны поставить все с ног на голову.

А Мбаппе — гений.