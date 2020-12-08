Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер пообщались с журналистами перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Не знаю, что посоветовать сопернику»

— Ваше мнение о «Локомотиве», — вопрос Флику.

— Сильный соперник. Отметил бы атакующую линию. Смолов травмирован, но есть Эдер — быстрый игрок, техничный, габаритный, хорош на втором этаже. Если соперник дает зоны, то «Локомотив» играет в хороший комбинационный футбол. Наша задача — закрывать зоны.

— Завтра будет экспериментальный состав?

— Не знаю, будем ли мы завтра играть основным составом или прибегнем к серьезной ротации. Мы хотим победить, продолжить удачную серию в Лиге чемпионов. Сегодня анализировали матч с «Лейпцигом» на выходных (3:3), первую встречу с «Локомотивом», увидели, в каких моментах стоит играть более компактно. Требуется много прессинговать, вступать в отбор. После ничьи с «Лейпцигом» есть разочарование, поскольку много пропустили. Я показал нарезку игрокам, объяснил, как надо играть. А вот как действовали в атаке, мне понравилось. После игры был разочарован, на пресс-конференции сказал одно, но после анализа увидел в нападении много положительных моментов. Хотя и было то, что не понравилось, — навесы, не находившие адресата.

— Все ли в команде здоровы? И что для вас важнее — предоставлять отдых игрокам или доводить сыгранность в обороне до автоматизма?

— Нам важно и давать передышку, и отрабатывать взаимодействия. После паузы из-за травмы завтра в заявке будет Дэйвис — это нас радует. Не знаю — сыграет или нет, но он уже восстановился.

— Кто теперь остался в лазарете? Не возникнет ли проблем в центре полузащиты?

— У нас достаточный выбор, чтобы сыграть в два опорных полузащитника. С Горецкой могут выйти Рока или Штиллер. Толиссо сегодня впервые тренировался с командой, он должен попасть в заявку в субботу. Будем следить за ним и за Киммихом, который пока занимается по индивидуальной программе.

— В России «Бавария» считается лучшей командой мира. Вы согласны? В чем тогда шанс у соперника?

— По поводу силы должны решать люди, которые смотрят матчи со стороны. Успех нужно заслужить — мы упорно работаем. Не знаю, что посоветовать соперникам. Не хочу говорить о наших слабых сторонах. Мы в хорошей форме. Осталась одна игра в Лиге чемпионов, потом три — в бундеслиге. Хочется закончить год на хорошей ноте.

— Нойера признали лучшим голкипером мира. Он заслужил этот приз?

— Несомненно. Он очень уверенный в себе футболист, это чувство передается обороне. Часто играет как пятый защитник, у него замечательное видение поля. Здорово читает игру, феноменально действует в воротах, пользуется большим уважением в команде. Считаю, он в лучшей форме в своей жизни, так что награду полностью заслужил.

Мануэль Нойер : «Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки»

— Что скажете о матче с «Локомотивом»? Кого выделите у соперника? — вопрос Нойеру.

— Я внимательнее слежу за атакой противника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен на первых минутах — в моменте с ударом головой нам повезло. Потом «Бавария» владела преимуществом, доминировала. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится.

— Вы не играли в предыдущем туре Лиги чемпионов с «Атлетико». Насколько вообще сложно выступать в столь плотном календаре?

— Мы уже привыкли к английским неделям. Некоторые игроки, конечно, чувствуют усталость, много матчей, поэтому хорошо, когда представляется возможность отдохнуть.

— Недавно вы получили приз лучшему голкиперу мира. Что для вас значит этот трофей?

— В 34 года получить этот приз очень приятно. Но он не только для меня — для всей команды. Благодарен коллегам, тренерскому штабу, всем, кто меня поддерживал.

— «Бавария» много пропускает в последнее время. Как с этим бороться?

— Мы действительно пропустили много голов. Анализируем это. Важно иметь взаимопонимание на поле. Дело в деталях. Мы работаем над этим. Постараемся не допустить завтра ошибок.

— Завтра сыграете с «Локомотивом»? И как оцените действия в Мадриде вашего сменщика Нюбеля?

— Нам есть чему учиться с Нюбелем друг у друга. Тренер решает, кому отдохнуть. Мы с Левандовски остались в Мюнхене неделю назад, получили передышку. Вопрос к тренеру — кто сыграет завтра.

— Кингсли Коман был долго травмирован, а в финале Лиги чемпионов забил победный гол. Оцените его развитие.

— Рад, что Коман предолел все проблемы со здоровьем. Он играет стабильно, очень опасен у ворот соперника, быстр, техничен, уверен в своих силах, здорово действует с фланга. Рад, что у нас в команде есть такой футболист.

— Боатенг и Мюллер не вызываются в сборную Германии. Как вы оцениваете ситуацию? Если бы их позвали, они бы откликнулись на вызов?

— Они в хорошей форме. Сфокусированы на работе, вносят огромный вклад в победы «Баварии». Я лишь партнер по команде, решения не принимаю. Насколько слышал, Йоахим Лев никогда не исключал их возвращения. Посмотрим, что будет дальше.

— У всех на устах сейчас 17-летний Джамал Мусиала, который постоянно играет за «Баварию». Что скажете об этом парне?

— Меня не удивляет его игра. Мы же постоянно с ним тренируемся, видим, что Джамал выдерживает этот уровень. А у тренерского штаба достаточно решительности, чтобы позволить футболисту выйти на новый уровень, проявлять себя в первой команде. Мусиала — полноценный член нашего коллектива.

— В 34 года вы начинаете чувствовать себя как-то иначе? Некоторые в этом возрасте уже не находят мотивацию и заканчивают.

— Для меня ничего не меняется. По-прежнему получаю удовольствие от футбола, партнеры и тренеры меня поддерживают. Тяжело сказать, какой возраст идеален для голкипера. Бывают травмы, но важно не опускать руки и двигаться дальше.