Расклады во всех группах Лиги чемпионов: «Реал» и «ПСЖ» под угрозой вылета

Рассказываем о положении команд перед заключительными матчами группового турнира.

Группа А

«Бавария» забронировала первое место и наверняка сыграет в последнем туре не основным составом. В этом заключается шанс «Локомотива» на попадание в Лигу Европы. Туда железнодорожники отправятся, если победят в Мюнхене, а «Атлетико» не уступит «Зальцбургу» в гостях. Австрийцы же вполне могут выйти из группы. Для этого им нужно победить испанцев в последнем туре.

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа В

Единственная группа, где шансы на выход в плей-офф остаются у всех четырех команд. В заключительном туре «Реал» на своем поле примет «Боруссию», а «Интер» в Милане сыграет с «Шахтером». Победа над «горняками» не позволит итальянцам пробиться в 1/8 финала ЛЧ только в случае ничейного исхода матча в Испании. В таком случае «Реал» будет опережать команду Антонио Конте по результатам личных встреч (3:2, 2:0). «Шахтер» устроит ничья в Милане, если в параллельной встрече «Боруссия» не проиграет. При равенстве очков с командой Зинедина Зидана украинцы окажутся выше за счет двух побед в очном противостоянии (3:2, 2:0). Немецкий клуб устроит поражение только при условии ничейного результата в матче «Интера» и «Шахтера». При таком раскладе команда Марко Розе будет выше донецкого клуба по личным встречам (6:0, 4:0).

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа С

«Манчестер Сити» — точно первый, «Порту» — второй (личные встречи — 3:1 в пользу англичан и 0:0). «Марселю», чтобы попасть в Лигу Европы, нужно набрать в Манчестере больше очков, чем «Олимпиакосу» в параллельном матче. При равенстве греки превзойдут французов за счет гола на выезде (1:0 в Пирее, 1:2 — в Марселе).

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа D

«Ливерпуль» с первого места никто не сместит,«Мидтьюлланн» уже ни на что не претендует. А судьба второй путевки в плей-офф будет разыграна в Амстердаме. Команде Алексея Миранчука будет достаточно ничьей, а вот «Аяксу» необходима победа.

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа Е

В этой группе все турнирные итоги были известны еще после прошлого тура: «Челси» — первый, «Севилья» — вторая, «Краснодар» — третий, «Ренн» — четвертый. По результатам личных встреч англичане точно сохранят преимущество над испанцами (0:0, 4:0), а россияне — над французами (1:1, 1:0).

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа F

Дортмундская «Боруссия» уже обеспечила участие в следующей стадии Лиги чемпионов, а «Зенит» лишился шансов на еврокубковую весну. «Брюгге» по-прежнему претендует на второе место. Правда, подняться на него позволит только победа над «Лацио» в Риме.

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа G

«Барселона» и «Ювентус» в очном противостоянии решат, кто выйдет из группы с первого места. Чтобы опередить каталонцев, команде Андреа Пирло необходимо побеждать минимум в три мяча. Если же повторится счет первой встречи (2:0), то сине-гранатовые окажутся выше за счет лучшей разности мячей.

В Киеве «Динамо» и «Ференцварош» определят участника плей-офф Лиги Европы. Сергей Ребров оставит свою бывшую команду без еврокубков, если одержит победу или сделает более результативную ничью, чем 2:2 — с таким счетом закончилась первая игра в Венгрии. Любой другой исход гарантирует третье место украинцам.

Расклады перед заключительными матчами в групповом турнире Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Группа H

«Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Лейпциг» подходят к последнему туру с девятью очками. В лучшем положении находятся парижане, которые не только принимают слабейшую команду группы, но и имеют преимущество очных встреч над англичанами (1:2, 3:1) и немцами (1:2 в гостях, 1:0 дома). «ПСЖ» отправится в Лигу Европы, только если проиграет «Истанбулу», а в Лейпциге будет зафиксирована ничья. Это единственный расклад, при котором немцы пробьются в плей-офф без победы над «МЮ». Во всех закрутках команда Юлиана Нагельсманна окажется ниже соперников. В закрутке из трех команд «Лейпциг» станет третьим с четырьмя очками при шести у «ПСЖ» и семи у «МЮ», а в паре с англичанами немцев подведет первая встреча, проигранная со счетом 0:5.