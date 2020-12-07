100 миллионов за провал. Сколько заработали российские клубы в Лиге чемпионов

Как ни странно, лучше всех дела у «Зенита»

1. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб футбольному бизнесу, в том числе УЕФА и турнирам под эгидой организации, включая Лигу чемпионов. Однако на доходах участников Лиги чемпионов это практически не скажется — недополученные суммы будут минимальными.

Вот что говорится в пресс-релизе УЕФА по этому поводу: «Общее влияние COVID-19 на доходы участвующих в еврокубках клубов оценивается в 458 миллионов евро. Данная сумма будет вычтена из общего дохода клубов пятью равными долями — начиная с сезона-2019/20 по сезон-2023/24. Соответственно, 20% от данной суммы (92 миллиона согласно нынешней оценке) будет вычтено в сезоне-2020/21 пропорционально между Лигой чемпионов и Лигой Европы».

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит 2,55 миллиарда евро. Из них 2,04 миллиарда получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 миллионов евро пойдет клубам, выступающим в Лиге Европы.

92 миллиона из 2,55 миллиарда евро — это чуть менее 4%. Не такая уж большая комиссия, учитывая все то, что происходило в европейском футболе. Если же говорить конкретно о Лиге чемпионов, то получается, что ее участники суммарно недополучат 73,6 миллиона евро, или примерно 3,6% от полагающихся изначально сумм.

2. Разобравшись с этим, напомним схему выплат призовых клубам, участвующим в групповом турнире Лиги чемпионов:

— каждый из участников группового турнира получает 15,25 миллиона евро;

— за каждую победу выплачивается еще 2,7 миллиона евро;

— за каждую ничью полагается 0,9 миллиона евро;

— за выход в 1/8 финала полагается 9,5 миллиона евро.

Соответственно, перед заключительным туром группового этапа показатели российских клубов следующие:

«Зенит» — 15,25+0,9=16,15 миллиона евро;

«Локомотив» — 15,25+0,9+0,9+0,9=17,95 миллиона евро;

«Краснодар» — 15,25+2,7+0,9=18,85 миллиона евро.

3. Участникам группового турнира Лиги чемпионов полагаются выплаты на основе специального рейтинга. На это УЕФА выделяет 585 миллионов евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эти выплаты основаны на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона)».

«Зенит» из всех участников группового турнира занимает в рейтинге 16-е место. Значит, ему полагается 17 долей — это 18,836 миллиона евро. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 34,986 миллиона евро.

«Локомотив» располагается в рейтинге на 25-м месте, и ему полагается восемь долей — это 8,864 миллиона евро. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 26,814 миллиона евро.

«Краснодар» идет следом за «Локо» — он 26-й в рейтинге. Соответственно, ему достанется семь долей — это 7,756 миллиона евро. Суммируем с выплатами за спортивные результаты (которые еще могут улучшиться за счет выступления весной в Лиге Европы) и получаем 26,606 миллиона евро.

4. Наконец, еще одна статья доходов — это выплаты из маркетингового пула. На это УЕФА выделяет 292 миллиона евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию».

Все соответствующие подсчеты будут произведены уже после окончания Лиги чемпионов-2020/21. Но уже сейчас понятно, что суммы будут не очень большими. Российский телерынок, мягко говоря, не самый значимый в Европе, и его удельный вес довольно мал.

Финансовые итоги ЛЧ-2019/20 УЕФА официально еще не подводил, обычно это происходит в конце декабря. А, например, по итогам сезона-2018/19 — последнего, по которому есть полные данные, — вес российского телерынка был определен в 1,685 миллиона евро из выделенных на это 292 миллионов. То есть в 0,57% из общей суммы. Даже Греции и Швейцарии досталось больше. Тогда ЦСКА заработал на маркетинговом пуле 721 тысячу евро, а «Локомотив» — 796 тысяч. Для сравнения: четырем английским клубам было выплачено 68,64 миллиона евро.

Вряд ли сейчас порядок цифр резко изменится, а делить этот кусочек придется уже на троих. Если кто-то из российских клубов получит более миллиона евро — уже будет хорошо.

5. Итог

«Зенит» — уже есть 34,986 миллиона евро. При благоприятном сценарии (победа над «Боруссией» в последнем туре) питерцы в итоге могут рассчитывать примерно на 38-39 миллионов евро.

«Локомотив» — уже есть 26,814 миллиона евро. При благоприятном сценарии (победа над «Баварией» в последнем туре) железнодорожники в итоге могут рассчитывать примерно на 30 миллионов евро. И это только за Лигу чемпионов. Если «Локо» все же прорвется в Лигу Европы, то могут добавиться выплаты за спортивные результаты и из маркетингового пула уже там.

«Краснодар» — уже есть 26,606 миллиона евро. При благоприятном сценарии (победа над «Челси» в последнем туре) краснодарцы в итоге могут рассчитывать примерно на 30 миллионов евро. И это только за Лигу чемпионов. Итоговые выплаты за еврокубковый сезон могут и вырасти — все зависит от выступления весной в Лиге Европы.

Правда, из этих сумм придется в итоге вычесть примерно 3,6% «налога» на ковид.