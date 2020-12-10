Главный тренер железнодорожников подвел итоги европейской кампании.

О матче с «Баварией»

— Надо поздравить «Баварию» с победой. К сожалению, мы очень хорошо провели только первые четыре тура Лиги чемпионов, — заявил Марко Николич. — А потом случились неудачи. Сегодня мы испытывали кадровые проблемы. Но команда билась до последней секунды. В первом тайме мы показывали качественную игру, могли забить. Во второй половине встречи устали, сказалась короткая скамейка. Но игроки отдали последние силы на поле. У нас большие кадровые проблемы. Мне понадобились бы 15 минут, чтобы говорить о потерях. Сейчас думаем о РПЛ — у нас еще две игры. Будем к ним готовиться.

О выступлении «Локо» в Лиге чемпионов

— Перед стартом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией», а также — на выезде с «Зальцбургом». Но все поменялось за последние две игры. Информация обновлялась каждую минуту. Надо было справляться с этим — менять состав, схемы. Все это в последний момент. Последние десять дней неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что на поле было много молодежи. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забрать и три очка — были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю наше выступление провальным.

О молодежи

— Схема? Информация менялась очень часто. Надо было на теории изучить больше, чем на поле. Но сегодня мы отработали хорошо. Три-четыре игрока находились не на своих позициях, но проделали качественную работу. Вся команда билась.

Молодые игроки? Абсолютно доволен их прогрессом. Есть и Мухин, и Куликов, и Магкеев, и Рыбчинский, и Лисакович. Живоглядов вообще стал игроком сборной. С ними нет проблем. Они развиваются. Молодежь — будущее клуба и российского футбола.

На вопросы журналистов также ответил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Об игре с «Локо»

— Мне понравилось, как Зюле сегодня играл. Он забил первый гол после «стандарта». Тогда я понял, что наша команда сегодня победит, — сказал Флик. — Я доволен, как «Бавария» компактно играла и атаковала. Мы выполнили план на игру. Эта кампания в Лиге чемпионов просто великолепна. Сегодня команда сыграла хорошо. Этот результат придаст нам дополнительную уверенность на последние три матча.

О возможном сопернике в 1/8 финала

— Жеребьевка? Я никак не могу повлиять на нее. Но мы ждем с нетерпением. Посмотрим, с кем встретимся. С удовольствием сыграли бы с «Барселоной». Но все команды хороши. У всех есть свои достоинства и недостатки. Мы хотим пройти 1/8 финала и продолжить успешную серию в Лиге чемпионов.

Об успехах «Баварии» в 2020-м году

— У нас остались три игры. Мы ждем их с нетерпением, хотим закончить на высокой ноте. Год был великолепным. Сделаем все возможное, чтобы достигать положительных результатов и дальше.

Об игре Шупо-Мотинга

— Рад, что он забил первый гол за «Баварию» в Лиге чемпионов. Это был важный мяч для нас. Мы стали спокойно играть по счету. Левандовски будет в заявке на субботнюю игру.

Об игре центральных защитников

— Замена Боатенга? Все футболисты хотят играть. Сане получил желтую карточку, поэтому пришлось поменять наш план.

И Боатенг, и Зюле — важные игроки. У обоих лидерские качества. Все зависит от того, по какой схеме мы играем, с каким соперником. Но я доволен развитием Зюле. И рад за Боатенга. Хочу отметить игру Ричардса. Он молодец. Действует спокойно, активно. Нравится, как он растет.

Об игре Дэйвиса

— Мы думали, сколько он сыграет. В перерыве поговорили с ним. Но решили заменить его на 69-й минуте. Возвращение Дэйвиса удалось. Он доказал, что является мастеровитым игроком. Нам его не хватало. Рады, что он вернулся.

Об уровне немецкого футбола

— Немецкие команды сейчас на высоте. Думаю, что бундеслига развивается, а наши клубы растут. Многие команды борются за лидирующие места в чемпионате Германии. Мы должны быть этому рады.

Наверняка радуется и Йоахим Лев, ведь клубный футбол — фундамент сборной. У него большой выбор игроков. Многие немецкие футболисты выступают в Лиге чемпионов. Например, в «Челси». Важно, что они получают опыт в еврокубках. Особенно — перед Евро.