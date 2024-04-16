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У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона» пройдет 16 апреля
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппеи ликующие игроки «Барселоны».
Фото AFP
У парижан мало шансов на выход в полуфинал.

«Барселона» и «ПСЖ» сыграли на прошлой неделе ярчайшие 3:2 на «Парк де Пренс» — фанаты каталонцев и нейтральные зрители в восторге. Чего нельзя сказать о болельщиках парижского гранда. Чемпионы Франции показали невнятную игру и, несмотря на небольшое преимущество «Барсы», имеют минимум шансов на проход в полуфинал.

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«ПСЖ» был очень хорош в первые 15-20 минут обоих таймов, когда включался в высокий агрессивный прессинг, а игроки владели мячом не ради набивания статистики, а для выдергивания соперника из своих зон и создания пространства. В плане прессинга эталоном служило начало первого тайма, в плане владения — вторая половина матча, когда игроки атаки активно перемещались по полю и вбегали в чужую треть.

Кажется, футболисты первые минуты играли для души, а через несколько минут натыкались на яростного Луиса Энрике у бровки, который требовал придерживаться изначального плана, — и «ПСЖ» затухал. Уровень давления спадал, а с мячом наблюдалось фирменное «перекати-поле», присущее командам Энрике.

Первый матч показал, что парижане могут демонстрировать крутую игру и добиваться результата на высшем уровне, но тренер будто сковывает атакующий потенциал команды. В плане догматизма с Энрике может посоперничать разве что Марсело Бьелса или Сергей Галицкий. Даже Гвардиола и Хави, такие же носители каталонской ДНК, не столь категоричны в футбольных взглядах.

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Луис отчаянно хочет построить французскую «Барселону» в Париже. Каталонское прошлое и требл в сезоне-2014/15 до сих пор не отпускают Энрике. На одной из пресс-конференций он сказал: «Без сомнения, я лучше всех представляю стиль «Барселоны». Это не мнение, посмотрите на статистику: владение мячом, моменты, прессинг, трофеи». Звучит как шутка над прессой, но Луис вполне серьезно мог так считать.

Килиан Мбаппе сменил футболку во&nbsp;время матча.

Интересно, что тот самый требл в «Барселоне» Энрике выиграл, отступив от своих догм. Летом 2014-го в клуб привезли Луиса Суареса, и так образовалась легендарная связка МСН — тренеру пришлось адаптироваться и вертикализировать игру, чтобы трио имело пространство, а также чаще встречалось с мячом и творило магию у чужих ворот (согласно философии Энрике, магия должна твориться в центре поля или у своих ворот).

Наличие Мбаппе, Дембеле, Рамуша, Коло-Муани и Барколя само по себе взывает к вертикальному стилю игры, учитывая их взрывную скорость и дриблинг. Ситуация еще очевиднее, чем в «Барселоне» — 2014/15. Однако Энрике по-прежнему витает в облаках со своим утопическим футболом.

Если Луис получает экстаз от 80% владения мячом против «Нанта», то он может быть доволен. Если брать все команды топ-5 лиг, то, согласно FBRef, «ПСЖ» по количеству и точности передач за матч занимает лидирующие позиции, а еще располагается на 2-м месте по пасам в финальную треть. Вроде все хорошо, но по передачам в чужую штрафную парижане уже на 10-м месте, по набору очков и забитым голам — 6-е место, а по количеству ударов совсем печаль — 17-е место. То есть команда по заветам Энрике много владеет мячом и вроде контролирует игру, но вот с созданием опасных моментов уже возникают проблемы.

Статистика «ПСЖ» в сравнении с другими командами топ-5 лиг

В идеале «ПСЖ» должен входить в топ-3 по этим показателям, учитывая, насколько сильно парижане превосходят остальные клубы Франции. С начала 2020-х, с наступлением кризиса «Лиона», у них нет стабильного конкурента на внутренней арене: «Марсель» походит на французский «Спартак», а «Ренн» и «Монако» каждый сезон устраивают турнирные качели.

Настораживает и то, что «ПСЖ» не сможет играть в свой футбол на выезде с «Барселоной»: домашние трибуны дадут каталонцам дополнительный стимул лишить соперника мяча. А без него парижане беспомощны. Конечно, перед глазами Луиса Энрике еще могут промелькнуть флешбэки со времен МСН, и он может сделать ставку на контратакующую игру, которая, как бы пафосно ни звучало, заложена в ДНК многих игроков «ПСЖ». Но скорее Антонио Конте отойдет от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками, чем Энрике пойдет на такой шаг.

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Складывается впечатление, что Луис огорчен треблом в 2015-м, ведь он был добыт вопреки философии тренера. И сейчас он усиленно хочет доказать миру, что с его стилем можно творить историю. Это не плохо, но крайне непрактично. Особенно если в жертву приносятся трофеи.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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