«Арсенал» и «Баварию» должны поддержать фанаты их злейших соперников. Необычный контекст четвертьфинала Лиги чемпионов

Болельщикам «Тоттенхэма» и «Боруссии» придется переступить через себя.

Фактор нового формата Лиги чемпионов

Противостоянию «Арсенала» и «Баварии» немного не повезло: согласно составленному УЕФА расписанию, матчи играются в тот же день, что и «Реала» с «Манчестер Сити». И супершоу, случившееся в прошлый вторник в Мадриде, оставило встречу в Лондоне в тени, хотя там тоже было интересно. «Арсенал» смотрелся более цельно, но «Бавария», несмотря на все сложности, все еще располагает высококлассными игроками и безжалостно наказывает за малейшие ошибки — уровень мастерства отдельных футболистов позволяет это делать. Плюс была пара неочевидных моментов с точки зрения судейства.

Так что ответная игра в Мюнхене обещает быть не менее захватывающей (неужели Харри Кейн лишится шансов на трофеи уже в середине апреля, как это с ним обычно было и в «Тоттенхэме»?), однако у матча на «Альянц Арене» есть и скрытая, но не менее значимая интрига. И от того, как завершат свое противостояние «Арсенал» и «Бавария», в том числе зависит и будущее других клубов. Причем тех, чьи болельщики эти самые «Арсенал» и «Баварию», мягко говоря, не любят.

В Европе никогда не существовало культа пресловутого «евроочка», который был так распространен в России среди многих болельщиков и журналистов. Согласно ему, в еврокубках полагалось болеть за все клубы из РПЛ вне зависимости от того, кого ты на самом деле поддерживаешь. Мол, там они все «наши», а играют против «не наших». Лично я этого никогда не понимал и испытывал чувство глубокого удовлетворения, когда злейшим соперникам моего любимого клуба запихивали в той же Лиге чемпионов авоськи голов.

Но вернемся к «Арсеналу» и «Баварии». Кажется, фанатам «Тоттенхэма» и той же дортмундской «Боруссии» в среду придется отдать свои симпатии вовсе не тому, кому бы они их отдали в обычной ситуации, а притопить за врагов из Северного Лондона и жлобов из ненавистного Мюнхена соответственно. И все из-за пресловутого «евроочка».

Дело в новом формате розыгрыша Лиги чемпионов, который будет запущен со следующего сезона. Думаю, что все уже более или менее в курсе: увеличение количества команд на групповом этапе с 32 до 36, швейцарская система и так далее. Соответственно, немного изменился и ход отбора. Согласно новым правилам, по одной дополнительной путевке в групповой этап получат страны, которые наберут больше всех очков в таблице коэффициентов УЕФА в предыдущем сезоне (то есть в нашем случае сезоне-2023/24).

Понятно, что это очередной реверанс в сторону топ-лиг и топ-клубов, которые получают еще одну возможность оказаться в Лиге чемпионов, если по каким-то причинам сезон у них не задался и они обнаружили себя в таблице национальных чемпионатов ниже, чем им бы хотелось.

Болельщики «Боруссии». Фото Reuters

Почему «Тоттенхэму» и «Боруссии» Д выгодны победы конкурентов

Полагаю, вы еще помните, как рассчитывается таблица коэффициентов УЕФА: выступающие в еврокубках клубы получают очки за победы, ничьи и проход в следующий раунд соревнований. Эти очки суммируются и делятся на количество команд, которые представляли ту или иную страну в Европе. При этом совершенно неважно, идет речь о Лиге чемпионов или Лиге конференций — баллы за успешное выступление одни и те же в любых турнирах.

Так вот, сейчас положение в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2023/24 выглядит следующим образом:

1. Италия — 18,428 балла, 4 клуба из 7 продолжают выступления.

2. Германия — 16,785 балла, 3/7.

3. Англия — 16,750 балла, 5/8.

4. Испания — 15,062 балла, 3/8.

5. Франция — 14,750 балла, 3/6.

Как видим, Италия практически наверняка попадет в топ-2. Соответственно, команда, которая займет 5-е место в серии А, тоже окажется в Лиге чемпионов. Испания прилично отстала, а вот Германия и Англия идут очень близко. Именно эти две ассоциации оспорят второе призовое место. И в этом свете соперничество «Арсенала» и «Баварии» обретает дополнительный контекст. Разрыв всего в 0,025 балла, каждое очко важно (противостояние «Байера» и «Вест Хэма» в Лиге Европы тоже заиграло новыми красками, там клуб из Леверкузена выиграл первый матч со счетом 2:0).

И если, например, дальше пройдет «Арсенал», то в полуфинале он встретится с победителем пары «Реал» — «МС. Возможна и дуэль двух английских команд, одна из которых окажется в финале. А все это — дополнительные очки. Да, с этой точки зрения не менее важно продвижение «Астон Виллы» по сетке Лиги конференций, но, повторюсь, разрыв минимальный, и каждый балл важен.

Вы спросите, при чем здесь «Тоттенхэм» и «Боруссия»? Именно «Шпоры» сейчас на 5-м месте в таблице АПЛ. Да, «Астон Вилла» всего в трех очках впереди, притом что у лондонцев матч в запасе (всегда хорошо подстраховаться). А Дортмунд — на 5-м месте в бундеслиге. И да, там тоже все плотно: у идущего четвертым «Лейпцига» столько же очков, но всегда спокойнее, когда есть право на ошибку.