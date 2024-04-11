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Доннарумма виноват во всех трех голах «Барселоны». Вратарь поставил «ПСЖ» на грань вылета из ЛЧ

Доннарумма допустил ошибки в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Джанлуиджи Доннарумма пропускает второй гол от «Барселоны».
Фото Reuters
Куча ошибок и ужасная игра ногами.
Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Барселона

«Барселона» и «ПСЖ» сформировали самую непредсказуемую пару четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/24. В остальных противостояниях было примерно понятно, чего ждать. Кто-то, как «Реал» с «Сити», ожидания даже превзошел, кто-то, наоборот, чуть не дотянул. Но если отбросить эмоции и сосредоточиться на линии футбольного повествования, то здесь, пожалуй, ничего не удивило.

Тем временем парижский матч оказался сложно прогнозируемым еще до стартового свистка: ни одно издание не угадало составы. Естественно, оба тренера разработали особенные планы под такую важную игру. Но в битве столь высокого уровня накала нередко на первый план выходят детали и личности.

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В среду утром Фабрицио Романо сообщил: Кейлор Навас летом уйдет из «ПСЖ» свободным агентом, контракт с ним продлевать не собираются. Казалось бы, ну и ладно основной все равно Доннарумма, какая разница, кто сидит под итальянцем? Однако первый матч против «Барселоны» буквально пальцем ткнул на потенциальные проблемы от нахождения Джанлуиджи в клубе.

Первое и самое явное фатальные ошибки. Вратарь в разной степени виноват во всех пропущенных от «Барсы» мячах. Причем еще пару раз каталонцы Доннарумму откровенно простили. Давайте в хронологическом порядке. На шестой минуте кипер ломанулся из штрафной прерывать выход Рафиньи один на один. Бразилец раньше добрался до мяча, кипера спасло лишь неуклюжее первое касание соперника. Ну и Эрнандес на подстраховку вернулся вовремя. Момент, может, не такой уж и страшный, но идеально дополняет общую картину, сложившуюся далее.

Спустя 14 минут случился эпизод совсем нелепый. Джиджо не дотянулся до мяча при выходе на угловом и позволил Левандовски скинуть мяч в пустые ворота. Теперь спасать вратаря пришлось уже Нуну Мендешу, который оформил вынос с ленточки. Еще тогда бросилось в глаза напряжение итальянца: чересчур активно и нервно он пихал защите после собственной ошибки.

Рано или поздно привозы Доннаруммы обязаны были вылиться в голы. Очередная неудача на выходе в попытке перехватить пас Ямаля в штрафную привела к первому мячу Рафиньи. Перескочим сильно вперед по таймлайну, к третьему забитому от «Барселоны». Возможно, серия ляпов на выходах породила в голове кипера мысль: «Да ну его, теперь с линии вообще не дернусь». Зря. На 77-й минуте Кристенсен забил после углового из пределов вратарской, метров с двух-трех. Джанлуиджи будто в последний момент поменял решение и попятился назад, чем лишил себя шансов спасти.

Излишняя возбужденность выражалась не только в чисто игровых действиях. Трансляция матча четко передавала истеричный ор вратаря при выстраивании стенки перед штрафным соперника метрах в 25 от ворот. Необъяснимо, как хладнокровный гигант, который с каменным лицом вытаскивал пенальти за пенальти на Евро-2020, вот так поплыл.

Говоря о втором голе испанцев, поднимем еще одну слабую сторону Доннаруммы игру ногами. Атака «Барсы» началась с неточной длинной передачи от Джиджо. Защитники не успели перестроиться, прозевали забегание Рафиньи, а футболисты в желтом в три паса довели мяч в ворота. Всего за матч вратарь совершил девять попыток длинных пасов, точных из них меньше половины четыре. Не забываем, что парижане в целом стараются как можно реже задействовать кипера в начале атак. Особенно заметным нежелание отдавать назад стало на фоне Тер Штегена, у которого больше и касаний (47 против 34), и тех же длинных передач (20 против 9), и обычных пасов (36 против 25). О качестве не говорим немец был непривычно ужасен в точности только о вовлеченности.

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Напрашивается вопрос: а зачем Энрике вообще нужен такой вратарь? С него начинаются игровые проблемы парижан, и их предостаточно: хаотичный Мбаппе, акцент на фланги, отсутствие подходящего опорника типа Родри или Бускетса разве Луис про это? Тренер, который больше всего ценит систему и требует высочайшей культуры паса от каждого на поле. Включая того, кто в перчатках. Судя по реакции испанца, отъездом Мбаппе он как минимум не расстроен. Вероятно, и на место Доннаруммы стоит ждать кого-то нового. По крайней мере, если самого Энрике за потенциальный вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов не уберут.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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