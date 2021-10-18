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Матвиенко не поможет «Шахтеру» в матче с «Реалом» из-за травмы

20:08
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пропустит матч Лиги чемпионов против «Реала», сообщил главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби на пресс-конференции перед матчем. Он получил травму ноги.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и сделал одну результативную передачу.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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