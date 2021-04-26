Зидан рассказал о тактике «Реала» в матче с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Это самая сложная игра в сезоне. Лига чемпионов особенная, но, если вспомнить, мы уже сыграли несколько таких же важных игр до этого. Мы хотим соревноваться, это для нас самое главное.

Это полуфинал, и очевидно, что завтра будет трудная игра. Мы должны быть бдительны, хорошо защищаться и пытаться создавать моменты. Мы должны сделать все возможное, чтобы навредить «Челси», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.