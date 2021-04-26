Тухель — о матче Лиги чемпионов с «Реалом»: «Что может быть сложнее?»
10:45
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».
«В полуфинале мы будем играть с «Реалом» на высшем уровне. Что может быть сложнее? «Реал» — самая опытная команда в этом турнире. Они будут действовать уверенно в противостоянии с «Челси». Команда Зидана набрала ход.
Надеюсь, мы сможем показать авантюрный футбол, будем бороться с соперниками жестко и посмотрим, кто выйдет победителем из этой схватки. Это большой вызов», — цитирует Тухеля Goal.com.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
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