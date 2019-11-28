Жунинью: «Лиону» не хватает характера. Мы не заслужили даже ничью с «Зенитом»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью раскритиковал игроков после поражения от «Зенита»? в Лиге чемпионов (0:2). По его мнению, команде не хватает характера.

— У нас молодая команда, — цитирует L'Equipe Жунинью. -. С тех пор как я вернулся в клуб прошлым летом, я понял, что команде не хватает характера, коллективного голода, что позволяет соперникам пользоваться ситуацией. Мы пытаемся играть во владение мячом, но без агрессии, которая нужна для победы. В матче с «Зенитом» мяч вообще не доходил до наших нападающих. Я думаю, что мы не заслужили даже ничью сегодня.

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