Жота считает, что матч с «Реалом» станет серьезным испытанием для «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Завтрашний матч будет серьезным испытанием, мы должны быть к этому готовы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 апреля. — Соперник играет так, что придется много бегать и бороться. «Реал» — рекордсмен по числу трофеев в Лиге чемпионов. Они привыкли к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол.

Очень важно, как именно сыграет «Реал». Понятно, что наш тренер, скорее всего, угадает тактику соперника, но никогда нельзя быть полностью уверенным. Необходимо как следует подготовиться и знать комбинации «Реала». Они отнесутся к матчу так же. Что надо сделать, это показать свою лучшую игру и понимать, как будет играть «Реал» в три или в четыре защитника".

Матч «Реал» — «Ливерпуль» начнется в 22.00 по московскому времени.