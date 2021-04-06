Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жота считает, что матч с «Реалом» станет серьезным испытанием для «Ливерпуля»

00:25
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Завтрашний матч будет серьезным испытанием, мы должны быть к этому готовы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 апреля. — Соперник играет так, что придется много бегать и бороться. «Реал» — рекордсмен по числу трофеев в Лиге чемпионов. Они привыкли к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол.

Очень важно, как именно сыграет «Реал». Понятно, что наш тренер, скорее всего, угадает тактику соперника, но никогда нельзя быть полностью уверенным. Необходимо как следует подготовиться и знать комбинации «Реала». Они отнесутся к матчу так же. Что надо сделать, это показать свою лучшую игру и понимать, как будет играть «Реал» в три или в четыре защитника".

Матч «Реал» — «Ливерпуль» начнется в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...