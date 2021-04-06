Шупо-Мотинг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Напомним, футболист играл за парижский клуб с 2018 по 2020 год.

«Неймар и Мбаппе классные парни, с которыми весело не только на поле, но и за его пределами. У них невероятные способности. Эти игроки входят в число лучших, с кем мне приходилось играть. Они невероятно сильны. Нужно быть очень внимательными, играя против них. В этой команде достаточно сильных игроков. Если бы я мог выбирать, то предпочел бы встретиться с «ПСЖ» в финале», — цитирует Шупо-Мотинга пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдет в среду, 7 апреля, начало — в 22:00 мск. Ответная игра назначена на 13 апреля.