Килиан Мбаппе: «Постараемся подарить яркое шоу в матче с «Баварией»
5 апреля 2021, 23:41
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» — топ-клуб, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 апреля. — На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы".
Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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