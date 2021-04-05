Килиан Мбаппе: «Постараемся подарить яркое шоу в матче с «Баварией»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» — топ-клуб, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 апреля. — На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы".

Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.