Жезуш: «Желаю Витории удачи, но для меня «Бенфика» важнее»
18:02
Главный тренер «Бефники» Жорже Жезуш рассказал, чего ждет от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».
«Я хочу выиграть, хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Но хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня «Бенфика» важнее.
Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу.
Как победить «Спартаку»? Думать как мы», — цитирует специалиста ТАСС.
«Бенфика» проведет ответный матч против «Спартака» 10 августа. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.
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