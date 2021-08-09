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Кафельников: «Завтра «Спартак» проиграет «Бенфике»

15:53
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Бенфикой».

«Игра завтра будет развиваться в таком же ключе, как и первый матч. «Спартак» проиграет. Вы все сами видите. Какого уровня команда «Бенфика» — какого уровня команда «Спартак». Мне просто нечего добавить. К моему сожалению, это две разные галактики. «Бенфика» выиграет», — сказал Кафельников «СЭ».

Первый матч завершился победой португальцев в Москве со счетом 2:0. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Бенфика — Спартак

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры


  • Bibigon2020

    грустно это, товарищи... фИдун, продай Спартак, купи себе лучше ещё пару заремок!

    09.08.2021

  • foreva young

    ждем стихи про Руя от повара Назарова)))тем более почва для рифмы благодатная

    09.08.2021

  • с13

    Вот такое отношение к якобы любимой команде. Позор, да и только.

    09.08.2021

  • Ganimed77

    Ну тады лана,я спокоен...Уже,группу обеспечили,Реал отыгрываться не умеет:blush:

    09.08.2021

  • П_о_в_а_р

    Думаеццца, что выиграли... Возможно даже у Реала

    09.08.2021

  • Ganimed77

    Как цска сыграл,в ЛЧ,в первом матче,я подзабыл малёха?!

    09.08.2021

  • П_о_в_а_р

    Как Заболотный сыграл?

    09.08.2021

  • П_о_в_а_р

    Да он новый НОСТРАДАМУС!!! Спасибо вам, Евгений, за инфу. Держите в курсе остальных результатов

    09.08.2021

  • Ganimed77

    Жень...Естественно,что проиграют...КЕМ побеждать то?????!!!Подошли матчи ЛЧ,Понсе с ОИ,Промеса вообще Не видно,где он потерялся?!:persevere:НИКОГО не купили,только в Инстаграммчик, всё играются...Тила не вернули,а он по игре,конечно не Опорника,но в центре,мог сыграть АПЗ...Крал,Зоба и умяр,все вместе,ему и в подмётки,не годятся:sunglasses:Голландец забить может...А эти,трое?!!!!!Завтра 0:5 будет,на выходе...И победит не Бенфика,а Зарема:zipper_mouth:

    09.08.2021

  • regiment

    спасибо кэп

    09.08.2021

  • Анкль Ben's

    Спс, Кэп!

    09.08.2021

  • Несвин

    Я соглашусь с теннисистом

    09.08.2021

  • Тот самый Зануда

    Женя открыл нам бином Ньютона

    09.08.2021

  • Дима Питерский

    Что-то промясная колпинская котлета куда-то пропала...

    09.08.2021