Кафельников: «Завтра «Спартак» проиграет «Бенфике»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Бенфикой».
«Игра завтра будет развиваться в таком же ключе, как и первый матч. «Спартак» проиграет. Вы все сами видите. Какого уровня команда «Бенфика» — какого уровня команда «Спартак». Мне просто нечего добавить. К моему сожалению, это две разные галактики. «Бенфика» выиграет», — сказал Кафельников «СЭ».
Первый матч завершился победой португальцев в Москве со счетом 2:0. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.
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Bibigon2020
грустно это, товарищи... фИдун, продай Спартак, купи себе лучше ещё пару заремок!
09.08.2021
foreva young
ждем стихи про Руя от повара Назарова)))тем более почва для рифмы благодатная
09.08.2021
с13
Вот такое отношение к якобы любимой команде. Позор, да и только.
09.08.2021
Ganimed77
Ну тады лана,я спокоен...Уже,группу обеспечили,Реал отыгрываться не умеет:blush:
09.08.2021
П_о_в_а_р
Думаеццца, что выиграли... Возможно даже у Реала
09.08.2021
Ganimed77
Как цска сыграл,в ЛЧ,в первом матче,я подзабыл малёха?!
09.08.2021
П_о_в_а_р
Как Заболотный сыграл?
09.08.2021
П_о_в_а_р
Да он новый НОСТРАДАМУС!!! Спасибо вам, Евгений, за инфу. Держите в курсе остальных результатов
09.08.2021
Ganimed77
Жень...Естественно,что проиграют...КЕМ побеждать то?????!!!Подошли матчи ЛЧ,Понсе с ОИ,Промеса вообще Не видно,где он потерялся?!:persevere:НИКОГО не купили,только в Инстаграммчик, всё играются...Тила не вернули,а он по игре,конечно не Опорника,но в центре,мог сыграть АПЗ...Крал,Зоба и умяр,все вместе,ему и в подмётки,не годятся:sunglasses:Голландец забить может...А эти,трое?!!!!!Завтра 0:5 будет,на выходе...И победит не Бенфика,а Зарема:zipper_mouth:
09.08.2021
regiment
спасибо кэп
09.08.2021
Анкль Ben's
Спс, Кэп!
09.08.2021
Несвин
Я соглашусь с теннисистом
09.08.2021
Тот самый Зануда
Женя открыл нам бином Ньютона
09.08.2021
Дима Питерский
Что-то промясная колпинская котлета куда-то пропала...
09.08.2021