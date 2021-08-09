Мозес и Промес не прилетели со «Спартаком» в Лиссабон

Полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес не прилетели вместе со «Спартаком» в Лиссабон. Они пропустят ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Спартак» прибыл в Лиссабон — без Промеса и Мозеса ?



Есть шансы на проход в следующую стадию? pic.twitter.com/owx5q0qlDe — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 9, 2021

Матч состоится во вторник, 10 августа, на стадионе в Лиссабоне и начнется в 22.00 (мск). В первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика».

«Бенфика» 7 августа в меньшинстве одержала выездную победу над «Морейренсе» (2:1), выиграв второй официальный матч подряд в новом сезоне.

«Спартак» принял участие в четырех официальных играх (три — в чемпионате России, одна — в Лиге чемпионов), потерпев поражения от казанского «Рубина» (0:1), «Бенфики» (0:2) и «Нижнего Новгорода» (1:2), а также обыграв самарские «Крылья Советов» (1:0).