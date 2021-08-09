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Мозес и Промес не прилетели со «Спартаком» в Лиссабон

18:05
Квинси Промес и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес не прилетели вместе со «Спартаком» в Лиссабон. Они пропустят ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Матч состоится во вторник, 10 августа, на стадионе в Лиссабоне и начнется в 22.00 (мск). В первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика».

«Бенфика» 7 августа в меньшинстве одержала выездную победу над «Морейренсе» (2:1), выиграв второй официальный матч подряд в новом сезоне.

«Спартак» принял участие в четырех официальных играх (три — в чемпионате России, одна — в Лиге чемпионов), потерпев поражения от казанского «Рубина» (0:1), «Бенфики» (0:2) и «Нижнего Новгорода» (1:2), а также обыграв самарские «Крылья Советов» (1:0).

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры