Булыкин назвал фаворита в противостоянии «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей «Реала» против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» является фаворитом полуфинала. Но «Бавария» сейчас может все силы бросить на Лигу чемпионов. Мюнхенцы знают и умеют, как это делать.

Я больше верю в магию «Реала». Особенно после того, как испанцы в четвертьфинале прошли «Манчестер Сити», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Бавария» 30 апреля дома примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Мадриде 8 мая.